Carlos Martínez carga contra el "cortejo" que PP y Vox "hacen desde Madrid" con las Cortes y el futuro de Castilla y León

El secretario general del PSOECyL, Carlos Martínez, a su llegada a la reunión del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, este miércoles Miriam Chacón ICAL

El secretario general del PSOECyL, Carlos Martínez, ha denunciado este miércoles que el resultado electoral del pasado domingo "encamina a una incertidumbre" en el "cortejo permanente" que PP y Vox "hacen desde Madrid con las Cortes" y el "futuro de la Comunidad".

"Parece que tienen una ajustada agenda que no va a permitir hacer muchas de las cosas que tenemos que hacer", ha criticado, antes de participar en la primera reunión del nuevo Grupo Socialista en las Cortes para la configuración de las áreas temáticas y el trabajo legislativo.

Martínez ha asegurado que el objetivo es "ponerse a trabajar desde ya, sin perder ni un solo minuto y una sola oportunidad para poner en marcha esta Comunidad desde la situación actual, con la inestabilidad prolongada por el resultado".

"Me tengo que poner al día también de cómo son los perfiles que nosotros teníamos planificados y la distribución que vamos a hacer del equilibrio territorial y de género y las preferencias en cuanto a las prioridades de trabajo que vamos a poder distribuir", ha afirmado.

Y ha considerado que se trata de una labor que permitirá "poner el foco de forma inmediata en despoblación y ordenación del territorio como una de las piezas clave, y por otro, en la violencia machista e incendios".

El "cortejo" de PP y Vox

Sobre la propuesta socialista para la Mesa de las Cortes, Martínez se ha mostrado prudente para "los próximos días" y "ver cómo evolucionan los acontecimientos y ese cortejo entre Abascal y Feijóo".

"Uno parece que tiene mucha prisa porque su objetivo es el 2027, y otro parece que tiene menos prisa, porque su objetivo también es el 2027", ha ironizado.

El líder del PSOECyL ha profundizado en el "posicionamiento de debilidad" de Vox, por "subyugarse a los intereses del PP, como parece ser que va a hacer ahora esa derechita supuestamente valiente".

"Le va a dejar con falta de credibilidad y falta de suelo argumental para pelear por ese mismo espacio electoral por el que van a competir en Andalucía o en las elecciones generales", ha afirmado.

Y se ha mostrado convencido de que "se va a hacer largo todo este tiempo y en esta prolongación de este impás". "Nosotros vamos a seguir haciendo los deberes para estar preparados para una cosa y para la otra", ha apuntado.

Martínez ha insistido en que el lunes "empezó el primer día de la campaña electoral" y que el PSOE "no baja la pulsión de trabajo ni el ritmo de seguir en contacto con la ciudadanía".

Sin llamada de Mañueco

El dirigente socialista ha asegurado que no se ha producido ninguna llamada del Partido Popular al PSOE para iniciar una posible ronda de conversaciones. "Tampoco lo espero, sinceramente", ha señalado Martínez.

El líder del PSOECyL ha asegurado que esa ausencia de contacto es "un signo más de ese partido de vuelta que no se va a demorar mucho" y ha reclamado "un poco de respeto" por parte de Mañueco.

Martínez ha recordado que el PSOE "tiene una representación importante, con un porcentaje importantísimo de castellanos y leoneses que han respaldado un proyecto político que tiende la mano para hacer ejercicio responsabilidad en los temas importantes de la Comunidad".

Y ha alertado sobre la "inestabilidad" que genera Vox. "Hoy, el monstruo sigue ahí. El monstruo es Vox y genera inestabilidad e incertidumbre en torno a algunos de los problemas que tenemos encima de la mesa", ha añadido.

La actitud "soberbia"

En la misma línea, ha afirmado que "algunos quieren hablar muy deprisa" de posibles negociaciones entre PP y Vox para conformar gobierno, "para que no se hable de las problemáticas de Castilla y León y de ese reparto de sillones; y que sigue diciendo que al PSOE ni agua".

"Cuando uno aspira a presidir, aunque sea una comunidad de vecinos, tiene que aspirar también a tener una representación y una escucha activa con todos los sectores, y más con el partido más importante de la oposición por esa minoría parlamentaria", ha señalado.

Y se ha mostrado convencido de que "tendrá que cambiar esa actitud soberbia que ha mostrado en las últimas horas".

"Si quiere hacer algo, porque hoy no tiene nada, no tiene gobierno, no preside la Mesa de las Cortes. El domingo han sucedido cosas, pero quedan muchas por suceder todavía y lo vamos a ver. Vox y Abascal tienen la palabra por mucho que quiera correr el señor Feijóo", ha afirmado.

"Responsabilidad"

El líder del PSOECyL ha apelado también al "ejercicio de responsabilidad" de su partido “"cuando se habla de la gobernabilidad, del futuro de la sanidad, la educación, la despoblación, la ordenación del territorio, de la violencia machista".

Además, ha asegurado que acudirán "a todas y cada una de las reuniones" a las que sean convocados, pero "no para ser comparsa y hacerle el juego a Mañueco, sino con un orden del día, con una planificación de los temas y con unas propuestas serias".

Con todo, ha denunciado la "autocomplacencia" del PP y ha asegurado que "el monstruo", en referencia a Vox, "seguía ahí el lunes, con la misma fortaleza o más que antes".