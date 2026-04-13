Martínez deja la Alcaldía de Soria: le sucede Javier Antón, pero una concejal dimitirá para que entre en la Corporación

Carlos Martínez, en su despedida en el pleno del Ayuntamiento de Soria, este lunes. A la derecha, su sucesor, Javier Antón Concha Ortega ICAL

El alcalde de Soria y líder del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha defendido este lunes el valor del municipalismo "cuando todo falla" en su despedida en el cargo tras 19 años al frente de la Alcaldía para pasar a liderar al PSOE en las Cortes a partir de este martes.

El teniente de Alcalde y secretario general del PSOE soriano, Luis Rey, asumirá la Alcaldía en funciones y, a partir de mayo, el senador socialista Javier Antón ocupará el cargo hasta las elecciones municipales de 2027, para lo que será necesario que una concejal socialista dimita.

Y es que en la lista de las municipales para 2023, Antón ocupó el puesto 15 en la candidatura y el PSOE obtuvo 12 concejales. Tras el fallecimiento del concejal de Cultura, Jesús Bárez, entró a formar parte del equipo de Gobierno Gregorio García.

Con la salida de Carlos Martínez, la lista corre y le correspondería al número 14, que pertenece a María Antonia Dulce, que lleva varios años vinculada al PSOE a nivel orgánico, pero sin cargos de responsabilidad política.

Para la entrada de Antón en el equipo de Gobierno es necesario que Dulce también dimita, paso que conllevará la celebración de otro pleno.

"Hoy cuesta mucho hablar"

"Cuando todo falla, la puerta a la que llama la ciudadanía es esta y aquí estamos", ha señalado.

Martínez ha pronunciado estas palabras en su discurso de despedida en el pleno extraordinario en el que ha formalizado su dimisión como regidor para, tras este paso imprescindible, prometer este martes su cargo como procurador en las Cortes de Castilla y León.

Martínez, visiblemente emocionado y compungido, ha reconocido la dificultad del momento y ha admitido que su renuncia no ha sido sencilla.

"Hoy es uno de esos días en que cuesta mucho hablar", ha afirmado, para añadir que "no cuesta por falta de palabras, sino porque hay momentos en los que la voz no llega a expresar todo lo que uno siente".

El regidor ha defendido que su actuación durante estos años se ha guiado por la coherencia, basada en "decir lo que hacemos y hacer lo que decimos, rectificar cuando nos equivocamos y escuchar siempre".

Además, ha puesto en valor la parte menos visible de la gestión pública, marcada por "las dudas, las horas de reflexión y las noches sin dormir” ante "decisiones complejas que afectan a los ciudadanos".