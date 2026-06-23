Agentes de la Policía Judicial registran el Ayuntamiento de Soria, gobernado por el PSOE

Agentes de Policía Judicial de la Guardia Civil están llevando a cabo desde primera hora de la mañana de este martes un registro en dependencias del Ayuntamiento de Soria (PSOE), en el marco de unas diligencias abiertas por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Soria, Plaza nº 3.

Según la información disponible hasta el momento, las actuaciones estarían relacionadas con el Área de Comercio del Consistorio soriano, si bien no han trascendido más detalles sobre el objeto concreto de la investigación.

También se han realizado registros en los despachos de la concejalía de Hacienda y de Alcaldía.

Se ha podido comprobar a lo largo de la mañana cómo los agentes, tres hombres y una mujer, se llevaban ordenadores, archivos y documentación.

Fuentes de la Subdelegación indican que el operativo se desarrolla bajo mandato judicial y dentro de unas diligencias que permanecen bajo reserva, por lo que no se ha facilitado información adicional acerca de los hechos que motivan la intervención de los agentes.

La presencia de efectivos en las instalaciones municipales ha generado expectación durante la mañana, mientras continúan las actuaciones judiciales.

Según ha podido saber este medio, la operación ha causado sorpresa en el Ayuntamiento, ya que sí había denuncias previas de la oposición, pero en este caso, no eran relacionadas con el área de Comercio, sino de Urbanismo y de Cultura.

Eso sí, aseguran que "van a por políticos, no a por técnicos". En este caso, la titular de esta concejalía de Comercio es Yolanda Santos Grande.

El Ayuntamiento soriano está gobernado con mayoría absoluta por el PSOE desde hace varias décadas. Hay que recordar que el actual líder socialista en Castilla y León, Carlos Martínez, fue su alcalde hasta que decidió dar el paso de presentarse a las elecciones autonómicas en marzo.

El 13 de abril renunció a este cargo para recoger el acta de procurador en las Cortes regionales tras las elecciones autonómicas celebradas el 15 de marzo.

Tras la salida de Martínez, es Javier Antón Cacho quien asumió el cargo para dar continuidad al proyecto de gobierno.

Comunicado del Ayuntamiento

En el Consistorio, que se encuentran en estado de shock, ha enviado un comunicado.

“En primer lugar, el Ayuntamiento está prestando la máxima colaboración a la autoridad judicial y a los agentes encargados de las diligencias, facilitando toda la documentación y la información que sea requerida en el marco de estas actuaciones”.

“En segundo lugar, al encontrarse las actuaciones bajo dirección judicial y encontrarse en fase de investigación bajo secreto de sumario, el Ayuntamiento carece en estos momentos de información suficiente sobre el alcance y contenido de las diligencias, por lo que considera necesario esperar al desarrollo de las mismas y a las comunicaciones oficiales que puedan producirse”.

Por último, el Ayuntamiento hace un llamamiento “a la prudencia, la responsabilidad y el respeto a los procedimientos judiciales, evitando especulaciones o conclusiones anticipadas hasta que se conozcan los hechos y las circunstancias concretas objeto de investigación hasta el momento bajo secreto de sumario”.

El Ayuntamiento de Soria reitera su compromiso con la transparencia, la legalidad y la colaboración con la Administración de Justicia.

El pasado de Carlos Martínez

Sin ir más lejos, Carlos Martínez contrató en 2023 a su hermana, María del Carmen Martínez Mínguez, para un puesto técnico vinculado al proyecto Brera del Ayuntamiento soriano, financiado con fondos Next Generation.

La resolución oficial del proceso selectivo la situó en primer lugar y el tribunal propuso su contratación por unanimidad.

A ello se suma, según la información recabada por este periódico, que además dispone de tarjeta de ORA gratuita, un privilegio todavía más difícil de justificar si se tiene en cuenta que, sobre el papel, la relación contractual vinculada a esa plaza ya habría expirado.

La plaza estaba adscrita al proyecto Brera, dotado con una subvención de algo más de 3 millones de euros dentro de la convocatoria de ayudas para actuaciones de renaturalización y resiliencia urbana.

Las bases, aprobadas por la Junta de Gobierno Local y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria el 15 de marzo de 2023, regulaban la selección de un ingeniero técnico para el desarrollo de ese programa municipal.

La controversia estalla porque las bases de la convocatoria dejaban claro que se trataba de un contrato laboral temporal, de duración determinada y a tiempo completo, con fecha de finalización el 31 de diciembre de 2025.

Otra polémica familiar giró en torno a los contratos navideños que Martínez adjudicó a la mercantil Mis Flores SL, una empresa administrada por una prima del regidor y su marido— para el diseño, montaje y desmontaje del tradicional belén navideño que se instala en la Plaza Mayor de la ciudad.

Según la documentación recabada y las denuncias públicas realizadas por el grupo popular en el Ayuntamiento soriano, el Consistorio habría adjudicado en los últimos años cerca de 287.000 euros a la mercantil Mis Flores S.L., administrada por una prima carnal del regidor y su marido.

Parte de estas adjudicaciones corresponden al diseño, montaje y desmontaje del tradicional belén navideño instalado en la Plaza Mayor de la ciudad. Una denuncia realizada el pasado mes de diciembre por el grupo popular y que ahora vuelve a hacerse público.

En Navidad 2020, la adjudicación directa fue por 12.000 euros. Un año después subió con la misma fórmula por 17.930 euros.

En las Navidades 2022 y 2023, el procedimiento negociado sin publicidad tras la nulidad de una mesa de contratación; el encargo ascendió a 57.000 euros cada año.

Finalmente, en las Navidades 2024 y 2025, el procedimiento abierto simplificado dividido en dos lotes (belén y abeto). La empresa vinculada al familiar del alcalde resultó adjudicataria por 76.000 euros anuales.

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