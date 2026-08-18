Medios de Castilla y León luchan contra el fuego en el incendio de Cáceres, a tres kilómetros de Salamanca

Imagen del incendio captado desde las cámaras de Castilla y León. Fotografía: Naturalezacyl.

Medios de Castilla y León participan en la tarde de este martes, 18 de agosto, en la extinción de un incendio en Las Hurdes, en la provincia de Cáceres, como han informado fuentes de la Junta de Castilla y León.

Un fuego que ha obligado a movilizar a unidades del primer batallón de la Unidad Militar de Emergencias (UME), con base en Torrejón de Ardoz (Madrid) y que ha obligado a evacuar a 600 vecinos de ocho localidades.

Desde el Ejecutivo Autonómico han informado del despliegue de medios en un incendio que avanza hacia la provincia de Salamanca.

De hecho, como han apuntado, es visible desde las cámaras de vigilancia ubicadas en Castilla y León y se encuentra a solo una distancia de tres kilómetros del límite provincial.

En el incendio trabajan dos técnicos, cuatro agentes medioambientales, una unidad de planificación, otra de apoyo al Puesto de Mando Avanzado (PMA), cuatro helicópteros con sus correspondientes cuadrillas helitransportadas ELIF, un avión de la base de El Maíllo (Salamanca), dos cuadrillas de tierra y dos buldózer.

Como consecuencia de la importancia del incendio, la Junta de Extremadura ha elevado la situación operativa del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de esta Comunidad Autónoma (Infocaex), que pasa del nivel 1 al 2.

En total, cerca de una veintena de medios aéreos y más de un centenar de efectivos terrestres trabajan en las labores de extinción, que fue declarado técnicamente en el término municipal de Pinofranqueado.

Unas 600 personas han sido evacuadas de las poblaciones de Horcajo, Avellanar, Erías, Castillo, El Gasco, Martinlandrán, La Fragosa y Robledo, alojadas en la residencia de estudiantes Gregorio Marañón de Caminomorisco.