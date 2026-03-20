Carlos Martínez dejará la Alcaldía de Soria el 13 de abril, un día antes de tomar posesión como procurador en las Cortes

El alcalde de Soria y secretario general del PSOECyL, Carlos Martínez, este viernes en la capital soriana Concha Ortega ICAL

El secretario general del PSOE de Castilla y León y alcalde de Soria, Carlos Martínez, ha anunciado este viernes que dejará la Alcaldía de la capital soriana en un pleno extraordinario que tendrá lugar el próximo 13 de abril, un día antes de tomar posesión como procurador en las Cortes.

Martínez ha hecho el anuncio al finalizar la visita a unas obras en la ciudad de Soria y ha aprovechado la comparecencia para adelantar que el nuevo alcalde de la capital soriana tomará posesión, previsiblemente, a mediados del mes de mayo.

El líder del PSOECyL se ha referido también a la ronda de negociaciones convocada por el presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, la próxima semana y ha asegurado que acudirá con una "posición constructiva" pero que no participará en "trampantojos".

Martínez ha asegurado que exigirá "rigor y seriedad" y ha aludido a la necesidad de que el presidente en funciones "fije el orden del día y quién estará presente" en esa convocatoria.

"Diálogo y soluciones"

El dirigente socialista ha considerado que la ronda de contactos no debería convertirse en un "mero trámite" y se ha mostrado convencido de que con la convocatoria quiere "rectificar" sus palabras sobre no querer saber "absolutamente nada del PSOE".

Martínez ha señalado que es necesario que aunque sea por "respeto" a los 400.000 votantes del PSOE "mantenga un diálogo y aporte soluciones a los problemas que tiene Castilla y León".

"Queremos saber para qué quiere convocar la reunión. Vamos a ver si tenemos un presidente por primera vez a la altura de la gente de esta Comunidad", ha afirmado.

Y ha asegurado que pondrá encima de la mesa las "cuestiones urgentes que necesita el territorio" y que pasan por la adaptación de la Ley contra la Violencia Machista, alertando de que "el abrazo con Vox y su oposición frontal" no permitirán su desarrollo.

A esta petición ha sumado la necesidad de "poner medios para evitar incendios forestales y conseguir unas condiciones profesionales para las agentes", ya que, de lo contrario, Castilla y León deberá afrontar la temporada de incendios "en las mismas condiciones que el año pasado."

El pacto PP-Vox

Respecto al pacto de gobernabilidad que previsiblemente alcancen PP y Vox, Martínez ha arremetido contra el partido que lidera Abascal, al que acusó de utilizar el eslogan en campaña electoral de "que no te engañen" y después pactar con la "derecha cobarde", tal y como define al PP.

Además, ha asegurado que el pacto se alcanzará en Madrid y será firmado por Feijóo y Abascal, y ha emplazado a la ciudadanía a conocer los términos del "cortejo" de estos líderes que "solo piensan en las elecciones generales de 2027".

Martínez ha denunciado que a Abascal le interesa seguir planteando ese "engaño masivo" respecto a que Vox "es algo diferente" y a Feijóo pasar el trámite "corriendo".

"Feijóo ya ha dicho que cheque en blanco y vamos a ver si Abascal es la muleta que respalda y apoya al PP", ha ironizado.

El dirigente socialista ha acusado también a Mañueco y a Pollán de hacer "matrimoniadas y sainetes", y ha precisado que las "negociaciones de alcoba" se producen en Madrid "a costa de que Castilla y León esté en venta de forma permanente".