Las Cortes aceleran su maquinaria tras la constitución del Gobierno PP-Vox: comisiones y consejo de la TDT

La última reunión de la Junta de Portavoces de las Cortes de Castilla y León, el pasado 5 de junio Eduardo Margareto ICAL

Las Cortes de Castilla y León aceleran su maquinaria tras la constitución del nuevo Gobierno autonómico, cuyos miembros han tomado posesión este mismo lunes.

La Mesa de las Cortes, oída la Junta de Portavoces, abordará este jueves, 18 de junio, la creación y composición de las comisiones permanentes y de la Diputación Permanente.

Además, fijará el número de miembros y el sistema de elección del Consejo de Evaluación y Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre (TDT), entre otros asuntos relevantes.

El órgano rector de la Cámara, que ya se reunió el pasado 5 de junio, volverá a convocarse este jueves a las 10:30 horas con un amplio orden del día de 13 puntos.

Creación de las comisiones

Entre los principales destaca la constitución de las comisiones permanentes: las legislativas, incluida la del Estatuto, y las no legislativas, como la de Reglamento y la de Procuradores, además de aquellas que se acuerden según la estructura de la Junta.

Según el Reglamento de las Cortes, estas comisiones deben crearse en un plazo máximo de 20 días hábiles tras la sesión constitutiva de la legislatura, celebrada el 14 de abril. La Mesa, de acuerdo con la Junta de Portavoces, determinará su composición y la distribución de competencias.

Cada grupo parlamentario designará a sus representantes en proporción a su peso numérico, garantizando al menos un miembro por grupo. Cada comisión elegirá después su propia Mesa: un presidente, un vicepresidente y un secretario.

También se constituirá la Diputación Permanente, el órgano encargado de dirigir las Cortes durante los periodos vacacionales y en las transiciones de legislatura.

Estará integrada por el presidente de las Cortes (que la presidirá), el resto de miembros de la Mesa y los procuradores designados por los grupos parlamentarios.

TDT e instituciones propias

En aplicación de la nueva Ley de Publicidad Institucional, la Mesa fijará el número de miembros del recién creado Consejo de Evaluación y Seguimiento de la TDT y el procedimiento para su elección.

Según la norma reformada en 2025, sus integrantes serán elegidos por las Cortes por mayoría de dos tercios. Si no se alcanza ese acuerdo en tres meses desde la primera votación, bastará la mayoría absoluta.

Todos los grupos parlamentarios tendrán al menos un representante, al que se sumará un miembro en representación de los trabajadores de las entidades concesionarias.

Los candidatos deberán acreditar relevantes méritos profesionales en la gestión del sector público o en el ámbito audiovisual y de los medios de comunicación. Actualmente existe incertidumbre sobre si el consejo estará compuesto por 17 o 18 miembros.

Además, la Mesa analizará el informe de la Presidencia, adoptará acuerdos de régimen interno y calificará escritos parlamentarios.

Por último, recibirá las memorias de actividades del Consejo Económico y Social (CES) y del Consejo de Cuentas correspondientes a 2025, así como el informe del Procurador del Común del ejercicio pasado, que será debatido en una sesión plenaria monográfica.