Mañueco afronta su tercera investidura con el regreso del tándem PP-Vox: una jornada de alto voltaje en las Cortes

Este martes, 9 de junio, las Cortes de Castilla y León vivirán una jornada política de alto voltaje. Alfonso Fernández Mañueco se someterá por tercera vez a un debate de investidura para revalidar su liderazgo al frente de la Junta, tras siete años en el cargo.

Las elecciones autonómicas del pasado 15 de marzo dejaron un resultado claro: el Partido Popular logró 33 procuradores y Vox 14. La suma de ambas formaciones, 47 escaños, superó con holgura la mayoría absoluta, situada en 42 representantes.

El acuerdo de Gobierno cerrado el pasado miércoles entre los populares y los de Santiago Abascal no solo despeja el camino hacia un nuevo Ejecutivo de coalición, sino que marca el regreso de una fórmula que ya definió la anterior legislatura.

Después de la investidura, el siguiente paso será la toma de posesión de Mañueco, prevista para este jueves, 11 de junio, también en el Parlamento autonómico. Tras ello, la próxima semana se darán a conocer los nombres de los miembros del nuevo Ejecutivo.

Una jornada intensa

El orden del día de la sesión de este martes está minuciosamente diseñado para una jornada intensa. La sesión plenaria arrancará a las 12:00 horas con la intervención inicial del candidato.

Mañueco dispondrá de tiempo ilimitado para exponer su programa de Gobierno, detallar las líneas maestras de la acción ejecutiva y solicitar formalmente la confianza de la Cámara.

Tras un receso, a las 16:00 horas se reanudará el pleno con los turnos de los grupos: 30 minutos para el Socialista, otros 30 para el Mixto −compuesto por la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Soria ¡Ya! y Por Ávila−, 30 para Vox y otros 30 para el Popular.

El candidato podrá intervenir cuantas veces estime oportuno para contestar. Cada grupo tendrá derecho a réplica individual de 10 minutos. En caso de réplica global del candidato, cada grupo dispondrá también de 10 minutos adicionales.

El Grupo Mixto repartirá su tiempo de forma específica: en el turno de intervención, Soria ¡Ya! y Por Ávila Ávila dispondrán de 6 minutos cada uno y UPL de 18 minutos; en la réplica, Soria ¡Ya! y Por Ávila tendrán 2 minutos y UPL 6 minutos.

La votación, pública y por llamamiento, se celebrará por la tarde, tras la finalización del debate.

De no alcanzarse la mayoría absoluta en primera votación, se pasaría automáticamente a una segunda con mayoría simple, aunque el acuerdo de Gobierno entre PP y Vox garantiza el éxito de la investidura en la primera votación por mayoría absoluta.

Tres investiduras, siempre con pacto

Esta será la tercera investidura de Mañueco como candidato a la Presidencia de la Junta, todas ellas con pactos de Gobierno. En 2019, tras unas elecciones muy fragmentadas, alcanzó el cargo gracias a un acuerdo con Ciudadanos.

En 2022, después de romper con los liberales y convocar elecciones anticipadas, selló un Gobierno de coalición con Vox que duró hasta que los de Santiago Abascal abandonaron el Ejecutivo de forma abrupta en julio de 2024.

Ahora, repite socio: Vox regresa al Gobierno con una Vicepresidencia de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, con competencias en inmigración, que ocupará Carlos Pollán, y las consejerías de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental; y Cultura, Turismo y Deporte.

El PP se reserva la Vicepresidencia Segunda y las otras siete consejerías: Presidencia; Economía y Hacienda; Industria, Comercio, Universidades y Empleo; Medio Ambiente y Energía; Sanidad y Bienestar Social; Educación; y Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial.

Este patrón revela una realidad estructural de la política de Castilla y León: Mañueco ha demostrado gran habilidad para tejer alianzas que garanticen estabilidad, pero el PP autonómico no ha logrado en estos años una mayoría suficiente por sí solo.

Su liderazgo se construye, inevitablemente, sobre pactos.

El acuerdo actual, un documento de 62 páginas y 324 medidas repartidas en 19 ejes, representa la reedición de una coalición que, pese a las tensiones de la legislatura pasada, ambos partidos consideran viable y necesaria.

Sellos claros de Vox

Vox ha logrado plasmar con fuerza su sello político en el acuerdo en la Comunidad. El pacto incluye compromisos significativos en materia de despoblación, apoyo al sector primario, simplificación administrativa y un giro en políticas migratorias.

Destaca especialmente la introducción de la 'prioridad nacional' como criterio inspirador en ayudas sociales, de vivienda y recursos públicos, priorizando a personas con arraigo en Castilla y León.

Vox lo celebra como un avance en la defensa de lo propio; la oposición lo califica ya de "discriminatorio" y contrario al principio de igualdad, mientras el PP hace hincapié en que se vinculará al vínculo con la Comunidad independientemente de la nacionalidad.

Otras medidas sensibles incluyen un plan de choque contra la inmigración ilegal, la Ley de Concordia, mayor peso de la caza y la pesca en la gestión medioambiental, y políticas de 'desregulación' que buscan aligerar trámites para empresas y autónomos.

El documento conjunto, repleto de plazos concretos y mucho más extenso que el de 2022, habla de "estabilidad" y "certezas" para la Comunidad, pero también refleja un claro desplazamiento del eje político hacia la derecha.

Un debate apasionado

Nadie en el hemiciclo espera un debate protocolario ni cordial. La oposición, encabezada por el PSOE de Carlos Martínez, que mejoró sus resultados hasta los 30 procuradores, cargará, previsiblemente, con dureza contra el pacto entre PP y Vox.

Se anticipan ataques frontales por la cesión de consejerías clave a Vox, especialmente las relacionadas con inmigración, medio ambiente y familia.

Los socialistas y el Grupo Mixto insistirán en que este acuerdo supone una "subordinación" del PP a la agenda nacional de Vox, priorizando consignas ideológicas por encima de las necesidades concretas de una comunidad envejecida y despoblada.

Mañueco, por su parte, defenderá el pacto como "bueno" y "positivo" para Castilla y León.

En la comparecencia conjunta del pasado miércoles con Carlos Pollán, ambos líderes subrayaron el amplio consenso programático alcanzado y la necesidad de un Gobierno fuerte para afrontar los retos de la Comunidad.

El candidato popular tendrá tiempo ilimitado para exponer sus prioridades y replicar las críticas de la oposición, argumentando que la suma parlamentaria entre PP y Vox refleja la voluntad mayoritaria de los castellanos y leoneses expresada en las urnas.

El reflejo de las urnas

Las elecciones del 15 de marzo dejaron un mapa claro pero dependiente. El PP ganó con 33 procuradores, dos más que en 2022, conteniendo el avance de Vox, que se estabilizó en 14 escaños, uno más que hace cuatro años.

El PSOE recuperó terreno, aunque siguió condenado a la eterna oposición en la que lleva casi cuatro décadas, y la fragmentación del resto del arco parlamentario obligó de nuevo al popular a buscar socio.

Las negociaciones se prolongaron más de dos meses y medio, en paralelo a otros procesos autonómicos, pero finalmente cristalizaron en un acuerdo que blinda la legislatura con compromisos claros de estabilidad presupuestaria y parlamentaria.

Este tercer mandato llega en un momento delicado para la Comunidad. Castilla y León arrastra problemas crónicos: pérdida de población, envejecimiento, dificultades en el sector agroganadero, retos en la transición energética y la necesidad urgente de retener y atraer talento joven.

El nuevo Gobierno de coalición promete medidas concretas, pero también abre interrogantes sobre posibles tensiones internas, especialmente en materias donde PP y Vox mantienen sensibilidades distintas, como la inmigración o la memoria histórica.

El futuro de la Comunidad

Para los partidarios del pacto, se trata de la única fórmula viable para dar a Castilla y León un Ejecutivo "fuerte y coherente". Para la oposición, especialmente para el PSOE, representa un "riesgo de involución" en derechos.

El debate de este martes servirá, por tanto, no solo para investir formalmente a Mañueco, sino para marcar el tono de una legislatura que se anuncia intensa.

En un hemiciclo dividido y con un socio de gobierno exigente, Mañueco deberá demostrar que esta tercera investidura, construida una vez más sobre un pacto, es capaz de traducirse en gobernabilidad real.

Castilla y León vuelve a mirar hacia un Ejecutivo de derechas.

Mañueco, el político que mejor ha sabido navegar las aguas de la fragmentación en la última década, afronta ahora su prueba más exigente: convertir un acuerdo de papel en un Gobierno que funcione y que convenza más allá de sus socios naturales.

El reloj del hemiciclo ya está en marcha. Este martes, a partir de las 12:00 horas del mediodía, comenzará el debate que definirá los próximos cuatro años de la Comunidad.