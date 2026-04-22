Acusan al PSOE de “dedazo” tras el cambio de alcalde en Soria: “No es ni democrático ni transparente”

Soria ¡YA! ha denunciado este miércoles, 22 de abril, la decisión de la sucesión de Carlos Martínez como "poco democrática y transparente al designar al candidato número 15 de una lista de 21”.

“¿Por qué no es uno de los 11 concejales electos? Desde luego no es lo que los sorianos votaron, para nada. Se trata de un candidato no elegido por la ciudadanía” ha declarado Juan Antonio Palomar, presidente de Soria ¡YA!.

La marcha de Carlos Martínez a las Cortes de Castilla y León y la llegada de Javier Antón, no ha gustado nada a la formación localista.

El presidente de Soria ¡YA!, Juan Antonio Palomar, ha cuestionado “¿cuáles son los motivos para optar por una persona que lleva 10 años desconectada de la política municipal de Soria? Y para que sea el elegido hacen renunciar al acta de concejal a la persona que le tocaría en la lista, Antonia Dulce, y al derecho a ser alcalde a los otros 11 concejales del grupo socialista”.

Soria ¡YA! ha acusado de “dedazo” a Carlos Martínez y ha señalado, sobre este tipo de selecciones, que fue Felipe González el que dijo: “Los partidos no pueden convertirse en estructuras cerradas donde todo se decide arriba”. Añaden que en Soria “no parece que se respete esto”.

La plataforma ha criticado que va a ser alcalde de la capital de Soria alguien “a quien los sorianos no han votado”.

También recuerdan que el Partido Socialista siempre está defendiendo la igualdad de género y, sin embargo, parece que solo les sirve para eslogan de su camiseta.

Por todo ello, Soria ¡YA! ha señalado que alguien del grupo municipal socialista debería dar explicaciones.