Mañueco: "Quien crea que el acuerdo con Vox es xenófobo no se lo ha leído o no lo ha entendido"

El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, durante su intervención en El programa de Ana Rosa, este viernes

El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado este viernes que quien crea que el acuerdo de Gobierno del PP con Vox en Castilla y León es xenófobo "no se lo ha leído o no lo ha entendido".

"Esto no va en función de cuál es el origen de las personas, si son de la Comunidad o de otras, si son de nuestro país o de otros, esto va de la vinculación que tienen todas las personas con Castilla y León", ha afirmado, en una intervención en El programa de Ana Rosa.

Mañueco ha destacado que "incluso habrá ayudas o subvenciones donde no se pedirá un arraigo previo, sino con posterioridad" y ha puesto como ejemplo la primera matrícula gratuita para los empadronados para el curso 2026-2027.

"Será para los que estén empadronados, aunque sea con unos días de antelación, pero exigiremos que estén empadronados durante los estudios. Queremos que el arraigo que sea real, verificable y perfectamente constatable", ha señalado.

Una vinculación "clara"

El presidente de la Junta en funciones ha asegurado que "se cumplirá el ordenamiento jurídico".

"Iremos medida a medida y subvención a subvención explicando cuál es la inspiración de esta prioridad nacional", ha afirmado.

Y ha recordado que es un criterio "que se viene utilizando desde hace años en las distintas administraciones públicas".

"Es una aplicación justa de la asignación de los recursos, Castilla y León necesita personas que vengan aquí a aportar y comprometerse con esta tierra. Nosotros lo que queremos es ayudarlas y que haya una vinculación clara con el territorio", ha afirmado.

Mañueco ha insistido, además, en que "habrá igualdad entre todas las personas"

Los presupuestos de 2027

El presidente de la Junta en funciones ha asegurado que el nuevo Gobierno autonómico se pondrá a trabajar "de manera inmediata" en los presupuestos de 2027 y ha recordado que han comprometido la "realización, aprobación y ejecución" de las cuatro cuentas de la legislatura.

Además, ha asegurado que ha mantenido una relación "consolidada" e "institucional" con su futuro vicepresidente, el portavoz de Vox, Carlos Pollán.

"Hemos tenido una relación correcta, fructífera cordial y en estas últimas semanas de negociación intensa tengo que destacar el espíritu colaborador constructivo y la generosidad que ha presidido las negociaciones", ha apuntado.

Respetar la "voluntad"

Preguntado por si su preferencia era gobernar solo, Mañueco ha reconocido que esa era su "aspiración" pero ha afirmado que "lo primero que hay que hacer es respetar la voluntad de las urnas que han expresado los castellanos y leoneses".

"El PP ha crecido en votos y escaños pero los ciudadanos de Castilla y León nos han dicho: queremos diálogo y os tenéis que poner de acuerdo", ha señalado.

Y ha apuntado que han estado "trabajando duro" y que el acuerdo "es el éxito de la Comunidad". "Lo iremos viendo a lo largo de los próximos meses y de los próximos años", ha afirmado.

Un "asco profundo"

Mañueco se ha referido también a los escándalos que rodean al PSOE y al Gobierno y ha asegurado que "todo lo que estamos viviendo nos da un asco profundo".

"Todo lo que rodea a Sánchez es ruido, corrupción y desastre, me parece lamentable, pero España es mucho más que Sánchez y que lo que estamos viendo", ha señalado.

Y ha apuntado que España "también es Castilla y León". "Hemos llegado a un acuerdo muy positivo con 324 medidas que queremos que sean un ejemplo desde Castilla y León hasta España entera", ha zanjado.