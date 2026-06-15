Mañueco exige “ejemplaridad” a su nuevo Gobierno y reivindica una Junta cercana: “Los despachos no son atalayas”

Toma de posesión de los miembros del Gobierno de la XII Legislatura R. Cacho ICAL

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reclamado este lunes a los once integrantes de su nuevo Gobierno una “entrega absoluta” al servicio de los ciudadanos y una “atención continua” a las nueve provincias de la Comunidad.

Lo ha hecho durante el acto de toma de posesión de los vicepresidentes y consejeros que conforman el Ejecutivo de coalición entre PP y Vox para la nueva legislatura.

En una ceremonia celebrada en el patio central de la sede de la Presidencia de la Junta, en Valladolid, y ante cerca de 250 asistentes, Mañueco marcó las líneas maestras de la acción política que desarrollará su equipo durante los próximos cuatro años.

Además apeló al compromiso personal de todos los miembros del Ejecutivo para cumplir el mandato recibido en las urnas.

“Hoy os embarcáis en este proyecto llamado Castilla y León. Es una ardua tarea que nos exige una total dedicación y compromiso”, afirmó el presidente autonómico.

También recordó que algunos de los consejeros ya conocen la intensidad de la gestión pública mientras que otros se incorporan por primera vez a responsabilidades de Gobierno.

Durante su intervención, Fernández Mañueco destacó que el nuevo Gobierno nace del acuerdo alcanzado entre dos formaciones políticas distintas, pero insistió en que trabajará como un único equipo al servicio de la Comunidad.

“Dos fuerzas políticas nos hemos puesto de acuerdo para entender el mandato de los castellanos y leoneses expresado en las urnas. Queremos un Gobierno compacto, unido y cohesionado que dé a nuestra tierra estabilidad, progreso y futuro”, señaló.

El presidente defendió además que el acuerdo de gobierno constituye un proyecto compartido para los próximos cuatro años y lo definió como un compromiso adquirido con todos los ciudadanos de Castilla y León.

“Es un proyecto de futuro consensuado para los próximos cuatro años. Es un contrato de legislatura con la gente de Castilla y León y tenemos la obligación de cumplirlo con eficacia, diligencia y transparencia”, subrayó.

Uno de los mensajes centrales del discurso fue la reivindicación de una acción política cercana al territorio y alejada de la burocracia.

Mañueco pidió a los nuevos consejeros mantener un contacto permanente con los problemas reales de los ciudadanos y recorrer la Comunidad para conocer de primera mano sus necesidades.

“No podemos considerar nuestros despachos como atalayas, todo lo contrario”, afirmó. “Nuestros despachos están a pie de calle en cada pueblo, cerca de la gente, pendientes de sus problemas”.

En este sentido, reclamó a todos los integrantes del Ejecutivo una presencia constante en el territorio para dar respuestas eficaces a los castellanos y leoneses y recordó que la condición de servidor público exige cercanía y vocación de servicio.

“Sois servidores públicos. Tenéis que actuar con rigor, ejemplaridad, sentido común y haciendo siempre lo posible por mejorar las cosas. Nos debemos a las personas de Castilla y León”, aseguró.

Mañueco inició su intervención con un emotivo reconocimiento a quienes han formado parte del Gobierno autonómico en la etapa anterior y que ya no continuarán en el nuevo Ejecutivo.

El presidente expresó su “agradecimiento infinito” a José Luis Sanz Merino y Gonzalo Santonja, así como a Rocío Lucas y Leticia García, quienes abandonaron sus responsabilidades semanas atrás.

“Muchísimas gracias. Os llevaré siempre en el corazón”, manifestó, destacando el trabajo desarrollado durante los últimos años y su contribución al funcionamiento de la Junta.

El jefe del Ejecutivo autonómico también quiso dirigirse a los familiares y allegados de los nuevos consejeros para agradecer de antemano el apoyo que prestarán durante esta legislatura.

Mañueco reconoció que la responsabilidad política exige importantes sacrificios personales y numerosas ausencias en la vida familiar debido a las obligaciones institucionales.

“A todos los amigos y familiares les pido comprensión y agradezco ese apoyo que vais a prestar durante los próximos años por las ausencias obligadas en actos familiares”, señaló.

“No puede haber tarea más noble que servir a nuestros vecinos”, añadió.

Empleo, servicios públicos y modernización

De cara a la nueva legislatura, el presidente situó entre las principales prioridades del Gobierno el fortalecimiento del empleo, el crecimiento económico y la consolidación de unos servicios públicos que, según defendió, sitúan a Castilla y León entre las comunidades de referencia en España.

“Está en nuestras manos el futuro de las personas de Castilla y León”, afirmó.

“Tenemos el objetivo de seguir llevando a Castilla y León por el camino del empleo, de asentar los servicios sociales que nos sitúan en la vanguardia de España y de construir entre todos una Comunidad mejor, más moderna y con más oportunidades para todos”.

Asimismo, insistió en que el Ejecutivo deberá seguir impulsando la transformación de la Comunidad, fomentar la prosperidad social y económica y generar nuevas oportunidades para los ciudadanos.

Juramento de los nuevos vicepresidentes y consejeros

El acto institucional estuvo presidido por Fernández Mañueco y contó con la presencia de representantes políticos, institucionales y sociales de toda la Comunidad.

Los vicepresidentes Carlos Pollán e Isabel Blanco, junto con el resto de consejeros, juraron sus cargos comprometiéndose a cumplir fielmente sus obligaciones, guardar lealtad al Rey, respetar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León y mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Gobierno.

La ceremonia dejó una anécdota protagonizada por Isabel Blanco, quien inicialmente juró el cargo como vicepresidenta primera antes de rectificar y hacerlo correctamente como vicepresidenta segunda, provocando la sonrisa de los asistentes.

Completan el nuevo Ejecutivo Luis Miguel González Gago, al frente de la Consejería de la Presidencia; Carlos Fernández Carriedo, en Economía y Hacienda y como portavoz; Juan Carlos Suárez-Quiñones, en Industria, Universidades, Empleo y Comercio; María González Corral, en Medio Ambiente y Energía; Cristina Sanchidrián.

En Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial; Joaquín Antonio Pino, en Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental; Alejandro Vázquez, en Sanidad y Bienestar Social; María Pardo, en Educación; y Alberto Díaz Pico, en Cultura, Turismo y Deporte.

Tras el acto institucional, el nuevo Gobierno se trasladó al edificio de Presidencia para realizar la fotografía oficial de la legislatura y celebrar la primera reunión del Consejo de Gobierno, con la que arrancó formalmente una nueva etapa política en Castilla y León.

Antes de concluir su intervención, Mañueco trasladó un mensaje de confianza a los integrantes de su gabinete.

“Yo cuento con vosotros y vosotros podéis contar conmigo”, aseguró. “Os deseo mucho éxito y muchos aciertos. Vuestra suerte y vuestro éxito será el de toda la Comunidad, porque los ciudadanos de esta tierra se lo merecen”.

Vox ya habla de cambios

El nuevo vicepresidente primero de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, y el recién nombrado consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Medioambiental, Joaquín Antonio Pino, avanzaron este lunes las principales líneas de trabajo que marcarán el inicio de la nueva legislatura tras tomar posesión de sus cargos en el acto institucional celebrado en la sede de la Presidencia de la Junta, en Valladolid.

Mientras Pollán situó la aprobación de los Presupuestos de 2027 como la principal urgencia del Ejecutivo autonómico, Pino garantizó una consejería "abierta", "cercana" y al servicio de agricultores, ganaderos y habitantes del medio rural.

El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales aseguró que el nuevo Gobierno de coalición entre PP y Vox arranca la legislatura "con mucha ilusión" y con la voluntad de cumplir desde el primer día los compromisos recogidos en el pacto de gobierno firmado por ambas formaciones.

Pollán subrayó que la prioridad inmediata del Ejecutivo será sacar adelante las cuentas autonómicas para 2027, recordando que Castilla y León no dispone de unos presupuestos aprobados desde 2024.

"Lo más necesario y lo más urgente es elaborar ese presupuesto para 2027 para poder llevar a cabo todas las políticas y acuerdos que tenemos recogidos en el pacto de gobierno", afirmó.

El dirigente de Vox defendió que la estabilidad institucional que aporta el acuerdo entre populares y voxistas permitirá desarrollar durante los próximos cuatro años las medidas comprometidas con los ciudadanos.

"Este pacto va a generar y crear la estabilidad necesaria para esta comunidad para los cuatro años venideros", señaló.

Según explicó, las actuaciones contempladas en el acuerdo deben comenzar a desarrollarse de forma inmediata y mantenerse durante toda la legislatura para responder tanto a quienes respaldaron electoralmente a las formaciones que integran el Gobierno como al conjunto de los castellanos y leoneses.

Dentro de las competencias de su departamento, Pollán avanzó además algunas de las iniciativas que pretende poner en marcha de forma prioritaria.

Entre ellas citó la elaboración de un plan de natalidad y la firma de convenios con otros países en materia de extranjería, en desarrollo de lo previsto en el artículo 35.2 de la normativa vigente.

"Por esa línea trabajaremos desde el primer día", aseguró el nuevo vicepresidente primero, que también apostó por impulsar medidas de desregulación administrativa y apoyo a las familias.

Por su parte, el nuevo consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Medioambiental, Joaquín Antonio Pino, afronta su incorporación al Ejecutivo autonómico reivindicando una amplia trayectoria vinculada al sector primario.

Agricultor, veterinario, ingeniero agrónomo y funcionario del Estado, Pino aseguró que pondrá toda esa experiencia al servicio de los profesionales del campo y de los habitantes de las zonas rurales de Castilla y León.

"Los agricultores, los ganaderos y las personas de los pueblos van a tener un consejero a su disposición", afirmó tras jurar el cargo.

El nuevo responsable autonómico reconoció que todavía debe conocer en detalle la estructura definitiva de la consejería y las competencias que asumirá tras la reorganización del Gobierno, aunque dejó claro que su gestión estará basada en la cercanía y el diálogo permanente con el sector.

"Tengo que ver aún el decreto de estructura para conocer qué competencias pasan a mi consejería", señaló.

Entre las prioridades de su mandato, Pino situó la necesidad de abordar los problemas que afectan actualmente al campo castellano y leonés, especialmente los derivados de las condiciones climáticas adversas, la caída de la rentabilidad de las explotaciones y la incertidumbre económica internacional.

Asimismo, avanzó que mantendrá una interlocución constante con las organizaciones profesionales agrarias, las cooperativas y los colegios profesionales relacionados con el sector agroalimentario para buscar soluciones consensuadas a los principales desafíos del medio rural.

El consejero también manifestó su preocupación por la campaña agrícola de este año y por las consecuencias de una cosecha que se prevé complicada en determinadas zonas de la Comunidad.

Pino dejó abierta además la posibilidad de intervenir en cuestiones relacionadas con la fauna silvestre si finalmente esas competencias quedan adscritas a su departamento.

En ese caso, aseguró que trabajará para dar respuesta a los problemas que determinadas especies generan en las explotaciones agrícolas y ganaderas, citando expresamente los daños provocados por el lobo y el conejo.

El nuevo consejero defendió la necesidad de compatibilizar la protección medioambiental con la viabilidad económica de las explotaciones y con la actividad de los profesionales del sector.

En el ámbito político, Joaquín Antonio Pino reiteró algunas de las posiciones que ha venido defendiendo durante los últimos años respecto a la regulación agraria.

Así, se mostró crítico con determinados acuerdos comerciales internacionales, entre ellos el de Mercosur, y con algunas políticas impulsadas por las instituciones europeas en materia medioambiental y agrícola que, a su juicio, perjudican la competitividad de los productores españoles.

El nuevo consejero avanzó que la Junta intentará impulsar todos los cambios que permita el marco competencial autonómico y mantendrá una actitud reivindicativa ante el Gobierno de España y las instituciones comunitarias para defender los intereses de agricultores y ganaderos de Castilla y León.

Isabel Blanco, la dos

La vicepresidenta segunda, Isabel Blanco, será la encargada de sustituir en primer lugar al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en caso de ausencia, por delante del vicepresidente primero, Carlos Pollán.

Además, las funciones que tiene asignadas se adscribirán orgánicamente a la Consejería de la Presidencia, sin perjuicio de que dependan de ella.

Así lo recoge el decreto del presidente del pasado sábado 13 de junio que publica hoy el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

Críticas del PSOE

Por su parte, el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado esta mañana la petición de comparecencia de los nuevos consejeros y de la vicepresidenta del Gobierno de Castilla y León para que expliquen sus objetivos de legislatura.

Así lo ha señalado el secretario general del Grupo, Pedro González, quien ha lamentado que, transcurridos 92 días desde las elecciones y más de seis meses de la última sesión de control, el presidente de la Junta tenga las instituciones “bloqueadas y alejadas del control parlamentario”, mientras los problemas de Castilla y León continúan

acumulándose.

“Mañueco se ha preocupado de negociar su continuidad en el sillón de la presidencia de la Junta de Castilla y León y la parálisis existente en nuestra tierra no puede seguir pagando esa debilidad política del propio presidente”, ha aseverado.