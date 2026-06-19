¿Qué hay tras la ley de nietos? El PSOE ganó fuera de España los comicios que perdió en Aragón, CyL, Andalucía y Extremadura

Expertos advierten que el voto exterior puede ser decisivo en provincias pequeñas, donde unos cientos de votos pueden cambiar el reparto de escaños.

El censo de españoles residentes en el exterior ha aumentado un 16,3% desde las últimas elecciones, y el voto CERA ha crecido un 47% respecto a 2019.

La Ley de Nietos, incluida en la Ley de Memoria Democrática, permite a descendientes de exiliados españoles obtener la nacionalidad y votar desde el extranjero.

El PSOE logró la victoria en el voto exterior en autonomías donde perdió frente al PP, como Andalucía, Aragón, Castilla y León y Extremadura.

"¿Qué hay detrás de la ley de nietos?". La pregunta, formulada por Alberto Núñez Feijóo este miércoles en horario de máxima audiencia en El Hormiguero, resuena desde hace semanas en los despachos de Génova.

El Partido Popular ha puesto el foco en una norma que, según denunció Feijóo en el programa de Pablo Motos, está otorgando nacionalidades "a personas que no han nacido en España y probablemente no conozcan España".

Feijóo no quiso ir más allá, pero lo cierto es que los resultados de las últimas cuatro elecciones autonómicas arrojan una curiosa paradoja: el PSOE se dio un estrepitoso batacazo en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, por ese orden, pero ganó en el voto exterior gracias a las papeletas enviadas desde el resto del mundo.

El pasado 17 de mayo, María Jesús Montero sufrió el peor resultado histórico del PSOE en Andalucía. Los socialistas sólo lograron 28 escaños tras recibir el 22,7% de los votos frente al 41,6% del Partido Popular. Sin embargo, lo que sí consiguió Montero fue ganar en el voto exterior: logró 6.703 papeletas, un 31,5% del total, frente al 29,7% del PP.

Algo similar ocurrió en los comicios autonómicos del 15 de marzo en Castilla y León, donde Mañueco se hizo con la victoria al conseguir el 35,4% de las papeletas, pero perdió en el voto CERA, que cayó del lado socialista al conseguir 4.303 de los 12.071 votos emitidos, un 36,5%.

El 8 de febrero, en Aragón, sucedió igual: los socialistas ganaron en el voto CERA con una diferencia de más de 10 puntos con el PSOE. Y también ocurrió en las elecciones extremeñas, en diciembre: el 33,2% de las papeletas procedentes del exterior fueron a parar al lado socialista.

Aunque la relación causa-efecto entre la ley de nietos y la victoria en el voto CERA por parte del PSOE es difícil de demostrar —hay españoles que emigran y se inscriben en los consulados, hijos de españoles que pueden acceder a las nacionalidades por otras vías o regularizaciones pendientes—, lo cierto es que estos resultados se dan después de que el censo exterior se haya incrementado un 16,3% desde las últimas elecciones generales.

Si en 2023 había 2.327.986 electores fuera de nuestras fronteras, los últimos datos del Ministerio de Exteriores, registrados en el mes de mayo, apuntan que hoy hay ya 2.708.083 personas con derecho a voto viviendo en el extranjero. Así, pese a que graciassssla participación exterior ronda el 10% del censo, lejos del 60-70% que suele registrarse en el voto interior, lo cierto es que el voto CERA se ha incrementado un 47% desde las generales de 2019.

Vivir en Argentina, votar en Cuenca

Pero, ¿cómo funciona esta ley? La norma, incluida dentro de la Ley de Memoria Democrática aprobada en octubre de 2022, permite obtener la nacionalidad española a hijos y nietos de españoles de origen que perdieron la ciudadanía tras exiliarse por motivos políticos, ideológicos, religiosos o vinculados a su orientación o identidad sexual.

Una vez reconocida la nacionalidad, estos nuevos ciudadanos pueden incorporarse al censo y votar desde el extranjero en elecciones generales, autonómicas y europeas en Jaén, Lugo o Cuenca. Aunque no vivan en España.

Si bien el Gobierno defendió inicialmente la medida como una reparación a los represaliados del franquismo, una instrucción publicada en el BOE pocos días después de su entrada en vigor amplió su aplicación.

En la práctica, la norma no exige acreditar una persecución individual: basta con ser descendiente de un español de origen que abandonó el país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.

A ello hay que añadir que, si bien el plazo para solicitarla era inicialmente de dos años, la avalancha de peticiones en países como Argentina, Cuba o Estados Unidos hizo que el Ejecutivo lo ampliase hasta octubre de 2025.

Hace tres meses, el Ministerio de Exteriores cifraba en unos 2,4 millones las personas que habían iniciado los trámites para hacerse con la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática.

Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, considera "poco democrático" que en unas elecciones puedan votar personas que no sufren las consecuencias directas de ese voto.

El experto, en conversación con EL ESPAÑOL, sostiene que el sentido del derecho al voto en una democracia es precisamente que los miembros de esa comunidad puedan decidir quiénes les representan.

"Ahora resulta que hay un señor que nació en Argentina hace 60 años, que no ha pisado España, y que tiene derecho a ser español y a votar", apunta Ruiz Robledo. "Democráticamente me parece un tanto discutible", remacha el catedrático.

Ruiz Robledo cree en la exposición de motivos que hay detrás de la Ley de Memoria Democrática y que se haya hecho para reparar lo que se considera una injusticia histórica de personas que tuvieron que abandonar España.

Sin embargo, también considera que debería establecerse una norma en la Ley Orgánica del Régimen Electoral para que en las elecciones autonómicas y generales sólo pudieran votar aquellos españoles que en los últimos 10 años, por ejemplo, hayan vivido un mínimo de dos en nuestro país. "Una cosa es darle la nacionalidad a una persona y otra darle el derecho al voto", advierte.

Cómo afectará a las próximas elecciones

La ley de nietos parece haber abierto un nuevo escenario electoral. Eso sí, está por ver de qué manera afectará a las próximas elecciones ya que no hay encuestas sobre la orientación política de los nuevos nacionalizados.

Su impacto dependerá sobre todo de dónde se concentren esos nuevos votantes, ya que el voto CERA se asigna a una provincia. Territorios con fuerte tradición migratoria como Galicia, Castilla y León, Asturias, Canarias o Extremadura pueden verse más afectados.

Los expertos advierten que la clave está en las circunscripciones pequeñas, donde el último escaño suele decidirse por márgenes estrechos. En provincias como Zamora, León, Salamanca, Cáceres, Ourense o Lugo, unos cientos o pocos miles de votos pueden alterar el reparto.

Ya ocurrió en las generales de 2023: el voto exterior cambió un diputado en Madrid, que pasó del PSOE al PP.

La incógnita ahora es hacia dónde se inclinarán ahora los nuevos electores. El impacto de la nueva norma podría no dar grandes vuelcos electorales pero sí pequeños cambios decisivos. En un Congreso fragmentado, unos cientos de votos en una provincia concreta pueden decidir un escaño y, en consecuencia, una mayoría de gobierno.