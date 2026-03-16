El 15-M reactiva la guerra en el PSOE de León y Diez carga contra Cendón por sus críticas: "Ve la paja en el ojo ajeno"

El secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, y el alcalde de la capital leonesa, José Antonio Diez, en una imagen de archivo Campillo ICAL

El eco de las urnas aún resuena en León, pero el PSOE ya ha encendido una nueva mecha en su eterna batalla interna en la provincia leonesa.

Las elecciones autonómicas de este domingo han servido de catalizador para reavivar el conflicto entre el alcalde de León, José Antonio Diez, y el secretario provincial, Javier Alfonso Cendón, que calificó de "preocupante" que el partido fuese tercera fuerza en la capital leonesa.

Diez, por su parte, no ha dudado en responder a las críticas veladas de Cendón sobre los resultados en la ciudad, acusándolo de "ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio".

En León, el PSOE salió victorioso de los comicios de este domingo, pero con un sabor agridulce. La provincia, tradicional feudo socialista, ha otorgado cuatro procuradores al PSOE, empatando con el PP, frente a los tres de UPL y los dos de Vox, repitiendo el reparto de 2022.

Sin embargo, en la capital leonesa, el partido de la rosa ha quedado como tercera fuerza, por detrás del PP y UPL, un resultado que Cendón no ha tardado en señalar como "preocupante".

"Habrá que ver qué está pasando en León capital, donde gobernamos y hemos vuelto a ser tercera fuerza y eso es preocupante", apuntaba el secretario general provincial durante la noche electoral, en una celebración que contó con la notoria ausencia de Diez.

El alcalde de León, por su parte, respondía este lunes a su archienemigo Cendón y aseguraba que los resultados en la provincia no suponían "un gran avance" para el partido, mientras calificaba la reducción en la capital de "insignificante".

Por ello, consideraba que la especial preocupación de Cendón por los resultados en la ciudad de León significaba "ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio".

Una eterna guerra cainita

Las tensiones entre Cendón y Diez son ya antiguas y su más inmediato precedente se encuentra en la intentona del secretario provincial de desbancar al alcalde de León de la dirección de la Agrupación Local en mayo de 2022.

En aquella ocasión, Cendón impulsó la candidatura de Pilar Carnero para tratar que el incómodo Diez −verso suelto y conocido por su defensa a ultranza de la autonomía leonesa− se viese obligado a marcharse, pero el incombustible alcalde ganó al aparato del partido con todo en contra.

Desde aquel momento, se mantuvo una guerra fría entre el dirigente provincial y el alcalde leonés que se reactivó tras el conflicto entre la dirección del PSOECyL y Ferraz.

Ello después del intento del entonces líder del partido a nivel autonómico, Luis Tudanca, de adelantar las primarias autonómicas a noviembre de 2024 para presentarse sin rivales.

En aquella guerra abierta, en la que Tudanca vertió duras acusaciones contra la dirección federal, Cendón, cercano al malogrado ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se puso del lado de Ferraz y Diez optó por apoyar a Tudanca y denunciar las "intromisiones" de Madrid.

El alcalde de León salió perdedor de su apuesta y el secretario provincial fue uno de los principales urdidores, junto al PSOE de Valladolid, del ascenso del soriano Carlos Martínez como sustituto de Tudanca.

La pugna de las primarias

Tras ello, en el Congreso Autonómico del 22 y 23 de febrero que entronizó al también alcalde de Soria, Diez sufrió otro duro varapalo cuando no fue admitida una enmienda que pedía una consulta sobre la autonomía leonesa.

Inmediatamente después, ante la cercanía del inicio de la campaña para las primarias provinciales, pidió que alguien diera el paso para disputar el liderazgo a Cendón y el procurador Diego Moreno recogió el guante.

Además, denunció "presiones más allá de los límites" a la hora de recoger los avales, que el dirigente provincial negó en todo momento.

Por otro lado, un grupo de militantes del PSOE de León denunciaron la disolución "antidemocrática" por parte de Cendón de las agrupaciones de Riaño-Picos de Europa y Crémenes, que habían avalado a Moreno, con el objetivo de "impedirles votar" en las primarias.

Finalmente, Cendón se impuso en aquellas primarias pero las heridas internas en el seno del partido siguen muy abiertas. Los resultados de las elecciones autonómicas de este domingo han generado un nuevo episodio en un conflicto que ya parece enquistado.