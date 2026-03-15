El PSOE recela de un acuerdo PP-Vox y anticipa otras elecciones: "Hay partido de vuelta”

Al grito de “presidente” ha salido, en la noche de este 15 de marzo, Carlos Marínez a valorar los resultados de un PSOE que ha ganado dos procuradores con respecto a los comicios del año 2022.

“Al lío que hay partido de vuelta. No estoy contento, pero hemos tenido unos buenos resultados. Hemos trabajado para intentar dar un vuelco a Castilla y León. Hemos tenido un resultado importante”, ha añadido Martínez.

El secretario general del PSOE de Castilla y León ha asegurado que “no ha tenido tiempo de llamar a Mañueco” pero que “le felicitará y reconocerá su victoria”.

“Mucho me temo que nos vamos a ver dentro de poco. Todo por falta de reconocimiento y solvencia que tiene un presunto gobierno entre PP y Vox para volver a gobernar cuatro años en Castilla y León. Esta tierra no está en venta. El PSOE es una alternativa de cambio.

Martínez ha ensalzado su resultado añadiendo que “han subido dos procuradores” cuando les “daban por amortizados”.

“Mañueco no se ha enterado de nada. Aunque haya ganado por poco las elecciones. Va a haber partido de vuelta. Hoy a Vox le ha dicho la ciudadanía que si sigue siendo la muleta del PP para que siga en el poder tiene los días contados. Hoy tenemos que estar muy atentos a la negociación de los próximos días”, ha insistido.

Martínez ha apostado en poner el foco en “cómo va a ponerse en venta esta Comunidad” y se ha preguntado “hasta donde está dispuesto a pagar Mañueco y ceder Feijóo”.

“Vamos a ver como rueda estos días. La derechita valiente es la cobarde que apoya a Mañueco. Vamos a verlo. En esta primera baza no tenemos cartas, en la segunda, todas. Vamos a por ello”, ha finalizado.

“No podemos estar contentos porque somos un partido ganador”

El secretario general del PSOE de Valladolid y ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado, tras la comparecencia de Carlos Martínez que “no podemos estar contentos porque somos un partido ganador”.

También se ha mostrado satisfecho por conseguir el sexto procurador en Valladolid y ha mirado a las municipales pidiendo un esfuerzo para “volver a conseguir la Alcaldía de Valladolid”.