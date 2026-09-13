Castilla y León, entre las comunidades con mejor salud mental infantil y relaciones sociales y menos ansiedad

Un padre con su hijo de la mano Fotografía: Jubilados UGT

Castilla y León figura entre las comunidades autónomas con mejores indicadores de salud mental infantil de España.

Los menores de entre cuatro y 14 años presentan menos síntomas emocionales, menos problemas de conducta y mejores relaciones sociales que la media nacional, según los datos de la última Encuesta de Salud de España analizados por Ical.

La fotografía que dibuja el cuestionario internacional SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire), una de las herramientas más utilizadas para evaluar el bienestar psicológico de niños y adolescentes, sitúa a la Comunidad en una posición favorable en cuatro de los cinco indicadores analizados.

Los menores castellanos y leoneses obtienen una puntuación de 1,42 puntos en síntomas emocionales frente a los 1,48 de la media española; 1,28 en problemas de conducta, frente a 1,36; y apenas 0,68 en problemas de relación con compañeros, muy por debajo del 1,04 nacional.

Además, alcanzan 8,27 puntos en conducta prosocial, es decir, en la capacidad para colaborar, ayudar o mostrar empatía hacia los demás, por encima de los 8,21 registrados en el conjunto del país.

Los datos sitúan a Castilla y León entre las comunidades con mejores resultados globales, frente a los registros de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, que presenta 2,38 puntos en síntomas emocionales; Navarra, con 2,14; La Rioja, 1,89, y Baleares, 1,82, y Castilla-La Mancha, con 1,5.

En problemas de conducta, la Comunidad Valenciana suma un dos por ciento: Navarra, un 1,72 por ciento, y. Cantabria un 1,63 por ciento, frente a los 1,28 de Castilla y León.

Estos datos se traducen, en que se coloca entre las autonomías con menores dificultades de convivencia y comportamiento infantil, en un indicador que evalúa aspectos relacionados con la impulsividad, el incumplimiento de normas y la gestión de conflictos.

La fotografía adquiere especial relevancia en un momento en el que la salud mental infantil se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los organismos sanitarios internacionales.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que uno de cada siete adolescentes padece algún trastorno mental y recuerda que la mitad de los problemas de salud mental comienzan antes de los 14 años.

Mejor convivencia

El dato más favorable para Castilla y León aparece en el apartado referido a los problemas con compañeros.

La Comunidad registra una puntuación de apenas 0,68 puntos, una de las más bajas del país y muy inferior al promedio nacional, situado en 1,04 puntos. En la práctica, supone un nivel de dificultades sociales un 35 por ciento inferior al de la media española.

La diferencia resulta especialmente significativa respecto a territorios como la Comunidad Valenciana, donde la puntuación alcanza 1,85 puntos; Baleares, con 1,37, o Navarra, con 1,25. Esto significa que los menores castellanos y leoneses presentan menos conflictos con otros niños, menos dificultades de integración y menores niveles de aislamiento social.

Más empatía y cooperación

Los resultados también son positivos en conducta prosocial.

Los menores de Castilla y León obtienen 8,27 puntos, por encima de la media nacional (8,21) y de comunidades como Extremadura (8,9), Canarias (8,83), Murcia (8,07), Comunidad Valenciana (7,8) y Madrid (7,61) .

Solo algunas autonomías como Navarra (8,62), Aragón (8,86) y Galicia (8) logran puntuaciones similares o superiores en este apartado, que mide la capacidad para ayudar a otras personas, compartir, colaborar o mostrar empatía.

El único indicador en el que Castilla y León no mejora la media nacional es el referido a hiperactividad y problemas de atención.

La puntuación alcanza 3,43 puntos frente a los 3,35 registrados en el conjunto del país.

En este caso, la Comunidad ocupa la octava posición entre las autonomías, lejos de los valores más elevados que presentan Murcia (3,93), Navarra (3,82) o Baleares (3,81), pero también por encima de regiones como Cataluña (2,90), Extremadura (2,68) o País Vasco (2,43).

Los datos reflejan que la población infantil y adolescente de Castilla y León presenta un nivel de síntomas de hiperactividad algo superior al conjunto del país, aunque sin situarse entre las comunidades con mayor incidencia.