Martínez contrató a su hermana en el Ayuntamiento de Soria con fondos UE y la mantiene en un puesto que ya ha caducado

Carlos Martínez, alcalde de Soria y candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, contrató en 2023 a su hermana, María del Carmen Martínez Mínguez, para un puesto técnico vinculado al proyecto Brera del Ayuntamiento soriano, financiado con fondos Next Generation.

La resolución oficial del proceso selectivo la situó en primer lugar y el tribunal propuso su contratación por unanimidad.

La controversia estalla ahora porque las bases de la convocatoria dejaban claro que se trataba de un contrato laboral temporal, de duración determinada y a tiempo completo, con fecha de finalización el 31 de diciembre de 2025.

Sin embargo, la hermana del dirigente socialista continúa en el puesto, pese a que ese plazo ya ha vencido.

A ello se suma, según la información recabada por este periódico, que además dispone de tarjeta de ORA gratuita, un privilegio todavía más difícil de justificar si se tiene en cuenta que, sobre el papel, la relación contractual vinculada a esa plaza ya habría expirado.

La plaza estaba adscrita al proyecto Brera, dotado con una subvención de algo más de 3 millones de euros dentro de la convocatoria de ayudas para actuaciones de renaturalización y resiliencia urbana.

Las bases, aprobadas por la Junta de Gobierno Local y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria el 15 de marzo de 2023, regulaban la selección de un ingeniero técnico para el desarrollo de ese programa municipal.

La mejor puntuación del proceso

La documentación oficial del Ayuntamiento recoge que María del Carmen Martínez Mínguez obtuvo un 8,5 en la fase de oposición y 1,5 puntos en la valoración de méritos, hasta alcanzar una calificación total de 10 puntos, la más alta entre los aspirantes que superaron el proceso.

El tribunal calificador propuso su contratación “por unanimidad”.

El proceso selectivo constó de una prueba teórico-práctica y una fase posterior de valoración de méritos. Las bases también detallaban que el puesto tenía categoría A2, centro de trabajo en el Ayuntamiento de Soria y jornada según convenio colectivo.

La clave política y administrativa del caso no está en la existencia del proceso selectivo, que figura en la documentación municipal, sino en la continuidad de la trabajadora una vez superada la fecha límite que fijaban expresamente las bases.

Ese documento no hablaba de un puesto indefinido, sino de un contrato temporal por ejecución de programas temporales, ligado al proyecto subvencionado y con vencimiento a final de 2025.

Esa permanencia abre un frente incómodo para Martínez en plena campaña electoral. Más aún porque afecta a un familiar directo y porque el mantenimiento en el puesto se produce, además, con ventajas añadidas como esa tarjeta de ORA gratuita, cuya explicación resulta difícil de sostener si la vinculación contractual ya no debería seguir vigente.

Este medio se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Soria para conocer la valoración de lo ocurrido, pero no ha tenido respuesta.

El flanco político

El asunto golpea de lleno al candidato socialista en un momento especialmente de importancia, a pocos días de las elecciones autonómicas del 15 de marzo.

Lo hace, además, por una cuestión especialmente delicada en política municipal, la contratación de familiares directos en estructuras públicas y la continuidad de esos puestos más allá de los plazos fijados en las propias bases.

En este caso, la documentación oficial acredita dos extremos: que la hermana de Carlos Martínez fue la candidata finalmente seleccionada para el puesto y que la convocatoria fijaba la fecha de fin de contrato en el 31 de diciembre de 2025.

Además, según denuncian fuentes conocedoras del caso, María del Carmen Martínez, hermana del candidato del PSOECyL, estaría utilizando este distintivo municipal vinculado al sistema de estacionamiento regulado (ORA) que permitiría estacionar sin limitaciones en zonas de aparcamiento regulado de la ciudad.

Las mismas fuentes aseguran que el distintivo estaría asociado a un vehículo particular y no a un coche del Ayuntamiento, lo que, sostienen, permitiría estacionar en zona azul incluso fuera del horario laboral.

Además, apuntan que el vehículo se aparcaría habitualmente en las inmediaciones del domicilio de la propietaria, situado en un área regulada de la capital soriana.

De acuerdo con la información trasladada a este periódico, existen fotografías del distintivo en el vehículo en las que se aprecia la matrícula (que por protección de datos no se publica). La documentación oficial consultada acredita que dicho vehículo pertenece a María del Carmen Martínez.

En algunos casos, el Ayuntamiento concede distintivos especiales para facilitar el trabajo de determinados profesionales o personal vinculado a actuaciones municipales que requieren desplazamientos frecuentes, como inspecciones de obras o visitas técnicas.

Las fuentes que denuncian la situación señalan que podría argumentarse que el distintivo está vinculado a trabajos relacionados con proyectos financiados con fondos europeos. No obstante, sostienen que el uso del vehículo para estacionar en el domicilio particular no respondería a ese supuesto.

Llueve sobre mojado

La denuncia se produce en un momento de tensión entre los sorianos, ya que la ciudad ha ampliado la zona de estacionamiento regulado. Diversos colectivos ciudadanos han criticado en los últimos meses el incremento de plazas de ORA y la reducción de aparcamientos libres.

El episodio también se suma a otras informaciones recientes sobre el entorno familiar del alcalde. Esta misma semana, el diario El Español Castilla y León publicó que Carlos Martínez Mínguez adjudicó contratos vinculados a actividades navideñas a una prima del regidor durante varios años, según una investigación periodística.

Según la documentación recabada y las denuncias públicas, el Consistorio habría adjudicado en los últimos años cerca de 287.000 euros a la mercantil Mis Flores S.L., administrada por una prima carnal del regidor y su marido, según ha podido confirmar este medio.

Parte de estas adjudicaciones corresponden al diseño, montaje y desmontaje del tradicional belén navideño instalado en la Plaza Mayor de la ciudad. Una denuncia realizada el pasado mes de diciembre por el grupo popular y que ahora vuelve a hacerse público.

Por su parte, el candidato de Soria Ya a la Junta, Ángel Ceña, ha acusado también al aspirante socialista, Carlos Martínez, de costear su actividad política por la comunidad con recursos del Ayuntamiento de Soria, institución de la que Martínez es alcalde desde hace casi dos décadas con varias mayorías absolutas.

Las declaraciones se produjeron durante su intervención en el programa Cuestión de Prioridades de CyL7, donde Ceña cuestionó que el dirigente socialista esté recorriendo Castilla y León mientras percibe su salario municipal.

Hay que recordar que el líder socialista se ha negado a dejar el acta de alcalde y durante este tiempo desde que fue elegido candidato, ha seguido compatibilizando los dos cargos.

Todo ello se produce en un momento clave de las elecciones de Castilla y León y en las que Carlos Martínez se está viendo acorralado por estas publicaciones.