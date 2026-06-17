David Hierro se mantiene como portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León tras la marcha de Pollán y Pico a la Junta

El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, David Hierro

El palentino David Hierro se mantendrá como portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León esta legislatura tras la marcha del hasta ahora portavoz, Carlos Pollán, y del otro viceportavoz, Alberto Díaz Pico, al Gobierno de la Junta.

Se trata de un cargo que Hierro ya desempeñó desde febrero de 2025, tras la dimisión de Juan García-Gallardo, hasta enero de este año, cuando se disolvieron las Cortes tras la convocatoria de las elecciones autonómicas.

Ahora, tras la formación del nuevo Gobierno de coalición entre PP y Vox, el grupo parlamentario oficializa su regreso a la Portavocía con una comunicación dirigida a la Mesa de la Cámara y firmada por el propio Carlos Pollán.

La procuradora burgalesa Marta Alegría, por su parte, se convierte en la nueva portavoz adjunta del Grupo Vox en la Cámara.

El nuevo Gobierno

Este relevo se produce después de que el presidente Alfonso Fernández Mañueco anunciara el 13 de junio la composición del nuevo Ejecutivo, en el que Vox asume la Vicepresidencia Primera y tres consejerías como parte del pacto de gobierno que incluye la prioridad nacional.

Carlos Pollán ha sido nombrado vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, una cartera creada para esta legislatura que agrupa competencias en simplificación administrativa, políticas familiares, infancia, juventud, cooperación al desarrollo e inmigración.

Pollán tomó posesión este lunes de su cargo, marcando su paso definitivo de la dirección parlamentaria a la gestión ejecutiva. Junto a él, Alberto Díaz Pico regresa al Gobierno autonómico como Consejero de Cultura, Turismo y Deporte.

Su perfil, combinado con el de Pollán, refuerza la presencia de Vox en áreas estratégicas mientras el grupo parlamentario necesita una nueva cabeza visible en las Cortes tras la marcha de estos dirigentes al Ejecutivo.

David Hierro será el portavoz del grupo y Marta Alegría la portavoz adjunta. Este movimiento consolida la estrategia de Vox de combinar influencia en el Gobierno con un liderazgo sólido en el Parlamento.