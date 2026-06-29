El Rey Felipe VI recibirá a Mañueco este jueves en Zarzuela tras su reelección como presidente de la Junta

Recepción del Rey Felipe VI al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en el Palacio de la Zarzuela tras su última toma de posesión, en junio de 2022 Juan Lázaro ICAL

El Rey Felipe VI recibirá este jueves en audiencia en el Palacio de la Zarzuela al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en el marco de la ronda habitual de encuentros con los presidentes autonómicos tras su reelección.

La cita está programada para las 13:00 horas y se producirá solo dos días después de que el monarca reciba este martes, 30 de junio, al presidente de Aragón, Jorge Azcón, y el pasado miércoles, 24 de junio, a la presidenta de Extremadura, María Guardiola.

Estas audiencias forman parte de la práctica institucional consolidada por la que el Jefe del Estado se reúne con los líderes autonómicos una vez que toman posesión de sus cargos.

Tercer mandato para Mañueco

Alfonso Fernández Mañueco juró su cargo el pasado 11 de junio para un tercer mandato al frente de la Junta de Castilla y León, solo dos días después de ser investido en las Cortes autonómicas con el apoyo de los 33 diputados del PP y los 14 de Vox.

Tras su toma de posesión, Mañueco anunció el nuevo Gobierno de coalición entre PP y Vox el pasado 13 de junio y, dos días después, los vicepresidentes y consejeros tomaron posesión de sus cargos.

Mañueco, que ya se reunió con el Rey en anteriores ocasiones tras sus tomas de posesión, trasladará previsiblemente al monarca la situación actual de Castilla y León, sus principales retos en materia económica, demográfica y de infraestructuras.

También su compromiso de lealtad institucional a la Corona, tal como es habitual en este tipo de encuentros.

Una agenda institucional intensa

La Casa Real continúa así con su agenda de contactos con los presidentes autonómicos elegidos recientemente.

Queda pendiente aún la audiencia con el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, que ganó las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo, una vez que se complete su proceso de investidura y toma de posesión.

Estas reuniones subrayan el papel del Rey como símbolo de unidad y estabilidad del Estado, manteniendo un diálogo fluido y regular con todas las comunidades autónomas independientemente de su color político.

El encuentro con Mañueco de este jueves se suma a la intensa actividad institucional del Rey Felipe VI en las últimas semanas, que incluye viajes internacionales y otros actos oficiales.