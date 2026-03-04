Carlos Martínez adjudicó contratos navideños a su prima como alcalde de Soria: de 12.000 a 76.000€ en cinco años

El candidato del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) a la Presidencia de la Junta de Castilla y León y actual alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez, adjudicó contratos municipales a una empresa vinculada a un familiar.

Según la documentación recabada y las denuncias públicas realizadas por el grupo popular en el Ayuntamiento soriano, el Consistorio habría adjudicado en los últimos años cerca de 287.000 euros a la mercantil Mis Flores S.L., administrada por una prima carnal del regidor y su marido, según ha podido confirmar este medio.

Parte de estas adjudicaciones corresponden al diseño, montaje y desmontaje del tradicional belén navideño instalado en la Plaza Mayor de la ciudad. Una denuncia realizada el pasado mes de diciembre por el grupo popular y que ahora vuelve a hacerse público.

El origen del asunto se sitúa en septiembre de 2012, cuando el Ayuntamiento adjudicó el contrato de Parques y Jardines por un importe anual de 700.000 euros, con una duración inicial de cuatro años y la posibilidad de dos prórrogas adicionales de dos años cada una.

Según se manifestó en aquel pleno, el contrato estaría vencido desde 2018, aunque el equipo de gobierno ha seguido prorrogándolo de facto.

En el pliego original se incluía expresamente, en su articulado, la obligación de la empresa adjudicataria de encargarse del montaje, desmontaje y ornamentación del belén navideño de la Plaza Mayor, una tarea valorada entonces en unos 14.000 euros anuales.

Sin embargo, sostienen que desde 2020 esa labor dejó de ser asumida por la concesionaria del contrato principal y pasó a encargarse a Mis Flores S.L., empresa vinculada familiarmente al alcalde.

Las cifras reflejan una evolución significativa en los importes adjudicados para la decoración navideña.

En Navidad 2020, la adjudicación directa fue por 12.000 euros. Un año después subió con la misma fórmula por 17.930 euros.

En las Navidades 2022 y 2023, el procedimiento negociado sin publicidad tras la nulidad de una mesa de contratación; el encargo ascendió a 57.000 euros cada año.

Finalmente, en las Navidades 2024 y 2025, el procedimiento abierto simplificado dividido en dos lotes (belén y abeto). La empresa vinculada al familiar del alcalde resultó adjudicataria por 76.000 euros anuales.

La adjudicación abierta no es ilegal, pero es cierto que es un procedimiento que reduce plazos y requisitos administrativos y que puede favorecer a empresas familiarizadas con los procesos municipales.

Además se ha denunciado que el incremento de costes, que multiplica por más de cuatro el presupuesto inicial estimado, no ha sido debidamente justificado.

En sesiones plenarias recientes, el grupo popular preguntó si el aumento respondía a una mayor superficie, incremento del número de elementos ornamentales o encarecimiento de materiales, asegurando que no han recibido explicación técnica detallada.

Otro de los puntos de fricción es la fórmula empleada para adjudicar los contratos. Los populares sostienen que durante varios ejercicios se recurrió a adjudicaciones directas o a procedimientos negociados sin publicidad en los que únicamente fue invitada la empresa vinculada al familiar del alcalde.

No fue hasta las Navidades de 2024 y 2025 cuando el Ayuntamiento optó por un procedimiento abierto simplificado, “la primera vez que se abre realmente la posibilidad a otros empresarios”, según la oposición.

Aun así, para el lote del belén solo se presentó la empresa de la familiar del regidor; en el caso del abeto compitió con otra firma, aunque resultó igualmente adjudicataria por precio.

El 21 de noviembre, la concejala responsable del área habría argumentado que el Ayuntamiento no disponía de medios materiales y humanos suficientes para ejecutar el montaje del belén.

Sin embargo, un día después, una resolución de Alcaldía firmada por Martínez Mínguez indicaba que el Consistorio pondría a disposición medios municipales para colaborar en los trabajos.

Para la oposición, esta disparidad refleja falta de coherencia administrativa. El equipo de gobierno, por su parte, ha defendido en el pleno municipal que las actuaciones se ajustan a la legalidad y que las adjudicaciones han seguido los procedimientos establecidos en la normativa de contratación pública.

La empresa, que opera en Soria desde 1929 según su propia web corporativa, cuenta con una floristería frente al edificio de la Junta de Castilla y León y una nave en el polígono industrial Las Casas.

Posible vía judicial

El grupo popular ha anunciado que sus servicios jurídicos estudian el expediente completo para determinar si los hechos podrían derivar en responsabilidades legales por la vía penal, al considerar que podrían concurrir indicios de prevaricación administrativa continuada o malversación de caudales públicos.

No obstante, por el momento no consta denuncia formal presentada ante los tribunales.

Incluso la vicesecretaria nacional de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, se ha hecho eco de la noticia y en Burgos y afirmó que “la corrupción del Partido Socialista no es algo ajeno a Castilla y León”.

El debate se produce en plena precampaña autonómica, en la que Carlos Martínez es el candidato socialista a la Junta. Mientras el PSOE defiende la legalidad de todos los contratos y enmarca las críticas en la confrontación política habitual, el PP insiste en que el caso evidencia una gestión municipal basada en “redes clientelares” que, a su juicio, deben ser esclarecidas.