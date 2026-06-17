El exconsejero de Movilidad José Luis Sanz Merino, nuevo viceportavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León

El nuevo viceportavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León, José Luis Sanz Merino Carlos S. Campillo ICAL

El Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León ha anunciado este miércoles la incorporación del exconsejero de Movilidad y Transformación Digital José Luis Sanz Merino a la dirección del Grupo como nuevo viceportavoz.

"Es una decisión con la que se amplía y refuerza este órgano sumando la dilatada experiencia política, institucional y de gestión del procurador popular por Segovia", han señalado los populares.

La portavoz, Leticia García, ha dado la bienvenida a Sanz Merino subrayando que "sumamos a la dirección del Grupo la experiencia, el conocimiento institucional y el compromiso de José Luis con Castilla y León".

"Su trayectoria al servicio de esta tierra es una garantía para el trabajo que tenemos por delante", ha afirmado.

García ha destacado además que esta incorporación responde a la voluntad del Grupo Popular de "seguir reforzando un equipo sólido, preparado y con ganas de trabajar por todos los castellanos y leoneses desde las Cortes".

"Desde el primer momento, José Luis ha demostrado un conocimiento profundo de la administración autonómica y un compromiso permanente con el territorio. Su incorporación es una magnífica noticia para el Grupo Popular y para Castilla y León", ha añadido.

"Mucha ilusión"

Por su parte, José Luis Sanz Merino ha mostrado su ilusión ante esta nueva etapa.

"Afronto esta nueva responsabilidad con mucha ilusión y con las mismas ganas de siempre de trabajar por los castellanos y leoneses desde las Cortes. Quiero agradecer la confianza depositada en mí y reiterar que pongo toda mi experiencia al servicio de este Grupo y de este proyecto", ha afirmado.

El Grupo Popular ha asegurado que, con esta incorporación, "refuerza" su dirección de cara a una nueva etapa parlamentaria, "sumando perfiles con experiencia de gestión y conocimiento institucional al servicio del proyecto que lidera Mañueco para Castilla y León".

Desde el Grupo Popular se ha trasladado a Sanz Merino la "bienvenida" de todo el equipo y "las ganas de comenzar a trabajar, desde ya, por todos los castellanos y leoneses".