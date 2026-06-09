Mañueco, investido presidente de la Junta de Castilla y León con los votos de PP y Vox

Alfonso Fernández Mañueco ha sido investido este martes presidente de la Junta de Castilla y León con los votos de PP y Vox, en virtud del acuerdo de Gobierno rubricado el pasado 3 de junio entre ambas formaciones.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha obtenido 47 votos a favor en las Cortes autonómicas de los procuradores populares y los de Santiago Abascal y 35 en contra de los del PSOE y el Grupo Mixto, integrado por la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Soria ¡Ya! y Por Ávila.

Una mayoría absoluta que ha sellado su tercera investidura, desde la primera de julio de 2019, y su nuevo mandato y que ha dado comienzo a una legislatura que, desde el primer minuto, se anuncia intensa, polarizada y cargada de expectativas.

Un acuerdo "firme y viable"

El hemiciclo de las Cortes de Castilla y León ha vivido una sesión solemne pero eléctrica.

El debate de investidura se ha convertido en un auténtico cara a cara sin tregua, con reproches cruzados, acusaciones directas y dos visiones radicalmente opuestas sobre el futuro de la Comunidad.

Mañueco, con tono pausado pero contundente, ha defendido su proyecto como un Gobierno de "moderación, seriedad y confianza", lejos de extremismos y guiado por la "legitimidad democrática".

El presidente de la Junta se ha comprometido a gobernar "sin prejuicios ideológicos" y ha presentado el pacto con Vox como un acuerdo "firme y viable" entre dos partidos distintos que han sabido buscar puntos de encuentro en torno a "la libertad, la igualdad y la solidaridad".

En su intervención, el candidato popular ha desgranado un amplio catálogo de medidas concretas.

Una financiación "justa"

Mañueco ha anunciado rebajas fiscales ambiciosas en el medio rural, como la reducción del primer tramo del IRPF, la bajada del 12% en Sucesiones para familiares y la eliminación de Transmisiones Patrimoniales en vivienda, negocios y fincas rústicas.

También un Plan Estratégico de la Automoción con un aumento del 15% en inversión en innovación, más de 2.600 hectáreas de suelo industrial y el desarrollo de 43.000 hectáreas de nuevos regadíos.

Y ha prometido vivienda protegida con un incremento del 80% en inversión para construir 5.000 viviendas, avales para jóvenes y ayudas al alquiler que cubran hasta el 50% de la renta.

En Sanidad, ha garantizado consultas de Medicina Familiar en 48 horas, un plan integral contra las listas de espera, nuevos helicópteros medicalizados y mejoras en salud mental y atención rural.

Y ha destacado un proyecto para convertir a Castilla y León en referente nacional de inteligencia artificial, un Plan Rural integral contra la despoblación, ayudas a emprendedores y la gratuidad del transporte Buscyl.

Además, ha insistido en la necesidad de un "frente común" con la oposición para exigir al Gobierno central una financiación autonómica "justa" y el cumplimiento de las inversiones pendientes en infraestructuras.

La "prioridad nacional"

El portavoz de Vox, Carlos Pollán, que se convertirá en vicepresidente de la Junta en los próximos días en virtud del acuerdo con el PP, ha agradecido a Mañueco que respetara "el mandato de las urnas" y se sentara a negociar.

Y ha destacado el pacto como "fruto de esa voluntad de diálogo", un pacto "con sus correspondientes plazos, sus garantías de cumplimiento, sus cesiones de parte y, por qué no decirlo, también sus logros".

Entre las principales medidas del acuerdo, Pollán ha defendido con firmeza la "prioridad nacional" en ayudas sociales y vivienda y la "respuesta frontal a la inmigración ilegal, el Pacto Verde y la Agenda 2030".

También la prohibición del burka y el nicab en espacios públicos, el endurecimiento del régimen de los centros de menores y la supresión de subvenciones a ONGs que "alimenten el efecto llamada".

El portavoz de Vox ha anunciado también un Plan Rural con ayudas concretas para fijar población, relevo generacional y apoyo al campo, rechazando cualquier medida que perjudique al sector primario y posicionando al nuevo Gobierno como "el mejor abogado" de agricultores y ganaderos "frente a Bruselas"

Oposición "numantina" a Sánchez

En materia económica, el portavoz de Vox ha anticipado bajadas de impuestos, desregulación administrativa, auditorías para eliminar "gasto superfluo" y un paquete de medidas para familias, autónomos y empresas.

Entre ellas, cuota cero para nuevas altas, Bono Concilia, apoyo a la natalidad y un plan de internacionalización.

En vivienda ha prometido el "desahucio exprés" contra okupas, verificación del padrón y asesoramiento jurídico inmediato a propietarios, mientras que en fiscalidad ha destacado "impuestos cero" en transmisiones patrimoniales en el 97% de los municipios y deducciones para el medio rural y el relevo generacional.

Pollán ha reafirmado la defensa de "lo nuestro" y la identidad de Castilla y León, al tiempo que ha expresado una oposición "numantina" al Gobierno de Sánchez.

Y ha rechazado la "condonación de deudas separatistas" y cualquier cesión que "perjudique" a la Comunidad.

El futuro vicepresidente ha presentado el pacto entre PP y Vox como garantía de "estabilidad política", eficiencia y "políticas de sentido común", frente al "circo y el lodazal" del sanchismo, situando a Castilla y León como baluarte de "lealtad a España".

La "sumisión" a Vox

La réplica de la oposición ha sido dura, extensa y sin ambages. El nuevo portavoz del Grupo Socialista, Carlos Martínez, ha debutado en la tribuna con un discurso combativo de más de media hora que ha levantado ampollas.

Martínez ha acusado directamente a Mañueco de "sumisión" a Vox y de ocultar el nombre del partido en su discurso pero "ejecutar" su programa.

"Uno puede evitar pronunciar un nombre. Lo que no puede hacer es ocultar quién ha escrito buena parte del guion", ha afirmado, rechazando de plano el principio de "prioridad nacional" por considerarlo "incompatible con la igualdad y la dignidad humana".

El portavoz del Grupo Socialista ha criticado con dureza la desaparición de las consejerías de Igualdad, Vivienda y Ordenación del Territorio, el "negacionismo de la violencia machista" y del cambio climático, y la "criminalización" de la inmigración.

Martínez ha contrapuesto dos modelos de Castilla y León: uno que mira al futuro "con miedo y rencor" y otro que lo hace "con ambición y esperanza".

El "peón de Cerdán"

"El problema de Castilla y León no es el feminismo, no son los inmigrantes, no es la Agenda 2030, no es Europa ni el Pacto Verde europeo. El problema de Castilla y León sí es la despoblación, el envejecimiento y la pérdida de oportunidades", ha sentenciado.

El portavoz socialista ha defendido el "derecho a quedarse, a volver y a venir", el modelo de "territorio 30 minutos" para garantizar servicios esenciales en cualquier punto de la Comunidad y el fortalecimiento de los servicios públicos como "única vía" para combatir los problemas estructurales.

"No aceptamos ni la autocomplacencia ni la resignación. Castilla y León merece mucho más", ha insistido.

Mañueco le ha respondido llamándole "peón de Santos Cerdán", acusándole de hablar más para Ferraz que para la Comunidad y reprochándole que su estreno fuera "más de lo mismo".

Además, ha cargado contra su "hipocresía" al criticar la "prioridad nacional" pero haber exigido "arraigo" de empadronamiento para solicitar algunas ayudas municipales en su etapa como alcalde de Soria.

Un discurso "decepcionante"

Los portavoces del Grupo Mixto han coincidido en calificar el discurso de Mañueco de "decepcionante" y "continuista" y han criticado la "falta de medidas concretas" para sus provincias.

También han cargado contra la ausencia de una ley específica contra la despoblación y la "tendencia" a echar la culpa al Gobierno central sin asumir responsabilidades propias.

UPL, Soria ¡Ya! y Por Ávila han lamentado también que el pacto entre PP y Vox no contemple "soluciones reales" para los desequilibrios territoriales.

Con la investidura ya consumada, Mañueco encara su tercer mandato al frente de una Junta sostenida por la alianza entre PP y Vox.

Castilla y León entra en una nueva etapa. El reloj ya corre. Y la ciudadanía de la Comunidad estará atenta a cada paso.