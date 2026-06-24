Mañueco exige explicaciones sobre si el Gobierno dio información "privilegiada" a Martínez: "Es gravísimo"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante el Día de Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, este miércoles Rubén Cacho ICAL

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha exigido este miércoles explicaciones ante la posibilidad de que alguien del Gobierno diera información "privilegiada" y "con antelación” al secretario general del PSCyL, Carlos Martínez, sobre el registro en Soria.

Una actuación policial que se saldó con seis detenciones, entre ellas la de la concejala de Medio Ambiente y Turismo, Yolanda Santos.

"Eso me parece gravísimo", ha afirmado Fernández Mañueco minutos antes de participar en el acto conmemorativo del Día de recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo de Castilla y León.

El presidente de la Junta y del PPCyL se ha referido a las declaraciones del secretario general del PSOECyL y exalcalde de Soria en las que inicialmente afirmaba que había conocido este lunes el registro que se llevó a cabo este martes por un presunto delito menor de tráfico de influencias.

Posteriormente, aseguró que había tenido constancia de la actuación de la Guardia Civil ayer martes.

El PSOE aclaró en un comunicado posterior que Carlos Martínez se enteró el martes de la investigación iniciada ya que se lo comunicaron desde el Ayuntamiento, y no el día anterior como figuraba "erróneamente" en un medio de comunicación.

Sin embargo, sus explicaciones no han convencido a Mañueco, quien ha considerado que es "todavía mucho más grave" que desde el Gobierno se le hubiera avisado con antelación.

Igualmente, desde el "respeto absoluto" a la presunción de inocencia, el presidente de la Junta y del PPCyL ha asegurado que los hechos conocidos son "extremadamente graves", por lo que a su juicio "alguien tiene que dar explicaciones de lo que ha ocurrido".

La actuación judicial, que se encuentra bajo secreto y que continúa abierta, investiga la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal.

Este miércoles cinco de los detenidos fueron puestos en libertad y la concejala de Soria, a la que se le han retirado sus competencias, ha pasado a disposición judicial.