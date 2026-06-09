Los ayuntamientos del PSOE en Castilla y León también exigen arraigo de empadronamiento para conceder ayudas

El presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, ha cargado este martes contra la "hipocresía" del PSOE al criticar la 'prioridad nacional' recordando que varios alcaldes socialistas han exigido un tiempo de empadronamiento para conceder ayudas.

"Usted se escandaliza, se ha rasgado las vestiduras porque exijamos el arraigo para ayudas públicas", le ha espetado Mañueco al portavoz socialista, Carlos Martínez, en el debate de investidura en las Cortes de Castilla y León.

Y le ha recordado algunos ejemplos impulsados en el Ayuntamiento de Soria mientras Martínez fue alcalde, como el requisito de empadronamiento de "más de un año" para conceder ayudas para "gastos básicos de vivienda".

"Aplica con entusiasmo el arraigo"

"La persona solicitante y el resto de miembros de la unidad familiar debían estar empadronados en el Ayuntamiento de Soria desde el 1 de abril de 2025 o con anterioridad. Vaya sorpresa señor Martínez, usted era el alcalde y exigió para esas ayudas más de un año de arraigo", le ha espetado.

También ha hecho referencia a las ayudas "para gastos de material escolar".

"Todos los miembros de la unidad familiar debían estar empadronados en el Ayuntamiento de Soria con una antigüedad mínima de un año. Usted era alcalde y exigió un año de arraigo", ha insistido.

Y ha asegurado que el dirigente socialista "debería estar familiarizado con esta medida ya que ha aplicado con entusiasmo el arraigo hasta hace unos días". "Bienvenido señor Martínez", le ha dicho.

Palencia y León

Además, le ha recordado que otros ayuntamientos gobernados por el PSOE en Castilla y León, como Palencia, con la alcaldesa Miriam Andrés, o León, bajo el mando de José Antonio Diez, "hacen lo mismo".

"El Ayuntamiento de Palencia, para conceder prestaciones en situación de urgente necesidad social, exigía el requisito, salvo algunas excepciones, de estar empadronado en el municipio de Palencia y domiciliados en Castilla y León con al menos seis meses de antigüedad previos al inicio del procedimiento", ha señalado.

Y, en lo que se refiere al Ayuntamiento de León, ha hecho hincapié en que, en las ayudas para el fomento de la natalidad, se marcaba como "requisito imprescindible" ese empadronamiento.

En concreto, que "una de las personas beneficiarias estuviera empadronada en León con una antigüedad mínima ininterrumpida de un año anterior al nacimiento o adopción y exige que se mantenga un año".

"Cuánta hipocresía hay en el PSOE de Castilla y León", ha zanjado Mañueco.