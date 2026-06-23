El PP exige explicaciones "inmediatas" a Martínez tras el registro de la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Soria

El secretario general del PSOE de Castilla y León y portavoz del Grupo Socialista en las Cortes, Carlos Martínez, a su entrada a la reunión de la Junta de Portavoces del pasado 30 de abril Rubén Cacho ICAL

El Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León ha expresado este martes su "máxima preocupación" ante el registro llevado a cabo esta mañana por agentes de Policía Judicial de la Guardia Civil en dependencias del Ayuntamiento de Soria.

Un registro que se ha producido por orden de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Soria.

Fuentes del Grupo Popular han recordado que el Ayuntamiento de Soria está gobernado por el PSOE "desde hace casi dos décadas" y que su alcalde hasta el pasado mes de abril fue el líder de los socialistas Carlos Martínez, ya secretario general del PSOE de Castilla y León.

"Abandonó dicha alcaldía para recoger el acta de procurador y asumir la portavocía del grupo socialista en las Cortes autonómicas", han apuntado.

Esas mismas fuentes han señalado que la gestión municipal de Martínez al frente del Consistorio soriano "ha estado marcada en los últimos tiempos por diversas controversias, entre ellas la adjudicación de contratos a familiares directos".

"Las informaciones son muy graves"

El Grupo Popular ha subrayado la "gravedad institucional de los hechos" y ha exigido "una respuesta pública e inmediata del líder de los socialistas en Castilla y León".

"Las informaciones que están llegando son muy graves. El señor Martínez tiene la obligación de dar explicaciones a los ciudadanos de Soria y de Castilla y León", ha afirmado.

Y ha añadido que debe hacerlo "como secretario general del PSOE, como exalcalde de Soria y como portavoz del Grupo Socialista en estas Cortes". "El silencio no es una opción viable", ha apuntado.

El Grupo Popular ha asegurado que "respeta el trabajo de la Justicia" y que "aguardará al desarrollo de las diligencias judiciales antes de extraer conclusiones definitivas".

Pero ha considerado que la ciudadanía "merece transparencia". "Carlos Martínez no puede seguir ejerciendo sus responsabilidades públicas sin ofrecer una explicación clara y completa sobre lo ocurrido esta mañana en el Ayuntamiento que él mismo gobernó", ha zanjado.

"Siempre exigiremos transparencia"

Fuentes de Soria ¡Ya! −la formación provincialista que cuenta con un procurador en las Cortes, Ángel Ceña, dentro del Grupo Mixto− han enviado todo su "respeto y apoyo" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que están "haciéndose cargo de este procedimiento".

"Al tratarse de investigaciones bajo secreto de sumario, no conocemos el qué ni el porqué de estas investigaciones, pero siempre exigiremos transparencia y honradez en el ejercicio de las responsabilidades públicas y de gobierno", han señalado esas mismas fuentes.