Mañueco apela a la igualdad y Martínez acusa a Castilla y León de estar a la cola en derechos LGTBI y pide "menos odio"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha renovado este domingo, Día Internacional del Orgullo LGTBI, su compromiso con “la igualdad, la tolerancia y el respeto”.

“Porque desde la libertad y la convivencia construimos una Castilla y León más justa, más abierta y una democracia más fuerte”, ha afirmado el jefe del Ejecutivo autonómico.

Un mensaje institucional al que se ha sumado, desde la oposición, el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, aunque con un tono mucho más reivindicativo.

El líder socialista ha defendido la necesidad de celebrar el Orgullo “más que nunca” y ha acusado a Castilla y León de estar a la cola en el reconocimiento de derechos del colectivo LGTBI.

"Única comunidad sin reconocer derechos"

“¿Sabes que podemos decir con orgullo que estamos en el mejor país de Europa en la cobertura para el colectivo LGTBI?”, ha señalado Martínez.

A renglón seguido, ha contrapuesto esa realidad con la situación de la Comunidad: “¿Sabes que Castilla y León está en la contraparte? Precisamente la única comunidad autónoma que no tiene reconocidos los derechos de ese colectivo”.

Martínez ha insistido en que “hace falta más orgullo que nunca” para celebrar los logros conseguidos durante años de lucha por la igualdad y evitar que esos derechos “caigan en retroceso”.

El secretario general del PSOE autonómico ha puesto el foco en quienes todavía viven con miedo por su orientación sexual o por expresar libremente quiénes son.

“Mientras haya solo una persona que tenga miedo a ser, miedo a amar, miedo a expresar en absoluta libertad su condición sexual, el Partido Socialista tiene que seguir estando ahí”, ha defendido.

En este sentido, Martínez ha subrayado que el PSOE seguirá reivindicando y celebrando el Día del Orgullo como una jornada de defensa de derechos, libertad e igualdad.

El dirigente socialista ha cerrado su mensaje con un lema directo para este 2026: “Lo decimos alto y claro, mucho más orgullo, menos odio”.