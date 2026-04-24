El nuevo alcalde de Soria defiende la polémica renuncia de concejales del PSOE para llegar al cargo: "Es democrático"

El nuevo alcalde de Soria, Javier Antón, durante el desayuno informativo de este viernes Concha Ortega ICAL

El nuevo alcalde de Soria, Javier Antón, ha defendido este viernes la renuncia de todos los concejales del PSOE para facilitar su nombramiento como sucesor de Carlos Martínez y ha asegurado que se ha tratado de una decisión "de equipo y democrática".

"No queremos perder ni un minuto en esto", ha afirmado, saliendo al paso de las críticas de la oposición, que ha cargado contra un supuesto "dedazo" para ser nombrado alcalde.

También ha subrayado que su perfil será "diferente" al de Carlos Martínez, aunque con los mismos objetivos: "continuar el proyecto de ciudad y mejorar la vida de los ciudadanos".

El futuro alcalde de Soria, Javier Antón, ha defendido que su designación responde a un proceso "legal, legítimo y consensuado" dentro del partido y aseguró que el relevo en la Alcaldía se ha llevado a cabo de forma "tranquila y respetando los tiempos internos".

"Cumplir los plazos"

Antón prometerá el cargo el lunes, 27 de abril, en un pleno extraordinario tras la renuncia de 12 concejales y sustituirá a Carlos Martínez después de 19 años al frente del Ayuntamiento.

Antón explicó que el proceso se inició con la propuesta de los concejales socialistas, ratificada posteriormente por el Comité Local, y recalcó que no se trata de una decisión "improvisada", sino de un relevo trabajado "desde hace tiempo" ante la incompatibilidad de funciones de Martínez. "Ha sido un proceso en el que hemos participado todos", ha señalado.

El futuro regidor ha justificado el silencio de los últimos meses respecto a su designación la necesidad de "cumplir los plazos administrativos" y no interferir en el proceso político previo vinculado a la proyección autonómica de Martínez. En ese sentido, ha subrayado que cada fase debía tener "su protagonismo".

Antón ha reconocido que asume la Alcaldía con una "sensación doble", marcada por la "ilusión" y también por el "vértigo" de sustituir a un alcalde que ha liderado la ciudad durante casi dos décadas con "resultados consolidados y un liderazgo fuerte".

Un equipo "sólido"

No obstante, ha destacado que cuenta con un "equipo sólido" y con un proyecto de ciudad "ya rodado" lo que aporta "tranquilidad". "Cuento con un equipo que tiene un proyecto claro de ciudad y que desarrolla inversiones millonarias", ha afirmado.

El futuro regidor ha avanzado que mantendrá sin cambios la estructura del equipo de Gobierno, salvo en el área de Festejos, que será asumida por Ana Alegre. "Lo lógico es que todo continúe exactamente igual", ha señalado, al tiempo que ha incidido en la continuidad del proyecto municipal.

Además, ha confirmado que compatibilizará la Alcaldía con su cargo en el Senado, una decisión que ha justificado como una oportunidad para reforzar la interlocución con el Gobierno y facilitar proyectos para la ciudad.

Entre las prioridades, ha citado la cesión definitiva del centro penitenciario para desarrollar un recinto ferial y la revisión del modelo tarifario vinculado a la nueva depuradora, además de la gestión diaria de los asuntos municipales.