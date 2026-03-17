"Solo me gusta mentir si es necesario": la polémica confesión viral de Carlos Martínez tras las elecciones

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, durante la noche electoral de este domingo Miriam Chacón ICAL

En una noche electoral marcada por la agridulce subida del PSOE en Castilla y León, que contuvo la tendencia descendente del partido pero se quedó lejos de gobernar, el candidato socialista, Carlos Martínez, optó por una polémica confesión que captó la atención inmediata en redes.

Apenas se confirmaron los resultados, el también alcalde de Soria afirmó con una inesperada sinceridad: "Solo me gusta mentir si es necesario y creo que hay muy pocas veces que sea necesario. Hoy tampoco. No estoy contento". La frase se viralizó rápidamente.

Los resultados de este domingo dejaron al PP de Alfonso Fernández Mañueco como ganador con 33 procuradores, dos más que en 2022, seguido del PSOE con 30, también dos de mejora, y Vox con 14, uno más que hace cuatro años.

El bloque de derechas retiene la mayoría necesaria para gobernar, aunque Mañueco seguirá dependiendo del apoyo de Vox.

Para el PSOE, el resultado supuso un respiro ya que rompió la tendencia descendente que arrastraba el partido en otras comunidades y evitó el desplome pronosticado por algunas encuestas, pero el partido seguirá en la eterna oposición en la que lleva casi 40 años.

Martínez, en su primera experiencia autonómica tras casi 20 años invicto en Soria, logró un leve repunte en votos y procuradores, especialmente en provincias como Valladolid, Segovia y su propia Soria.

"Nos vamos a ver"

A pesar de la decepción personal expresada, el candidato valoró el avance como "bueno" en el contexto autonómico y agradeció el respaldo recibido.

"Lo primero que tengo que hacer es agradecer a toda la gente en cada una de las nueve provincias que ha trasladado un préstamo de confianza en este proyecto colectivo que, sin duda alguna, va a ser el presente y el futuro de esta comunidad autónoma", afirmó.

No faltó el mensaje hacia el futuro y, dirigiéndose implícitamente a Mañueco, Martínez lanzó un aviso medido. "Nos hemos quedado a poco, es verdad, pero no hemos llegado al final. Es verdad que hemos estado justitos, pero mucho me temo que nos vamos a ver dentro de poco", señaló.

Una intervención que combinó realismo y ambición, en un contexto de refuerzo del bipartidismo, pero que se vio empañada por la polémica por una frase que, quizás, supuso un exceso de sinceridad por parte del candidato socialista.

Pocas veces los ciudadanos pueden escuchar a un político reconociendo que, en ocasiones, le gusta mentir.