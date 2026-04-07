El PSOE acusa a PP y Vox de "repartirse los sillones" en Madrid: "Mañueco se ha buscado un problema él solo"

El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, ha acusado este martes a PP y Vox de "repartirse los sillones" desde Madrid y ha asegurado que el presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, "se ha buscado un problema él solo".

De la Rosa ha señalado, además, desde Zamora que el PSOE "no renuncia a nada" ante la conformación de las instituciones en un futuro próximo.

Tras mantener una reunión de trabajo con la Comisión Ejecutiva Provincial (CEP) del PSOE de Zamora, el dirigente socialista ha sostenido que su partido "no perderá ni un minuto" en la "guerra de sillones" que parecen mantener Mañueco y Pollán.

"El PP se decidió él solo a entregarse a los brazos de Vox. Fue una decisión de Mañueco, cerrar la puerta a cualquier otra vía de acuerdo con otras formaciones incluso con el PSOE. El problema se lo ha buscado él solo y Vox está jugando en otra clave", ha señalado.

Y ha asegurado que el PSOE que lidera Carlos Martínez está centrado "en las iniciativas ya anunciadas" y que se registrarán una vez estén constituidas las Cortes de Castilla y León.

Además, ha recordado que su partido ya ha iniciado reuniones provinciales con colectivos para consensuar con ellos esas propuestas en materia de extinción de incendios forestales, lucha contra la violencia de género e igualdad.

Sobre PP y Vox, ha asegurado que "por mucho que intenten evidenciar aquí otra cosa, con reuniones para cubrir el expediente en las Cortes, evidentemente la partida la están jugando a nivel nacional".

"Las decisiones se van a tomar desde un despacho de Génova o desde la sede de Vox. Esa partida del reparto de los sillones y de las políticas de los gobiernos autonómicos no se van a decidir ni en Extremadura, ni en Aragón ni en Castilla y León", ha zanjado De la Rosa.