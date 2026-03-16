El PSOE descarta facilitar con su abstención la investidura de Mañueco: "Ya ha elegido socio y el partido se juega en Madrid"

El secretario general del PSOECyL, Carlos Martínez, junto a la vicesecretaria general, Nuria Rubio, durante la reunión de la Ejecutiva Autonómica del partido, este lunes Miriam Chacón ICAL

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha descartado este lunes facilitar con su abstención la investidura del candidato del PP a la reelección y ganador en las elecciones de este domingo, Alfonso Fernández Mañueco.

Martínez ha recordado que el PP "ya ha elegido socio preferente" y que "el partido se juega en Madrid" y ha recordado que los socialistas ofrecieron que gobernase la lista más votada y que Mañueco se negó. "Él mismo ha mordido la mano que le hemos tendido", ha afirmado.

Con todo, ha asegurado que el PSOE "estará ahí para abordar temas de Comunidad si se configura un Gobierno".

"Pero ya han elegido socio preferente", ha reiterado, en relación al posible pacto entre PP y Vox, tras recordar que "ese partido se está jugando en Madrid" con un acuerdo "de máximos" entre Feijóo y Abascal en el que "se normalizará la presencia de Vox en las instituciones".

Una situación que Martínez ha calificado de "caballo de Troya" y que, ha advertido, precede al "acuerdo para 2027" entre ambas formaciones pese al "sainete que hemos vivido en campaña".

Una "segunda ronda"

Martínez ha señalado, no obstante, que celebraría "todo lo que no sea el acuerdo del PP con Vox" porque supondría que la "extrema derecha no estaría en las instituciones".

"Hoy por hoy, el PP necesita a la extrema derecha y hay que ver si va a ser la que sujeta permanentemente al PP o quiere reemplazarle", ha afirmado.

Y ha asegurado que son las "cartas de la ciudadanía" con las que su partido tiene que "jugar esta primera ronda" pero ha afirmado que aún queda "ver si hay segunda ronda, expectantes ante lo que decida Abascal".

"Hambre de Gobierno"

Martínez ha asegurado que su partido tiene "hambre de Gobierno" y ha planteado un "calendario claro para empezar una nueva campaña electoral" que "depende de los acuerdos de Feijóo con Abascal en Madrid".

"Hoy vuelve a comenzar una campaña a expensas de lo que suceda entre Feijóo y Abascal", ha afirmado, asegurando tener la "espinita clavada" de no haber logrado ser la primera fuerza en la Comunidad.

Con todo, ha calificado como "históricos" los resultados del PSOE, que subió dos procuradores en los comicios de este domingo, pasando de 28 a 30 y frenando la tendencia descendente del partido en Extremadura y Aragón.

La "división" de la izquierda

Martínez se ha pronunciado acerca de la debacle de la izquierda alternativa, que ha desaparecido de las Cortes por primera vez en 15 años. "No tener partido puente nos dificulta la realidad del asentamiento de un cambio político al frente de la Comunidad", ha afirmado.

Y ha lamentado "la división de la izquierda", porque mientras que "cuando la derecha se divide, lo hace para ganar, cuando lo hace la izquierda, nos pasa lo que nos pasa".

Y ha considerado necesaria la presencia de otras formaciones progresistas en las Cortes porque "aportan, enriquece y suman", además de representar "una parte importantísima de la ciudadanía" cuya voz ahora "se canalizará a través del PSOE".