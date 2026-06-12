Mañueco nombra un Gobierno "fuerte y sólido" para avanzar en la transformación de CyL y el liderazgo en el futuro de España

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha comparecido en la mañana de este sábado para anunciar los nombres de los consejeros que le van a acompañar en esta nueva legislatura tras tomar posesión del cargo el pasado jueves, después del acuerdo entre PP y Vox en la Comunidad.

“Vengo a anunciarles el nuevo gobierno de Castilla y León, para esta duodécima legislatura. Tengo que decirles que es un grupo de personas preparadas, con criterio, talento, capacidad de trabajo y experiencia”, ha afirmado Mañueco.

Como ha confirmado el presidente de la Junta de Castilla y León, la Vicepresidencia Primera (Vox) la va a ocupar Carlos Pollán, que también será el consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales.

La Vicepresidencia Segunda (PP), con competencias de Vivienda y Ordenación del Territorio, Igualdad de Oportunidades, Despoblación y Protección Civil será para Isabel Blanco.

Mañueco también ha dado a conocer el nombre de las personas que estarán al frente del resto de consejerías en la mañana de este sábado. La Consejería de la Presidencia (PP) va a estar liderada por Luis Miguel González Gago.

Mientras que al frente de la Consejería de Economía y Hacienda (PP) estará Carlos Fernández Carriedo que seguirá siendo también el portavoz. El consejero de la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio (PP) va a ser Juan Carlos Suárez Quiñones.

Al frente de la Consejería de Medio Ambiente y Energía (PP) va a estar María González Corral. Mientras que liderando la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial (PP) se va a colocar Cristina Sanchidrián.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental (Vox) va a estar dirigida por Joaquín Antonio Pino. Mientras que la de Sanidad y Bienestar Social (PP) será para Alejandro Vázquez.

Por último, la Consejería de Educación (PP) será para María Pardo. Y la de Cultura, Turismo y Deporte (Vox) para José Alberto Díaz Pico.

Un Gobierno fuerte y sólido

“Queremos impulsar la prosperidad de nuestro territorio. Es un gobierno fuerte para seguir avanzando por la transformación de la Comunidad y el liderazgo en el futuro de nuestro país, España”, ha afirmado el presidente de la Junta de Castilla y León.

Ha añadido que se trata de un “gobierno sólido” con la fuerza necesaria para impulsar el futuro de nuestra tierra”. “Son personas para impulsar la renovación de ideas y de mejora continua”, ha afirmado el presidente de la Junta de Castilla y León”.

El lunes, 15 de junio tomarán posesión de sus cargos, a las 10:30 antes del primer consejo de Gobierno.