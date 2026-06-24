Mañueco acusa a Sánchez de "cambiar votos por sangre" y "convertir a los herederos del terrorismo en aliados"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante el Día de Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, este miércoles Rubén Cacho ICAL

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha acusado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "cambiar votos por sangre" y "convertir a los herederos del terrorismo en aliados".

Mañueco ha cargado, en el acto conmemorativo del Día de Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, celebrado en Valladolid, contra la "posverdad que algunos construyen para blanquear a los sicarios y a sus herederos".

"Es indignante que se asuma todo esto por un miserable apoyo político y para convertir a los herederos del terrorismo en aliados", ha insistido, asegurando que "es despreciable cambiar votos por sangre" y que "en política no puede valer todo".

"No podemos blanquear el terrorismo"

Además, ha recordado que el exministro y ex líder del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba "advertía de que, una vez vencido el terror, faltaba evitar que los derrotados impusieran su falso relato".

"Por eso abominamos de aquellos que se esmeran en suscribir ese falso relato", ha señalado.

Mañueco ha considerado "una indignidad" decir que Bildu "es un partido progresista y democrático". "No podemos blanquear el terrorismo y rechazamos a aquellos que quieren reconocer la contribución a la paz de Bildu, porque es mentira", ha afirmado.

El "compromiso" de la Junta

El presidente de la Junta ha reafirmado el compromiso del Gobierno autonómico por "seguir fortaleciendo las políticas de memoria, reconocimiento y acompañamiento a las víctimas del terrorismo y sus familias".

Ello "contribuyendo a mantener vivo su recuerdo en la conciencia colectiva de la Comunidad".

Entre otras actuaciones, Mañueco ha destacado el compromiso del Ejecutivo autonómico de seguir trabajando en el desarrollo reglamentario de los contenidos previstos por la Ley de Atención a las Víctimas del Terrorismo de Castilla y León.

También en la aprobación de un Plan de Medidas de Apoyo y Protección transversal a todas las consejerías, de carácter cuatrienal.

"Formar ciudadanos conscientes"

Durante su intervención, ha subrayado la importancia de preservar la memoria de las víctimas y trasladar a las nuevas generaciones "el conocimiento de la historia del terrorismo".

Todo ello "con el fin de formar ciudadanos conscientes de la realidad que sufrió España y comprometidos con los valores de convivencia, libertad y democracia".

En este sentido, ha destacado el papel de la comunidad educativa y el compromiso de los centros docentes con el recuerdo, el respeto y el reconocimiento a las víctimas.

Una labor que la Junta también seguirá reforzando mediante iniciativas como los Premios de Deslegitimación del Terrorismo y el programa Testimonio en las Aulas.

Reconocimiento a las víctimas

Por otro lado, el presidente ha agradecido la labor de la Fundación de Víctimas del Terrorismo y de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León.

Y ha garantizado que ambas entidades seguirán contando con el apoyo del Ejecutivo autonómico para continuar desarrollando su labor de recuerdo, reconocimiento y defensa de la memoria de las víctimas.

Finalmente, ha trasladado el respeto y el cariño de toda Castilla y León a las víctimas del terrorismo y a sus familiares, destacando "su ejemplo de dignidad, fortaleza y compromiso con los valores democráticos".

En este acto se ha reconocido, por su condición de víctimas del terrorismo, a Javier Vicente Antonio, José Manuel Vicente Gajate, Sofía Jiménez Calvo, Rafael Vázquez Rodríguez y Roberto Miguel Miguel.

También a Rodrigo Zurrón, Soraya Zurrón Rioja, Adrián Zurrón Mateos, Fernando Ramón Carrillo Oliver y Marceliano Gutiérrez Rodríguez.