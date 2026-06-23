Carlos Martínez, en Tánger y ajeno a lo que ocurre en el Ayuntamiento de Soria, tomado por la Guardia Civil

Mientras el líder del PSOE de Castilla y León y exalcalde de Soria, Carlos Martínez, participaba este martes en el Foro de Ciudades Intermedias, en Tánger (Marruecos), a más de 2.000 kilómetros de distancia, agentes de la Guardia Civil registraban el Ayuntamiento de Soria por orden judicial.

El contraste no podía ser más llamativo. En la ciudad marroquí, quien fuera alcalde soriano durante casi 20 años, entre 2007 y 2026, defendía, ante delegados de todo el mundo, que "el futuro de la democracia, la igualdad, la paz y los servicios públicos empieza en lo local".

También aseguraba que era necesario "pasar de la agenda urbana a la territorial para corregir desequilibrios y frenar a los populismos". A la misma hora, en Soria, el Consistorio que él gobernó durante casi dos décadas amanecía tomado por la Guardia Civil.

La operación judicial

Desde primera hora de la mañana de este martes, agentes de la Policía Judicial entraron en el Ayuntamiento de Soria, gobernado por el PSOE con mayoría absoluta, en una operación que se ha saldado ya con seis detenidos.

La actuación, ordenada por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Soria, se enmarca en unas diligencias declaradas bajo secreto de sumario y está relacionada con el Área de Comercio municipal.

Los registros se centraron especialmente en los despachos de la concejalía de Hacienda y de la Alcaldía. Los agentes se incautaron de ordenadores, expedientes y documentación.

El Ayuntamiento emitió un comunicado en el que asegura colaborar plenamente con la autoridad judicial y pide "prudencia, responsabilidad y respeto a los procedimientos judiciales" para evitar especulaciones. "El silencio institucional es la mejor garantía de respeto a la investigación", señala el comunicado.

Martínez, en Marruecos

Carlos Martínez, que dimitió como alcalde para ocupar su escaño en las Cortes, no ha hecho ninguna referencia este martes en sus redes sociales a lo ocurrido en Soria y fuentes del PSOECyL consultadas por este medio se han remitido al comunicado del Ayuntamiento.

En su cuenta de X, el dirigente socialista se ha limitado a referirse a su intervención en el Foro de Ciudades Intermedias de Tánger.

La reacción política no se ha hecho esperar. El Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León ha exigido "explicaciones inmediatas" a Martínez y ha considerado "muy graves" las informaciones.

"El señor Martínez tiene la obligación de dar explicaciones a los ciudadanos de Soria y de Castilla y León. El silencio no es una opción viable", han señalado fuentes populares.

Mientras tanto, a miles de kilómetros, Carlos Martínez sigue su agenda internacional. En Tánger habla de democracia local, igualdad y futuro del medio rural. En Soria, su antiguo Ayuntamiento ha amanecido registrado por la Guardia Civil.

Dos realidades. Dos escenarios. Una misma jornada.