Mañueco promete gobernar con moderación y legitimidad democrática “sin prejuicios ideológicos”

El discurso de Mañueco ha cumplido con las expectativas esta mañana en las Cortes. No se ha dejado nada. Promesas, anuncios, críticas, citas de ilustres y reivindicaciones.

Un texto de investidura que ha estado marcado por las críticas frente al Gobierno nacional y la promesa de un mandato junto a Vox guiado por la "moderación", "legitimidad democrática" y "sin prejuicios".

El candidato a la investidura como presidente de la Junta de Castilla y León ha solicitado la confianza de las Cortes reivindicando una forma de hacer política "lejos de prejuicios ideológicos y desde la moderación".

"Creo en la política lejos de extremismos y que quiere vencerlos, no con más extremismos, sino con moderación, seriedad y confianza", ha afirmado el político salmantino, que ha aprovechado este momento para citar al historiador Benigno Pendás, "no hay que confundir con la tibieza, la indecisión o la cobardía".

No fue el único en citar, también, como no, Miguel de Unamuno. "Procuremos más ser padres de nuestro porvenir que hijos de nuestro pasado”.

En una intervención, el candidato popular se ha rebelado abiertamente contra lo que considera la "degradación" de la vida política e institucional del Gobierno de la Nación, que se ha convertido en el protagonista durante el inicio del discurso.

Ante este escenario, Mañueco ha hecho un llamamiento directo a todas las fuerzas de la oposición para conformar un frente común y una posición de Comunidad unánime con la que exigir al Ejecutivo central las inversiones pendientes en infraestructuras viarias, agrarias y tecnológicas que en justicia le corresponden a la región.

"Me comprometo a que nuestro país no se acostumbre a incompetencia, a la corrupción y a la mentira”, señaló.

Ha prometido que si es investido presidente de la Junta llevará por una senda de “progreso” a Castilla y León para ponerla al servicio de “todas” las personas que viven en ella, sin importar sus “orígenes” o “diferencias”.

Prioridad nacional

Es uno de los términos que más polémica ha creado en los pactos entre PP y Vox en las diferentes autonomías, por eso Mañueco ha querido hablar pronto de la “prioridad nacional”.

Así aclaró durante su discurso de investidura el alcance del principio de “prioridad nacional” incluido en el acuerdo de gobierno con Vox, y aseguró que no supondrá ninguna limitación en el acceso a los servicios públicos esenciales ni un retroceso en derechos ya consolidados.

“Establecer una asignación justa de los recursos públicos en función del arraigo real y verificable de sus beneficiarios con nuestra tierra”.

Mañueco explicó que la aplicación de este criterio afectará a ámbitos como la sanidad, la educación, los servicios sociales, la dependencia y el transporte público, siempre bajo el cumplimiento estricto de la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el resto de la legislación vigente.

El dirigente popular señaló que quienes reciban estas prestaciones deberán acreditar una vinculación “legal, efectiva y estable” con Castilla y León, con el objetivo de garantizar una distribución justa de los recursos públicos.

Asimismo, rechazó las críticas sobre esta medida y recordó que criterios similares ya se aplican en distintas administraciones españolas.

“Que nadie busque confundir ni se rasgue las vestiduras de forma interesada”, prosiguió para recordar que estos criterios ya se vienen aplicando en diferentes ámbitos en todos los territorios de España por administraciones de distinto signo político.

Defensa del pacto

El candidato a la investidura como presidente de la Junta de Castilla y León defendió el acuerdo de gobierno alcanzado con Vox al considerar que apuesta por el futuro de la Comunidad desde los principios de “libertad”, “igualdad” y “solidaridad”.

En este sentido, trasladó su reconocimiento al portavoz de Vox y futuro vicepresidente primero de la Junta, Carlos Pollán, por su disposición para alcanzar un acuerdo que calificó de “firme y viable”.

“Somos dos partidos distintos”, señaló Fernández Mañueco, quien destacó que ambas organizaciones han sabido “hablar”, “negociar” y “buscar puntos de encuentro” para conformar un proyecto común de gobierno.

Contra el Gobierno de Sánchez

Fernández Mañueco arrancó su discurso cargando contra la gestión del Gobierno nacional. “Debemos evitar que se normalice la degradación que hoy vemos en la vida política española. Me comprometo a que nuestro país no se acostumbre a incompetencia, a la corrupción y a la mentira”, ha afirmado.

Además, señaló los casos de corrupción marcados ahora por el gobierno socialista, por ello, dijo, no es extraña la “imagen oscura” que se ha extendido de la política a la que ven como “una fuente de ruido, frases vacías o gestos sin trascendencia”.

Por ello, reclamó el apoyo de la Cámara para contribuir a recuperar el prestigio de la política en España.

Financiación

No podía faltar en el mensaje la famosa financiación. Por eso apeló durante su discurso de investidura a los grupos de las Cortes de Castilla y León para recuperar el consenso en torno a un modelo de financiación autonómica que sea “justo, solidario y acorde con el coste efectivo de los servicios públicos”.

El candidato del PP defendió la necesidad de mantener una posición común de Comunidad ante la futura reforma del sistema.

En este sentido, recordó el acuerdo alcanzado en 2016 entre PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos bajo la Presidencia de Juan Vicente Herrera, que fijó una serie de principios para garantizar recursos suficientes para la prestación de servicios públicos en condiciones de equidad y calidad.

Mañueco destacó que la financiación autonómica ha sido tradicionalmente un asunto de unidad entre las distintas fuerzas políticas de la Comunidad.

Asimismo, anunció, como ya contó este medio, una reducción del primer tramo del IRPF a todos los contribuyentes un 0,25 cada año, hasta llegar a un punto a final de legislatura y una rebaja en el impuesto de sucesiones para hermanos, tíos y sobrinos un 12% sobre los primeros 100.000 euros.

También recordó los impuestos cero en el Impuesto de Transmisiones de vivienda, negocios, explotaciones agrarias y fincas rústicas en el medio rural o la deducción del 30 por ciento de los gastos realizados en gimnasios y actividades deportivas con un límite de 150 euros.

Plan Estratégico de la Automoción

También anunció durante su discurso de investidura la puesta en marcha de un Plan Estratégico de la Automoción y un aumento del 15% de las inversiones en innovación y tecnología para reforzar el sector industrial de Castilla y León, al que calificó como un motor clave para la economía regional.

Asimismo, reiteró su compromiso de desarrollar 2.600 hectáreas de suelo industrial en la Comunidad, con especial atención a los municipios de entre 4.000 y 20.000 habitantes.

Infraestructuras

Mañueco ha fijado como prioridades irrenunciables el pleno desarrollo del Corredor Atlántico y la recuperación de la vía ferroviaria de la Ruta de la Plata. Asimismo, ha exigido más de 15 actuaciones en autovías y autopistas, la restitución de las frecuencias de tren previas a la pandemia y que no se elimine ninguna parada de autobús estatal.

En el plano agrario, el candidato ha calificado de vital aumentar la capacidad de regulación de la cuenca del Duero, reclamando 43.000 nuevas hectáreas de regadío para equiparar a la Comunidad con la media nacional. En cuanto a conectividad, exigirá al Ejecutivo central que garantice la banda ancha de 100 megas para el 100% de la población y financiación para la extensión de la TDT.

También ha garantizado la continuidad de la tarjeta Buscyl para mantener la gratuidad de las líneas autonómicas, prometiendo además adaptar rutas y horarios para conectar mejor el medio rural con centros sanitarios y de empleo

Como medida para fomentar la empleabilidad de los jóvenes, el Gobierno regional ofrecerá ayudas de hasta 900 euros para el carné de turismo y de hasta 1.800 euros para los de camión, autobús y el certificado CAP.

Incendios e IA

Anunció durante el debate de investidura la incorporación de mejoras tecnológicas para analizar el comportamiento del fuego y anticipar la extinción de incendios. Además, avanzó un nuevo plan forestal integral y cambios normativos para impulsar los aprovechamientos forestales y reforzar la prevención de grandes incendios.

Mañueco también presentó un proyecto "de gran impacto" en inteligencia artificial con el objetivo de convertir a Castilla y León en un referente nacional en esta tecnología. La IA se aplicará en ámbitos como la sanidad, la cultura, el empleo, la administración y el tejido empresarial para mejorar la calidad de los servicios públicos y la competitividad económica.

Sanidad

También habló durante su discurso de investidura un Plan de Infraestructuras Sanitarias y Equipamiento Tecnológico para modernizar los centros de salud y hospitales de Castilla y León. Entre sus compromisos, destacó garantizar el acceso a las consultas de Medicina Familiar y Comunitaria en un plazo máximo de 48 horas.

Además, avanzó la puesta en marcha de un Plan Integral para reducir las listas de espera, con tiempos máximos de demora en un mayor número de procedimientos. También prevé ayudas para la conservación de consultorios rurales, nuevo equipamiento clínico y el refuerzo de la capacidad diagnóstica de la Atención Primaria.

En materia de emergencias sanitarias, anunció nuevos helicópteros y la incorporación de 35 unidades de soporte vital básico para cubrir las 158 zonas de salud de la Comunidad. Asimismo, se comprometió a mejorar la atención a la salud mental, reforzar la fidelización de médicos MIR, extender la fisioterapia en el medio rural e impulsar una nueva estrategia oncológica adaptada a los avances científicos y tecnológicos.

Más ayudas

Dentro del apartado dedicado a la protección de las personas mayores, una de las medidas más destacadas es la creación de una línea de ayudas específica para la reforma de viviendas.

La Junta de Castilla y León prevé llegar a 20.000 beneficiarios al año con subvenciones destinadas a sustituir bañeras por platos de ducha, facilitando así la autonomía y previniendo accidentes domésticos.

A esta iniciativa se sumará el compromiso de facilitar 7.000 sillas de ruedas anuales para quienes tengan problemas de movilidad, así como una partida de ayudas de hasta 6.000 euros por vivienda para financiar la instalación de ascensores en comunidades y hogares que lo requieran.

Vivienda

Fernández Mañueco anunció durante su discurso de investidura que la Junta incrementará un 80 por ciento la inversión en vivienda durante la legislatura y se fija como objetivo la construcción de al menos 5.000 viviendas de protección oficial.

La estrategia pondrá especial atención en facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes y en reforzar las oportunidades residenciales en el medio rural.

Entre las medidas previstas figura la ampliación de la línea de avales para jóvenes hasta el 20 por ciento del valor de la vivienda, con el fin de facilitar el acceso a hipotecas por el importe total de la compra.

Además, se aumentarán las ayudas al alquiler hasta cubrir el 50 por ciento de la renta y se impulsará un programa de alquiler seguro para favorecer la incorporación de más viviendas al mercado.

El candidato popular también avanzó nuevas medidas fiscales, como la creación de una cuenta ahorro vivienda joven con deducciones de hasta 1.500 euros anuales en el IRPF.

Asimismo, planteó rebajas en el Impuesto de Transmisiones para colectivos específicos y una línea de financiación para sufragar este tributo durante un plazo de hasta diez años en la compra de la primera vivienda habitual, con bonificación total de intereses y comisiones.

Plan rural

Como la mañana iba de anuncios, Mañueco ha avanzado un nuevo ‘Plan Rural’ integral para fijar y atraer población a los municipios de Castilla y León combinando medidas en materia fiscal, vivienda, transporte y servicios públicos.

Esta hoja de ruta contempla la creación de una red de emprendedores rurales, la rehabilitación de patrimonio arquitectónico para dinamizar los pueblos y un paquete de apoyo financiero al comercio de proximidad.

Así, se prevén ayudas a partir de 5.000 euros para la apertura o reforma de locales, y de hasta 3.000 euros para evitar el cierre del último bar, farmacia o tienda de un pueblo, con un extra de 3.000 euros si el bar asume también la función de punto de venta comercial.