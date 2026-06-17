El nuevo viceportavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León, José Luis Sanz Merino

El nuevo viceportavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León, José Luis Sanz Merino Carlos S. Campillo ICAL

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El exconsejero de Movilidad José Luis Sanz Merino, nuevo viceportavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León

La portavoz, Leticia García, asegura que los populares suman "la experiencia y el compromiso con Castilla y León" del procurador segoviano, que afronta su nueva responsabilidad con "mucha ilusión".

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El Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León ha anunciado este miércoles la incorporación del exconsejero de Movilidad y Transformación Digital José Luis Sanz Merino a la dirección del Grupo como nuevo viceportavoz.

"Es una decisión con la que se amplía y refuerza este órgano sumando la dilatada experiencia política, institucional y de gestión del procurador popular por Segovia", han señalado los populares.

La portavoz, Leticia García, ha dado la bienvenida a Sanz Merino subrayando que "sumamos a la dirección del Grupo la experiencia, el conocimiento institucional y el compromiso de José Luis con Castilla y León".

Toma de posesión de los miembros del Gobierno de la XII Legislatura

"Su trayectoria al servicio de esta tierra es una garantía para el trabajo que tenemos por delante", ha afirmado.

García ha destacado además que esta incorporación responde a la voluntad del Grupo Popular de "seguir reforzando un equipo sólido, preparado y con ganas de trabajar por todos los castellanos y leoneses desde las Cortes".

"Desde el primer momento, José Luis ha demostrado un conocimiento profundo de la administración autonómica y un compromiso permanente con el territorio. Su incorporación es una magnífica noticia para el Grupo Popular y para Castilla y León", ha añadido.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante su toma de posesión en las Cortes, este jueves

"Mucha ilusión"

Por su parte, José Luis Sanz Merino ha mostrado su ilusión ante esta nueva etapa.

"Afronto esta nueva responsabilidad con mucha ilusión y con las mismas ganas de siempre de trabajar por los castellanos y leoneses desde las Cortes. Quiero agradecer la confianza depositada en mí y reiterar que pongo toda mi experiencia al servicio de este Grupo y de este proyecto", ha afirmado.

El Grupo Popular ha asegurado que, con esta incorporación, "refuerza" su dirección de cara a una nueva etapa parlamentaria, "sumando perfiles con experiencia de gestión y conocimiento institucional al servicio del proyecto que lidera Mañueco para Castilla y León".

Desde el Grupo Popular se ha trasladado a Sanz Merino la "bienvenida" de todo el equipo y "las ganas de comenzar a trabajar, desde ya, por todos los castellanos y leoneses".