Primera medida del nuevo Gobierno de Mañueco: crea una Dirección General específica contra los incendios forestales

Ángel Sánchez Martín, ingeniero de Montes y actual jefe del Servicio de Incendios de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal. ICAL

El primer Consejo de Gobierno de la nueva legislatura de la Junta de Castilla y León, celebrado este lunes tras la toma de posesión de los nuevos vicepresidentes y consejeros, ha aprobado la creación de la Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios Forestales, un nuevo órgano que dependerá de la Consejería de Medio Ambiente y Energía.

La reunión, presidida por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha adoptado como primer acuerdo una medida que refuerza el compromiso del nuevo Ejecutivo autonómico con la protección del patrimonio natural de la Comunidad y la mejora de la respuesta frente a los incendios forestales.

Al frente de esta nueva Dirección General estará Ángel Sánchez Martín, ingeniero de Montes y actual jefe del Servicio de Incendios de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal.

Sánchez Martín cuenta con una amplia trayectoria en la gestión y coordinación de emergencias forestales y ha desempeñado, desde 2008, funciones de jefe de jornada de incendios forestales durante las campañas estivales.

La creación de este nuevo centro directivo responde a la necesidad de reforzar las políticas de prevención y mejorar la gestión de los recursos destinados a la extinción de incendios en Castilla y León, una comunidad especialmente vulnerable debido a la extensión de su masa forestal.

Con una superficie forestal que representa el 54,5 % de su territorio, Castilla y León es la comunidad autónoma con mayor superficie forestal de España.

Esta realidad obliga a extremar las medidas de protección frente a unos incendios que, además de ser una de las emergencias más recurrentes a lo largo del año, presentan cada vez una mayor intensidad, virulencia y capacidad destructiva.

Desde la Junta destacan que los incendios forestales no solo amenazan ecosistemas de alto valor ecológico, sino también bienes de interés cultural y patrimonial, infraestructuras, propiedades y, especialmente, la seguridad y la vida de las personas.

Para dar respuesta a estos desafíos, el Consejo de Gobierno ha aprobado la modificación de la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Energía, creando un órgano directivo específico con rango de dirección general que asumirá las competencias en materia de prevención y extinción de incendios forestales.

Esta reorganización implicará también una redistribución de funciones entre los distintos órganos directivos de la Consejería.