Mañueco toma posesión como presidente de la Junta: "Castilla y León no necesita reinventarse, sólo creer en sí misma"

Con la solemnidad que caracteriza los grandes actos institucionales en las Cortes de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco ha jurado este jueves por tercera vez su cargo como presidente de la Junta.

El hemiciclo, lleno de autoridades, procuradores, familiares y representantes de la sociedad civil, ha sido testigo de un discurso cargado de emoción, gratitud y una clara hoja de ruta para los próximos cuatro años.

Mañueco, visiblemente emocionado, comenzó su intervención recordando que asume el cargo "por tercera vez, algo que no priva ni un ápice de emoción e intensidad a un día enormemente feliz". Una frase que resume el tono personal y cercano que impregnó toda su alocución.

Antes de entrar en materia política, dedicó los primeros minutos a agradecer a quienes han sido su pilar: su familia, con mención especial a su mujer Fina y sus hijas Ana y Loreto, a sus suegros y a sus amigos.

"Vosotras sois mi soporte vital, sin el que poco hubiese conseguido", dijo dirigiéndose a las suyas, en un momento de sincera intimidad que arrancó aplausos de la Cámara.

No faltaron los reconocimientos a sus mentores políticos. Dirigiéndose directamente a Mariano Rajoy, presente en la sala, lo definió como "un gran ejemplo de inteligencia política, de sabiduría y de buen hacer en momentos especialmente difíciles para España".

También tuvo palabras de cariño para los expresidentes Juan José Lucas y Juan Vicente Herrera, a quienes llamó "mis maestros".

La presencia de presidentes autonómicos de diferentes colores políticos —Alfonso Rueda, Adrián Barbón, María José Sáez de Buruaga, Jorge Azcón y María Guardiola— subrayó el mensaje de colaboración territorial que Mañueco quiso transmitir desde el primer minuto.

Coalición y programa de gobierno

El presidente revalidado agradeció expresamente a su futuro vicepresidente, el portavoz de Vox, Carlos Pollán, su capacidad de diálogo y defendió su acuerdo de Gobierno con los de Santiago Abascal, rubricado el pasado 3 de junio.

"Un programa de Gobierno que quiero llevar a cabo desde los valores que asumo", afirmó, destacando el "gran respaldo parlamentario" que respalda el pacto.

Mañueco se presentó como un gestor pragmático, alejado de "ruido" y "confrontación estéril", y defendió una política que "da frutos y cumple su deber", que "convierte la gestión en hechos y la palabra en compromisos reales".

Uno de los momentos más inspiradores llegó cuando conectó la actualidad con la tradición intelectual de la Comunidad.

En un día coincidente con la visita a España de el Papa León XIV, Mañueco citó la Escuela de Salamanca en su quinto centenario y el mensaje papal de "colaboración, diálogo y concordia social".

Desde esa "vocación humanista", situó a las personas en el centro de su acción política.

"A cada uno de nuestros jóvenes, que buscan formación, trabajo y vivienda"; "a cada uno de nuestros mayores, que nos lo han dado todo"; "a cada uno de nuestros emprendedores, autónomos, agricultores, ganaderos y trabajadores".

La política de lo concreto

Frente a discursos grandilocuentes, Mañueco apostó por la política tangible.

"Como un colegio abierto con tres alumnos, o un consultorio rural bien atendido. Como un centro de ocio mantenido en un pequeño pueblo o una tarjeta para viajar gratis en autobús por toda Castilla y León", ejemplificó.

Para él, esa es la verdadera política: la que "oye, actúa y une. La que cunde".

El presidente se mostró optimista y combativo ante el derrotismo. "Castilla y León es una tierra que no necesita reinventarse, sólo creer en sí misma", proclamó con rotundidad.

Recordó su pasado esencial en la formación de España, sus servicios públicos de calidad, su capacidad innovadora y su orgullo.

"Somos una comunidad pujante", insistió, y llamó a atraer talento, crear empleo y convertir la región en “un lugar de oportunidades para vivir mejor y crear una familia".

Citó a Julián Marías para hablar de "la voluntad de ser mejor", no para competir con otros, sino para ser "lo mejor posible". Y lanzó un llamamiento a la participación de todos: "Castilla y León no es obra o patrimonio de nadie; es de toda su sociedad".

Un futuro con orgullo

Mañueco cerró su discurso con un tono épico y convocante.

"Hoy elegimos avanzar hacia ese mañana que se construye con las manos desde el corazón. En una Castilla y León que cree. Que actúa. Que está a la vanguardia. Que mantiene hacia el futuro su liderazgo histórico en España", afirmó.

"Perseverar significa prosperar", sentenció, invitando a todos los castellanos y leoneses a caminar juntos.

"Desde hoy, os convoco a trabajar por este futuro común. Juntos podemos conseguirlo". El acto concluyó con un largo aplauso y con Mañueco saludando uno a uno a muchos de los asistentes.

Castilla y León vuelve a tener presidente. Y, según sus palabras, tiene sobre todo una convicción: creer en sí misma para seguir escribiendo su historia.

Un pacto "claro y transparente"

La vicesecretaria de Organización del Partido Popular, Alma Ezcurra, ha considerado "perfectamente compatible defender la dignidad del ser humano con una adecuada organización de los recursos públicos" que plantea el concepto de 'prioridad nacional'.

Ezcurra ha defendido el pacto "claro y transparente" entre PP y Vox que ha convertido a Mañueco en presidente de la Junta y ha reivindicado su promesa de aprobar cuatro presupuestos por ser "absolutamente excepcional en España".

El presidente de Galicia, el popular Alfonso Rueda, ha destacado la amistad personal que desde hace años le une con el Alfonso Fernández Mañueco, y ha puesto en valor el "apoyo" que Galicia siempre encuentra en Castilla y León.

Ello para todos los proyectos de interés conjunto entre ambas comunidades en materia de infraestructuras, pero también en "planteamientos conjuntos frente al Gobierno y la Unión Europa".

Por su parte, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha apostado "profundizar en las relaciones de cooperación y de ayuda mutua" entre su autonomía y Castilla y León, dos comunidades que "defienden su tierra, su territorio y que saben lo que significa defender a nuestro país".

Un acuerdo "contrario al Estatuto"

El secretario general del PSOE de Castilla y León y portavoz del Grupo Socialista en las Cortes, Carlos Martínez, ha acusado a Mañueco de haber jurado solemnemente sobre el Estatuto y la Constitución "con la que rubricó un acuerdo que es contrario al Estatuto y la Constitución".

"Pretende constituir un Gobierno al margen del Estatuto, de la Constitución, de la Declaración de los Derechos Humanos y de la Unión Europea. No podemos estar satisfechos", ha afirmado, tras la toma de posesión del presidente de la Junta.

Martínez ha asegurado que el discurso de Mañueco ha tenido "demasiadas lagunas" y ha cargado contra la ausencia de "guiños al lenguaje inclusivo" y de "reconocimiento de la participación de la mujer en la sociedad".

"Y ni una sola mano tendida al diálogo a los grupos parlamentarios, especialmente el Grupo Socialista, con el que parece no querer contar en esta legislatura", ha lamentado, y ha confiado en que sea "el acto del pistoletazo de salida y comienzo real del trabajo de la administración autonómica".

"No tiene ningún pudor"

Además, ha recordado que la próxima semana los socialistas registrarán el proyecto de ley de adaptación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

"Será la primera piedra de toque para ver si este Gobierno es capaz de rubricar una Ley que está suscrita y avalada por el trabajo de los colectivos feministas de la Comunidad", ha afirmado.

Y se ha mostrado convencido de que la confianza de Mañueco en sus socios "va justita" y que "llega hasta conseguir lo que ha conseguido hoy".

"Vox es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra porque Mañueco no tiene ningún pudor en suscribir lo que tenga que suscribir para seguir en el poder", ha apuntado.

Y ha lamentado que no se haya hecho una convocatoria oficial del pleno para el acto. "Parece que les molesta la oposición y llama la atención que no se haga una convocatoria oficial para que los representantes legítimos puedan asistir a la toma de posesión del presidente", ha zanjado.