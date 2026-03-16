Estos son los 82 nuevos procuradores de las Cortes de Castilla y León: un 60% de renovación y 39 mujeres

los 82 nuevos procuradores de las Cortes de Castilla y León

La XII legislatura ya está en marcha. Las Cortes de Castilla y León, tras la noche electoral del 15-M, da el pistoletazo de salida con 82 procuradores, uno más que el anterior ya que Segovia sumó uno más por aumento de población.

48 son caras nuevas, casi un 60% de renovación. Habrá 39 mujeres y 43 hombres, cuando en la legislatura pasada había 34 féminas y 47 varones.

El Partido Popular dispondrá de 33 procuradores, de los que 18 serán nuevos, mientras que el Grupo Socialista tendrá 30 representantes, con una renovación aún mayor: 23 se estrenarán en el hemiciclo. Por su parte, Vox renovará a seis de sus 14 procuradores y Unión del Pueblo Leonés (UPL) incorporará a uno de sus tres representantes.

En cuanto a la presencia femenina, el PP contará con 18 procuradoras, el PSOE con 13, Vox con seis y UPL con dos.

Valladolid

En la provincia de Valladolid, el PP estrena como procuradores a María Pardo, José María Eiros, Borja del Barrio y Víctor Alonso, mientras continúan Paloma Vallejo y Noemí Rojo.

En el PSOE se incorporan Sergio García, Ana Casado y Diego Vallejo, y repiten Patricia Gómez, Pedro González y Laura Peregrina. Vox se renueva con Alberto Díaz Pico y Jesús Jiménez y mantiene a Fátima Pinacho.

Procuradores de las Cortes ICAL

Salamanca

La provincia salmantina continúa siendo un bastión del PP. El presidente de la Junta y del partido en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, repite junto a Rosa María Esteban, Carmen Sánchez y Raúl Hernández, y se incorpora como nuevo procurador Ángel Porras.

El PSOE renueva a sus representantes con Francisco Díaz, Noelia Merino y Miguel Ángel Luengo. Vox contará con Carlos Menéndez y suma a María Dolores Mateo.

Burgos

En Burgos, el PP presenta cuatro nuevas caras en las Cortes: Marta Arroyo, Belén Vélez, Luis Alberto Rasero y María del Carmen Santillana, mientras repite Alejandro Vázquez, consejero de Sanidad en la pasada legislatura.

El PSOE estará representado por los debutantes Daniel de la Rosa y Aida Estrella, además de Virginia Jiménez y Luis Briones, que repiten. Vox incorpora a Marta Alegría y mantiene a Ignacio Sicilia.

León

En la provincia de León, el PP contará con tres nuevos procuradores —María José Álvarez, Neftalí Fernández y Elena Bolo— y mantiene a Antonio Mendoza. El PSOE mantiene a Nuria Rubio y se renueva con Mario Rivas, María Isabel Fernández y Benjamín Fernández.

UPL conserva a Alicia Gallego y Luis Mariano Santos y suma a Rosa María Quintanilla. Vox continúa con Carlos Pollán e incorpora a Laura Dorréis.

Zamora

En Zamora, el PP introduce a Leticia García, consejera de Industria, Comercio y Empleo en el último tramo de legislatura, junto a José Luis Barrigón, y mantiene a Isabel Blanco, quien fue vicepresidenta del Gobierno autonómico.

El PSOE presenta caras nuevas con Jesús Iñaki Gómez, Patricia Martín y Javier García. Vox mantiene a Marisa Calvo.

Procuradores por el resto de las provincias ICAL

Segovia

La provincia de Segovia, que gana un procurador y alcanza los siete representantes, contará en el PP con Francisco Vázquez y Elena Rincón, que repiten, y con la incorporación de José Luis Sanz, exconsejero de Movilidad y Transformación Digital.

El PSOE estará representado por Sergio Iglesias, que continúa, y por los nuevos procuradores Paloma Ramírez y Carlos Fraile. Vox mantiene a Susana Suárez.

Ávila

En Ávila, el PP incorpora como nueva procuradora a Cristina Sanchidrián y mantiene a David Beltrán y María de los Ángeles Prieto. El PSOE contará con dos nuevos parlamentarios, María del Carmen Iglesias e Iván Zazo. Vox repite con José Antonio Palomo, mientras que Por Ávila seguirá representado por Pedro Pascual.

Palencia

En Palencia, el PP mantiene a Mercedes Cófreces y Carlos Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda durante varios mandatos, y estrena a Ana San Millán.

El PSOE presenta una renovación completa con Miguel Ángel Blanco, Pilar García y Cristian Delgado. Vox repite con David Hierro, quien fue portavoz de la formación.

Soria

Por último, en Soria, el PSOE logra dos procuradores con Carlos Martínez y Esther Pérez, que se estrenan en el Parlamento autonómico.

El PP estará representado por Rocío Lucas, consejera de Educación en la anterior legislatura. Soria Ya mantendrá a su secretario, Ángel Ceña, y Vox contará con Miguel Contreras como nueva incorporación.