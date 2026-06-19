Mañueco acusa a Sánchez de "alterar el censo electoral" con la Ley de Nietos: "Se tendría que hacer por consenso"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha acusado este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber llevado a cabo una "alteración clara del censo electoral" con la Ley de Nietos.

"No puede ser que haya una nacionalización de más de un millón de personas en tan solo unos meses, eso es una alteración clara del censo electoral que no tiene ninguna explicación", ha denunciado, en una entrevista en EsRadio.

Con todo, ha asegurado que "a lo mejor esa gente, que viene en muchos casos de países iberoamericanos, sabe diferenciar quién se acerca más al populismo de izquierdas o a unas fuerzas que hacen gobiernos homologables de derechas como el de PP y Vox en Castilla y León".

Además, ha quitado peso a la victoria del PSOE en el voto CERA en las elecciones autonómicas del pasado 15 de marzo porque la suma de los votos a PP y Vox es mayor y porque antes los socialistas "ganaban con muchísima más claridad" en el voto de la emigración.

"Esto se debería hacer de otra manera, se tendría que hacer por consenso, pero pedir eso a Sánchez es complicado", ha afirmado.

La prioridad nacional

Mañueco ha defendido la prioridad nacional que contempla el acuerdo entre PP y Vox en la Comunidad y ha asegurado que la política migratoria del Gobierno es "un absoluto desastre, para empezar de cero".

"En Castilla y León necesitamos gente de otras comunidades y países pero que vengan de manera legal, regular y ordenada", ha asegurado.

Y ha insistido en que la prioridad nacional "busca que aquellos recursos que son limitados se asignen por el arraigo, por la vinculación real y efectiva al territorio".

"Pueden ser de Castilla y León la mayoría de ellos pero pueden ser de Murcia o de otros países", ha apuntado.

Además, ha afirmado que esta situación de arraigo "con habitualidad se pide en los ayuntamientos" y que Sánchez para el Ingreso Mínimo Vital "pide una residencia legal efectiva de un año".

"En la Ley de Dependencia del ínclito Zapatero también se pedía arraigo. Es algo habitual y la gente en la calle lo ha asumido con naturalidad", ha señalado.

"Va a durar"

Mañueco se ha mostrado convencido de que el Gobierno de coalición con Vox "va a durar".

"Lo hemos puesto por escrito y lo hemos firmado y hemos hecho el esfuerzo de, más allá de aquello que nos separa ponernos de acuerdo en aquello que nos une y sobre todo en construir un proyecto para Castilla y León", ha afirmado.

Además, ha asegurado que su convicción y su convencimiento es que esta legislatura "va a ser mejor que la anterior" y que el pacto "va a llegar hasta el final de la legislatura".

El presidente de la Junta ha elogiado a su nuevo vicepresidente primero, Carlos Pollán, de Vox.

"Ha sido durante cuatro años presidente de las Cortes, desarrolló una labor institucional, la relación que teníamos era correcta y estoy convencido de que a partir de ahora va a ser una relación fluida", ha zanjado.