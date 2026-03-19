El PSOE denuncia una agresión a patadas a un militante de Tábara: "Quieren arrastrarnos a un pasado oscuro"

El PSOE de Castilla y León ha denunciado este jueves una agresión sufrida este miércoles por un militante del partido, de nombre Pedro, en el municipio zamorano de Tábara a manos de un hombre que supuestamente le tiró al suelo y le golpeó con patadas en el cuerpo y en la cabeza.

El secretario general del PSOECyL, Carlos Martínez, ha condenado la agresión y ha asegurado que el militante de Tábara "ha sido brutalmente agredido por una cuestión meramente ideológica".

Martínez ha vinculado la agresión al "ejercicio de crispación que algunos están intentando implantar en la sociedad". "Una crispación que nos recuerda a otros tiempos y que se ha tenido que reeditar en Castilla y León. Todo el apoyo del mundo y todo el respaldo del PSOE", ha afirmado.

El dirigente socialista ha señalado que el hecho de que "en pleno siglo XXI" se produzcan este tipo de agresiones "dice mucho del retorno a un pasado oscuro al que algunos nos quieren arrastrar".

"Esto genera que la violencia en lugar del diálogo sea el mecanismo de resolución de las discrepancias que puedan existir en un pueblo pequeño o en el ámbito internacional", ha advertido.

Martínez ha lamentado "profundamente" la agresión y ha hecho una "invitación" a todos los representantes políticos para "bajar el nivel de crispación y confrontación".

"Se traduce luego en esa violencia que sufrimos algunos. No es la primera vez y es bueno que lo pongamos encima de la mesa para que caiga todo el peso de la ley a los agresores, todo el respaldo y apoyo a las víctimas y una reflexión importante a la sociedad en su conjunto", ha dicho.

Además, ha pedido hacer "un cortafuegos a aquellos postulados que defienden la violencia como camino a resolver cualquier tipo de problemática o de necesidad que podamos tener".

"Todo nuestro apoyo"

En el mismo sentido se ha pronunciado el PSOE de Zamora en su cuenta oficial de la red social X. "Ayer nuestro compañero Pedro fue agredido en Tábara en un hecho de extrema gravedad", ha denunciado el partido.

Y ha hecho hincapié en que "defender ideas políticas nunca puede suponer agresiones ni miedo en democracia "El odio que algunos vierten en sus discursos tiene consecuencias en la calle. Todo nuestro apoyo, compañero", ha afirmado el PSOE de Zamora.