El PP exige a Carlos Martínez que explique "quién le dio el chivatazo" del registro en el Ayuntamiento de Soria

La portavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León, Leticia García, durante su intervención de este miércoles Miriam Chacón ICAL

La portavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León, Leticia García, ha exigido este miércoles al secretario general del PSOECyL, Carlos Martínez, que explique "quién le dio el chivatazo" del registro en el Ayuntamiento de Soria de este martes.

García ha señalado que si no da explicaciones o "no quedan claras" debería poner su cargo a disposición del partido y ha asegurado que el PP tiene sobre la mesa "todas las acciones legales que pudieran ser necesarias".

La portavoz popular ha denunciado que el lunes Martínez "ya sabía que se iba a producir ese registro poniendo en peligro la investigación en un procedimiento bajo secreto sumarial".

"Es urgente que Martínez diga con quién ha hablado por teléfono, qué mensajes ha recibido, si ha hablado con alguna persona del Gobierno de Sánchez", ha afirmado.

Y ha insistido en que si no da explicaciones o no son "lo suficientemente claras" debe "responder con su propio cargo". "Es gravísimo. Debe dar explicaciones ya", ha apuntado.

"Todas las vías posibles"

La portavoz popular ha asegurado, además, que están "trabajando para explorar todas las vías posibles para esclarecer los hechos en Soria".

"Desde el PP, ante la falta de explicaciones que está quedando demostrada y patente, tenemos toda la mesa todas las vías posibles para poder esclarecer estos hechos, incluidas todas las acciones legales que pudieran ser necesarias", ha señalado.

Y ha asegurado que no se creen las explicaciones de Martínez cuando, a última hora de la tarde de este martes, desmintió que hubiera tenido conocimiento del registro el lunes.

"No nos lo creemos, creemos que el señor Martínez tenía esta información el lunes y que si la tuvo el martes la tuvo con carácter previo y ese tiempo fue suficiente para avisar para destruir pruebas", ha afirmado con rotundidad.

Y ha insistido en que el líder del PSOECyL debe "explicar claramente y decir ahora mismo, en el día de hoy, quién y cuándo le avisó para esa actuación".

"Estamos hablando de un delito evidente que es la violación de secretos y es muy grave que el señor Martínez pudiera estar encubriendo un posible delito de violación de secretos", ha zanjado.