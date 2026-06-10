Castilla y León está "mejor que hace cuatro años": la Junta cierra satisfecha la legislatura y Mañueco agradece el trabajo

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz en funciones, Carlos Fernández Carriedo, comparece en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. M. Chacón ICAL

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado este miércoles que la Comunidad "está mejor que hace cuatro años" al hacer balance de la legislatura que ahora concluye.

Un mandato que comenzó con un Gobierno de coalición entre el PP y Vox y que continuó en solitario tras la ruptura del acuerdo entre ambos partidos en julio de 2024.

Tras la última reunión del Consejo de Gobierno de la legislatura, Carriedo trasladó el agradecimiento expresado por el presidente electo de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a todas las personas que han participado en el proyecto durante estos cuatro años.

Un reconocimiento que hizo extensivo a los miembros del Ejecutivo autonómico, sus equipos y, especialmente, a los empleados públicos.

"Los verdaderos protagonistas son los sanitarios, los docentes, el personal de asistencia social, las personas que trabajan en los museos, en las agencias de extensión agraria y tantos otros profesionales que prestan servicios públicos a los ciudadanos", señaló.

En su valoración del mandato, el portavoz sostuvo que el balance es positivo porque la Comunidad presenta mejores indicadores económicos y sociales que al inicio de la legislatura.

"La perspectiva es que las cosas están mejor que hace cuatro años. Han sido años de trabajo, pero ha merecido la pena", afirmó.

Entre los avances, destacó el incremento del Producto Interior Bruto (PIB), el crecimiento de las exportaciones y del empleo, así como la mejora de los servicios públicos.

"La misión de cualquier proyecto de gobierno es dejar las cosas mejor de lo que estaban y creemos que esto ha sucedido", defendió.

Medidas

Este Consejo de Gobierno, el último de esta legislatura, ha servido también para que cada consejero haga balance de sus logros en estos cuatro años.

Carriedo subrayó además algunas de las principales medidas impulsadas durante estos cuatro años, como la implantación de la historia clínica digital única Buscyl, la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, el Bono Concilia, las rebajas fiscales y las políticas de vivienda. También puso en valor las ayudas concedidas a todos los solicitantes que cumplían los requisitos establecidos.

Asimismo, destacó iniciativas dirigidas al medio rural, como las medidas para resolver la falta de secretarios en los municipios o las campañas destinadas a favorecer el mantenimiento de bares en los pueblos.

Según defendió el portavoz, todas estas actuaciones han tenido como objetivo "mejorar la calidad de vida de las personas", que era, recordó, la principal meta fijada por el Ejecutivo autonómico al inicio de la legislatura.