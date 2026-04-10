El PSOE no presentará candidato a las Cortes y Carlos Martínez apura sus últimas horas como alcalde de Soria

El líder del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, ha rebajado este viernes la tensión interna en el partido en León y la situó en el terreno mediático, al tiempo que ha defendido la solidez de la organización y ha cargado contra las negociaciones entre PP y Vox para la constitución de las Cortes autonómicas.

Casi negando la realidad, Martínez ha restado importancia al enfrentamiento público entre el alcalde de León, José Antonio Diez, y el secretario provincial, Javier Alfonso Cendón, al asegurar que se trata de una cuestión “más mediática que real”.

A su juicio, el PSOE mantiene su fortaleza en la provincia y en el conjunto de la Comunidad gracias a su defensa de los intereses territoriales y al impulso de proyectos municipales y provinciales.

En este sentido, se ha mostrado “absolutamente convencido” de que los socialistas siguen siendo la primera fuerza política en León y enmarcó el choque entre ambas figuras dentro del debate público, sin impacto en el funcionamiento interno del partido. “Lo demás es más discusión mediática que otra cosa”, insistió.

Las declaraciones llegan en un contexto de recrudecimiento de las tensiones en el PSOE leonés, donde en las últimas semanas se ha intensificado el pulso entre el ámbito institucional y el orgánico por el control del partido y la futura candidatura municipal, con un cruce de declaraciones y un aumento del tono político.

Sin embargo, Martínez evitó profundizar en este conflicto y puso el foco en la estabilidad del PSOE en Castilla y León, en un momento clave marcado por el inicio de la nueva legislatura y la próxima constitución de las Cortes.

En este marco, el dirigente socialista avanzó que su grupo no presentará candidato a la Mesa del Parlamento autonómico en la sesión constitutiva del próximo martes.

Subrayó que el PSOE es “consciente de que tiene 30 procuradores” y que será una Ejecutiva, convocada para el lunes, la que decidirá la representación del partido en órganos como las secretarías o la vicepresidencia segunda.

Mesa de las Cortes

Martínez también cargó con dureza contra las negociaciones entre Partido Popular y Vox, que calificó de “sainete”, al considerar que se están decidiendo fuera de la Comunidad.

En este sentido, criticó que el presidente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, “no pinta absolutamente nada” en unas conversaciones lideradas, según dijo, por Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal a nivel nacional.

A su juicio, el acuerdo para la Mesa de las Cortes forma parte de una negociación más amplia que incluye otros territorios como Aragón, Extremadura o Andalucía, lo que, en su opinión, relega los intereses de Castilla y León.

Así, lamentó que no se esté hablando de cuestiones prioritarias como la ordenación del territorio, la despoblación, la lucha contra la violencia machista o la gestión forestal.

Respecto a los movimientos del PP para recabar apoyos, como el acercamiento a fuerzas provinciales, los interpretó como “maniobras de distracción” dentro de un acuerdo ya encauzado. También consideró que Vox busca reforzar su posición electoral, aunque advirtió de que su papel como socio del PP limita su crecimiento.

La constitución de las Cortes de Castilla y León tendrá lugar el próximo martes, paso previo al arranque formal de la legislatura.

Por último, Martínez confirmó que el lunes cesará como alcalde de Soria en un pleno extraordinario, antes de tomar posesión como procurador el día 14.

En sus últimos días al frente del Ayuntamiento, aseguró que está centrado en rematar proyectos para la ciudad y en aprovechar “hasta el último minuto” junto a su equipo de Gobierno.