La oposición tacha de "decepcionante" el discurso de Mañueco mientras PP y Vox cierran filas en torno a su pacto

El portavoz del Grupo Socialista, Carlos Martínez, escucha el discurso de investidura de Alfonso Fernández Mañueco, este martes en las Cortes de Castilla y León Rubén Cacho ICAL

La oposición ha calificado este martes de "decepcionante" el discurso de investidura de Alfonso Fernández Mañueco en las Cortes mientras PP y Vox han cerrado filas en torno al acuerdo de Gobierno entre ambas formaciones.

La portavoz del Grupo Popular, Leticia García, ha defendido su "altura de miras" y un discurso "plagado de propuestas de futuro para la Comunidad".

"Es un presidente que cree en Castilla y León y así ha desgranado una por una las propuestas para Castilla y León", ha afirmado, asegurando también que "la Comunidad no parte de cero".

Además, ha puesto en valor la figura del presidente y ha asegurado que ha demostrado en su discurso que "conoce Castilla y León como la palma de su mano, que tiene un gran conocimiento de los retos y desafíos de la Comunidad y las propuestas y soluciones para mejorar en el futuro".

"Tiene una vocación de servicio público que lo diferencia de otros candidatos y es un día justo para reconocerle ese trabajo", ha señalado.

García ha afirmado que Mañueco "ha demostrado esa gran capacidad de diálogo que le caracteriza y a lo largo del discurso ha ofrecido la mano tendida a otras formaciones en cuestiones tan importantes como la financiación autonómica".

Y ha asegurado que el portavoz del Grupo Socialista, Carlos Martínez, tiene "una oportunidad esta tarde de demostrar que puede hacer una oposición constructiva".

Un presidente "agotado"

La viceportavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez Urbán, ha asegurado que el discurso "ha ido dirigido solo a una parte de la población de Castilla y León". "Se ha obviado a ese 51% de la población que somos las mujeres, solo dos referencias a medidas en políticas de igualdad", ha afirmado.

Y ha denunciado que hace "cero mención a la lucha contra la violencia de género".

"Es un discurso que ha demostrado cuánto ha tenido que pagar Castilla y León para que una vez más Mañueco sea el presidente de la Junta", ha señalado.

Gómez Urbán ha asegurado que ha sido un discurso de investidura en el que "se hacen más relevantes los discursos machistas, xenófobos y racistas". "Es un presidente agotado, acabado y que no tiene nada nuevo que ofrecer a esta tierra", ha señalado.

Y ha afirmado que, en contraposición, el dirigente socialista, Carlos Martínez, "sí que está comprometido con Castilla y León, quiere a Castilla y León y tiene un proyecto claro pensando en Castilla y León".

"Hay alternativa a Sánchez"

El viceportavoz de Vox, Alberto Díaz Pico, ha asegurado que el acuerdo "garantiza que el Gobierno refleje lo que los ciudadanos decidieron el pasado 15 de marzo".

"Ello sin perjuicio de que somos dos formaciones distintas, pero los castellanos y leoneses nos han exigido llegar a un acuerdo. Este pacto y este Gobierno garantiza que hay alternativa a Sánchez, a la corrupción, al despotismo y al abuso de las instituciones", ha afirmado.

Díaz Pico ha asegurado que Mañueco ha hablado en el discurso "del blindaje del sector primario, defensa del medio rural, protección de las familias, reducción del gasto superfluo, prioridad nacional y los españoles primero".

"La inmigración regular, que se integra y cumple las leyes es un activo pero nunca en detrimento de los derechos de los españoles", ha señalado.

Y ha asegurado que Vox va a ser "un socio leal pero exigente". "Estamos satisfechos en la medida en que el contenido del discurso se contempla en el acuerdo de Gobierno", ha zanjado.

Una "tendencia continuista"

La portavoz de la Unión del Pueblo Leonés, Alicia Gallego, que ha anunciado su voto en contra de la investidura, ha afirmado que Mañueco se ha limitado a "dar buenas esperanzas" y ha asegurado que su formación esperaba "medidas más concretas".

"Se dedica siempre a echar la culpa a los demás, si no hay infraestructuras la culpa es del Gobierno", ha señalado.

Y ha recordado que, en lo que se refiere a la Región Leonesa, en el acuerdo "solo se insta al Gobierno". "Vemos una tendencia continuista en la que no hay nada positivo para revertir la situación que estamos sufriendo", ha afirmado.

Gallego ha lamentado también que Mañueco "no ha sabido resolver la duda" sobre la 'prioridad nacional' en su discurso.

Una "decepción profunda"

El portavoz de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, que ha confirmado su voto en contra de la investidura, ha calificado el discurso de Mañueco de "decepción profunda" y ha lamentado que haya hecho "solo dos menciones a Soria".

"Para hablar del Plan Soria Conectada y Saludable, que es un auténtico fracaso, y para hablar de la radioterapia, que se terminó en 2025 después de 18 años de promesas", ha afirmado.

Y ha denunciado que cuando ha hablado de despoblación "no ha hecho ninguna mención a una Ley de Despoblación". "Supongo que es porque sabe que Soria ¡Ya! va a presentar una Ley y que el PP la va a apoyar, porque si no no lo entiendo", ha añadido.

Además, ha afirmado que "ha mentido cuando ha dicho que el reto demográfico se estaba afrontando correctamente y que las cifras están mejorando" y se ha mostrado convencido de que el pacto entre PP y Vox "no va a ser muy fructífero".

El "acuerdo del gurruño"

El procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, que también ha confirmado que votará 'no' a la investidura, ha asegurado que el acuerdo entre PP y Vox, que ha calificado como "acuerdo del gurruño", se ha producido "más por obligación que por voluntad".

Pascual ha asegurado que el acuerdo no contempla medidas para "paliar los desequilibrios territoriales" y ha aprovechado para solicitar que la nueva sede de emergencias anunciada por Mañueco se instale en Ávila.