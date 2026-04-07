El alcalde de León arremete contra Cendón tras sus críticas: "Ese hombre tiene serios complejos y frustraciones"

El alcalde de León, el socialista José Antonio Diez, ha respondido este martes a las duras críticas del líder del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, quien criticó su papel al frente del partido en la capital, la pérdida de votos en la ciudad y le acusó de haberse ido del partido.

"Ese hombre tiene serios complejos y frustraciones", ha afirmado Diez, que ha relacionado las palabras de Cendón con su "frustración" por no haber obtenido los resultados electorales deseados en las elecciones autonómicas del 15 de marzo.

"Hemos perdido fuerza electoral en el 61% de los municipios de esta provincia, en 129, y se focaliza en la ciudad de León, que obtuvo el mismo resultado porcentualmente en voto que hace cuatro años", ha señalado.

Diez ha asegurado que atiende "lo justo" a las críticas de Cendón. "Esa frustración, no sé... de verdad es que siempre he dicho que ese hombre tiene serios complejos y frustraciones y, por lo tanto, yo atiendo lo justo a estas cosas”, señaló.

Sobre la posibilidad de que Cendón promueva a otro candidato socialista a la Alcaldía de León en las elecciones municipales previstas para mayo de 2027, ha optado por defender su trabajo en el Ayuntamiento y su voluntad de continuar si los militantes y los ciudadanos le respaldan.

"Mi credibilidad está ahí"

"Llevo muchos años desde que soy alcalde y antes trabajando única y exclusivamente para León y para los ciudadanos de León. Creo que mi reputación y mi credibilidad en la ciudad están ahí; otros no pueden decir lo mismo", ha afirmado.

Y se ha comprometido a "seguir trabajando por León y por los ciudadanos" mientras los militantes de la Agrupación Local de León "así lo deseen". "Y por supuesto, después de que los ciudadanos también me respalden con su apoyo", ha añadido.

Respecto al proceso de primarias para elegir al candidato a la Alcaldía, Diez ha señalado que los reglamentos del partido dejan "muy claros" cuáles son los procedimientos a seguir y ha recordado que el artículo 178 "habla de las excepcionalidades".

En concreto, ha destacado que "marca claramente que cuando uno es alcalde puede seguir repitiendo como candidato", salvo que más del 50% de los militantes de la agrupación soliciten un proceso de primarias, algo que, de momento, no prevé que pueda suceder.