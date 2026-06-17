Los nuevos consejeros de Mañueco presentarán sus programas en las Cortes antes de las vacaciones de verano

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, junto a sus nuevos vicepresidentes y consejeros, en el acto de toma de posesión de este lunes Rubén Cacho ICAL

Los vicepresidentes Carlos Pollán e Isabel Blanco, así como el resto de consejeros de la Junta de Castilla y León han registrado este miércoles las solicitudes de comparecencia en las Cortes para exponer sus programas de gobierno para esta XII Legislatura.

Una solicitud que llega solo dos días después de su toma de posesión y de que lo solicitase el Grupo Socialista. Según ha podido saber este medio, los vicepresidentes y consejeros comparecerán antes de las vacaciones, previsiblemente en el mes de julio.

Carlos Pollán, vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, abrirá el turno de intervenciones en la Cámara para detallar las medidas que desplegará siguiendo el acuerdo de gobierno suscrito por PP y Vox.

También lo hará la vicepresidenta segunda Isabel Blanco, que gestionará las políticas de ordenación del territorio, despoblación, urbanismo, vivienda, rehabilitación, mujer e igualdad de oportunidades, además de protección ciudadana, emergencias y coordinación de policías locales.

Consejeros

Le seguirán, por orden de prelación, el titular de la Presidencia, Luis Miguel González Gago; el de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo; el de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

La de Medio Ambiente y Energía, María González Corral; Movilidad, la de Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián; el de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino.

El de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez; la de Educación, María Pardo y el de Cultura, Turismo y Deporte, Alberto Díaz Pico.

Comisiones

Estas solicitudes de comparecencia a petición propia se registran dos días después de que lo hiciera el Grupo Socialista y antes de que se hayan conformado las comisiones parlamentarias.

La Mesa de las Cortes y la Junta de Portavoces abordarán este jueves su creación, por lo que previsiblemente no se constituirán ya hasta la próxima semana en una jornada aún por determinar.

Finalmente, la Mesa de las Cortes debe calificar los escritos recibidos y las diferentes comisiones convocar las sesiones para que se sustancien las propias comparecencias, que pueden agrupar las pedidas por la Junta y el PSOE.