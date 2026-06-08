Mañueco tomará posesión como presidente de la Junta este jueves en las Cortes: 48 horas después de la investidura

El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, durante su última toma de posesión en las Cortes, el 19 de abril de 2022 Rubén Cacho ICAL

En una semana cargada de simbolismo político, Alfonso Fernández Mañueco volverá a tomar posesión este jueves, 11 de junio, como presidente de la Junta de Castilla y León.

Fuentes de la Presidencia de la Junta han confirmado a EL ESPAÑOL de Castilla y León que el acto oficial se celebrará en las Cortes autonómicas, con toda la solemnidad que marca la tradición institucional.

Solo 48 horas antes, este martes, 9 de junio, Mañueco será investido presidente gracias al apoyo de los 33 procuradores del Partido Popular y los 14 de Vox, sumando una cómoda mayoría absoluta de 47 representantes en el hemiciclo.

El acuerdo de Gobierno rubricado entre ambas formaciones el pasado miércoles ha permitido desatascar la situación tras las elecciones autonómicas del pasado 15 de marzo.

La rapidez del calendario, con la investidura el martes y la toma de posesión el jueves, refleja la clara voluntad de PP y Vox de poner en marcha cuanto antes el nuevo Ejecutivo autonómico.

La toma de posesión

Durante la toma de posesión, Mañueco jurará o prometerá su cargo ante el presidente de las Cortes, el popular Francisco Vázquez, acompañado de las principales autoridades de la Comunidad, representantes del mundo local, empresarial y social.

También se prevé la asistencia al acto de líderes nacionales de los partidos políticos que conformarán el nuevo Gobierno autonómico, aunque aún no hay nombres confirmados.

Se espera un discurso centrado en los ejes del nuevo acuerdo: rebajas fiscales, apoyo al mundo rural, simplificación administrativa, lucha contra la inmigración ilegal, 'prioridad nacional' y medidas para frenar la despoblación.

Mañueco encara su tercer mandato consecutivo al frente de la Junta con el reto de gestionar la coalición entre PP y Vox tras la abrupta ruptura de la anterior alianza tras la salida de los de Santiago Abascal del Gobierno, en julio de 2024.

La cuenta atrás ya ha comenzado. Este martes se decidirá el futuro del Ejecutivo y este jueves, Castilla y León tendrá oficialmente nuevo presidente de la Junta.