De los 168.000€, las dos casas y el Audi de Mañueco a los 49.968 y el BMW de Pollán: el patrimonio de los procuradores

Los procuradores del Grupo Popular y de Vox en las Cortes de Castilla y León han publicado este jueves sus declaraciones de bienes y actividades, coincidiendo con la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta.

Los documentos permiten conocer el patrimonio, los ahorros, las propiedades y las deudas de buena parte de los representantes autonómicos, aunque varios procuradores todavía no han presentado su declaración.

Entre los dirigentes con mayor responsabilidad institucional figura el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que declara un saldo de 168.014 euros en cuentas y depósitos. Además, posee dos viviendas en Salamanca, una de ellas en propiedad exclusiva y otra al 50 por ciento.

También cuenta con una participación del 4,76 por ciento en un inmueble rústico situado en Segovia. En el apartado de deudas, mantiene un préstamo hipotecario cercano a los 194.000 euros.

Su patrimonio móvil incluye la mitad de un BMW de segunda mano matriculado en 2006 y el 50 por ciento de un Audi Q3 adquirido en 2024.

Dentro del Ejecutivo autonómico, destaca también la declaración de Carlos Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta.

Posee dos viviendas en Valladolid, una con una participación del 83 por ciento y otra al 50 por ciento, además de una plaza de garaje y una parte de una finca rústica heredada en Monzón de Campos.

Declara 47.833 euros en cuentas bancarias y 123.697 euros en fondos de inversión. Asimismo, figura como propietario compartido de tres vehículos: un Audi A6 de 2012, un Audi Q3 de 2019 y un Volkswagen T-Roc de 2026.

Por su parte, el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, declara dos viviendas, una en Burgos y otra en Tudela de Duero.

Cuenta con 293.436 euros en depósitos, acciones del Banco Santander valoradas en unos 4.000 euros y dos planes de pensiones, uno de 49.500 euros y otro de 15.000. En cuanto a vehículos, posee un Renault Austral adquirido en mayo de 2024 y un Citroën C3 de 2019.

Entre los procuradores populares, el presidente provincial del PP de Segovia, Francisco Vázquez, y ahora también presidente de las Cortes, declara 200.000 euros en cuentas bancarias y un plan de pensiones valorado en 50.000 euros.

Además, posee una vivienda en Segovia y un inmueble rústico en Sotosalbos en régimen de proindiviso. Su vehículo es un Mercedes-Benz matriculado en 2022.

La portavoz del Grupo Popular, Leticia García, refleja en su declaración una vivienda en Zamora, dos más en la localidad zamorana de Gema y un local en Morales del Vino.

Dispone además de cerca de 20.000 euros en cuentas corrientes y 488 euros en acciones. Mantiene la mitad de una hipoteca pendiente de 133.802 euros y es propietaria de un Audi A4 de segunda mano adquirido en 2019.

La procuradora abulense Cristina Sanchidrián, que suena para futura consejera, declara cuatro viviendas, tres de ellas en la provincia de Ávila y una en Madrid. También informa de 96.000 euros en depósitos bancarios.

Por su parte, María Pardo, también en las quinielas, posee dos viviendas al 50 por ciento, situadas en Valladolid y Madrid, una de ellas arrendada.

Declara además una hipoteca de 209.000 euros y 14.685 euros en cuentas bancarias.

Otro de los procuradores populares, Víctor Alonso Monge, cuenta con seis inmuebles repartidos entre Valladolid, Fombellida y Cevico. En concreto, posee tres propiedades en Valladolid, dos en Fombellida y una en Cevico.

Además, declara más de 100.000 euros entre fondos de inversión, acciones y depósitos en entidades como Banco Santander e Ibercaja. Entre sus bienes figura también un Audi A5.

La procuradora más joven del Grupo Popular, Noemí Rojo, refleja un patrimonio mucho más modesto. Declara 1.900 euros en cuenta bancaria y no posee vivienda en propiedad, aunque sí es titular de un BMW 320.

Por su parte, María Pilar Arroyo Ortega declara cuatro viviendas, tres de ellas en Burgos y una en Madrid. Además, dispone de 186.000 euros en depósitos bancarios y un vehículo cuya marca no especifica en la documentación presentada.

Los procuradores de Vox

En las filas de Vox, el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, declara 49.968 euros en cuentas bancarias. Posee el pleno dominio de una vivienda en Carbajal de la Legua, localidad perteneciente al municipio leonés de Sariegos, además de la nuda propiedad de una vivienda y otro inmueble en la ciudad de León.

Mantiene una hipoteca pendiente de 73.155 euros y dispone de un BMW X2 adquirido de segunda mano en 2022 y una motocicleta Suzuki Burgman de 1999.

El procurador salmantino Carlos Menéndez declara ejercer la abogacía como socio al 50 por ciento de un bufete valorado en 33.167 euros.

Asimismo, cuenta con 3.488 euros en depósitos, más de 51.000 euros en un plan de jubilación y algo más de 26.000 euros en fondos, pólizas y seguros.

Posee una vivienda en Santa Marta de Tormes, una hipoteca pendiente de 163.531 euros y un préstamo adicional de 17.971 euros. Conduce un Mini adquirido el pasado año.

El procurador palentino David Hierro declara 96.840 euros en cuentas bancarias y cerca de 40.000 euros en acciones. No posee vivienda en propiedad y utiliza un vehículo Lynk & Co de segunda mano.

Por su parte, Alberto Díaz Pico, funcionario público, declara una vivienda en Valladolid, 98.000 euros en depósitos y una hipoteca por idéntica cantidad compartida al 50 por ciento. Entre sus bienes figura un BMW 320 con 16 años de antigüedad.

Finalmente, Ignacio Sicilia declara participaciones en tres viviendas situadas en Burgos y otra en Pampliega, ninguna de ellas en propiedad íntegra.

Además, dispone de 79.000 euros en depósitos y 31.000 euros en acciones de empresa. En el apartado de vehículos figura como titular de dos automóviles, uno de ellos mediante renting.

La fotografía patrimonial, no obstante, todavía está incompleta, ya que varios procuradores de Vox continúan pendientes de presentar oficialmente sus declaraciones de bienes y actividades.