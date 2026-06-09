Del "peón" de Santos Cerdán a la "sumisión" a Vox: Mañueco y Martínez libran un primer cara a cara explosivo en las Cortes

Las Cortes de Castilla y León han acogido este martes el debate de investidura de Alfonso Fernández Mañueco, que busca su tercera legislatura en el cargo, la segunda al frente de un Gobierno de coalición con Vox.

El pleno, casi tres meses después de las elecciones autonómicas del 15 de marzo, ha tenido como gran novedad el estreno de Carlos Martínez como nuevo jefe de la oposición.

Su primer cara a cara con Mañueco ha sido un choque dialéctico de alto voltaje, lleno de reproches personales, batallas ideológicas y diagnósticos opuestos sobre el presente y el futuro de la Comunidad.

Desde el arranque del debate quedó clara la estrategia de ambos: mientras Martínez denunciaba con dureza la "sumisión" del dirigente popular a Vox y los riesgos de una agenda regresiva, Mañueco retrató al socialista como un "peón" de Santos Cerdán, subordinado a los intereses de Ferraz.

Una agenda "regresiva"

Martínez subió a la tribuna con la doble misión de consolidar su liderazgo interno y de presentarse como una oposición firme, renovada y profundamente arraigada en los "problemas reales" de la Comunidad.

Su intervención fue extensa, combativa y programática. Denunció el pacto PP-Vox como una "clarísima agenda regresiva" que amenaza derechos fundamentales y se sitúa "fuera del marco legal autonómico y estatal".

"El acuerdo entre PP y Vox incluye una clarísima agenda regresiva y nos avanza a un modelo de gobierno en la Junta que está al margen del Estatuto, que entra en conflicto con la Constitución española y queda al margen también de la declaración de derechos fundamentales de la Unión Europea", ha afirmado.

Y ha ido más allá al sostener que esta coalición solo se sostiene "a través de la compra de toda la teoría, de todo el relato, de toda la doctrina fascista y xenófoba de la extrema derecha".

Martínez ha contrapuesto a esta visión una Castilla y León que necesita "políticas progresistas" para combatir de verdad la despoblación. "El problema de Castilla y León no es la inmigración, es la despoblación, la vivienda y la falta de oportunidades", ha afirmado.

Además, ha calificado el acuerdo con Vox como una "venta" y una "felonía" que costará cara a toda la sociedad castellana y leonesa.

Y ha insistido en que el PSOE registrará de inmediato la reforma de la Ley de Violencia de Género para adaptarla al Pacto de Estado, como primera piedra de una oposición activa y sin tregua.

"Ha hablado para Sánchez"

Mañueco, con la tranquilidad que da tener los votos asegurados, ha respondido con una mezcla de experiencia, condescendencia y dureza. No ha dejado pasar la ocasión de señalar el debut de su rival. "Objetivo conseguido: ya se encuentra como jefe de la oposición", le ha espetado.

Y le ha acusado de no haber hablado para Castilla y León. "Ha hablado para Sánchez. Su estreno es más de lo mismo de los últimos años y décadas", ha señalado.

El presidente en funciones ha diseccionado el discurso del dirigente socialista como "desilusionado, plagado de falsedades y sin proyecto sólido para Castilla y León".

"Viene con la misma frustración y el mismo tono sombrío de sus antecesores. Cambie de una vez, señor Martínez", le ha recomendado, y le ha acusado de no ser "de fiar".

"Usted es, ante todo, el peón de Santos Cerdán en Castilla y León. Le hicieron la cama a Tudanca para elegirle a usted y ha demostrado que es un alumno aventajado", ha afirmado.

Mañueco ha recordado la polémica renuncia de once concejales en Soria y los supuestos bandazos del nuevo líder socialista, incluido su apoyo público al imputado expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

"¿Cuántas caras tiene usted? Porque ha demostrado que tiene más caras que propuestas. Su forma de concebir la política son las improvisaciones, los insultos y un profundo desconocimiento de la Comunidad", ha sentenciado.

Una mayoría "legítima"

Mañueco ha insistido en la legitimidad democrática de su mayoría con Vox.

"Lo primero que parece negar son los resultados electorales que han puesto a cada uno en su sitio: usted de jefe de la oposición y nosotros en el Gobierno. Los ciudadanos de Castilla y León ya le contestaron en las urnas del 15 de marzo y fueron claros y tajantes", ha recordado.

Y ha defendido la coalición como expresión de la voluntad ciudadana. "Sabemos lo que hay que hacer, tengo la ilusión para liderarlo y contamos con el apoyo de dos fuerzas políticas que suman la inmensa mayoría del apoyo de los ciudadanos de Castilla y León", ha apuntado.

El presidente de la Junta en funciones ha señalado que esta composición de la Cámara "refleja lo que piensan las personas de Castilla y León".

"Hoy formaliza una mayoría legítima al mismo tiempo que manifiesta un sonoro fracaso: el suyo", ha apuntado.

Y ha cargado contra los fracasos del PSOE. "Si las cosas estuvieran tan mal en Castilla y León, ¿por qué su partido fracasa una vez tras otra en su aspiración a llegar al Gobierno?", le ha preguntado.

Mañueco ha asegurado que "el fracaso de su partido se debe a que la gente de la Comunidad quiere claramente nuestras políticas y no sus políticas".

"Nosotros decimos y hacemos, tenemos palabra, estamos ahí cuando hay problemas y eso la gente lo valora", ha apuntado.

"El partido de los líos"

El momento de mayor tensión se ha producido al abordar la financiación autonómica. Mañueco ha ofrecido diálogo pero ha exigido un posicionamiento claro.

"La financiación autonómica tiene que ser justa y servir para cubrir los servicios públicos a todas las personas en todos los rincones del territorio. Vamos a pelear, no lo vamos a consentir y nos vamos a defender en todos los rincones", ha apuntado.

Y le ha reprochado a Martínez que pasara "casi de puntillas" por el asunto. "Ante este insulto a la Comunidad no se ponga de perfil, sea tajante contra esa propuesta de financiación autonómica y diga sí a Castilla y León", ha afirmado.

Le ha acusado de callar ante Sánchez por disciplina de partido, incluso ante la huelga de médicos o las decisiones del Gobierno central que, según él, "asfixian" a las comunidades.

"Su partido es el partido de los líos, su principal preocupación no es hacer oposición a este Gobierno sino la inestabilidad de su partido", ha señalado.

"Con su mentor, Santos Cerdán, pasando por la cárcel, con los cercanos a Tudanca recelosos y con la alargada sombra de Puente sobre usted, tiene una larga travesía estos cuatro años. Si no es capaz de mandar en su partido, ¿cómo va a mandar en la Comunidad?", ha zanjado.

Un primer cara a cara cargado de tensión, reproches personales y batallas ideológicas que deja pocas dudas sobre el tono que marcará la legislatura.