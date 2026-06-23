Martínez desmiente haber sido informado ayer de que el Ayuntamiento de Soria iba a ser registrado por la Guardia Civil

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha desmentido haber sido informado ayer del registro de la Guardia Civil producido a lo largo de este martes en el Ayuntamiento de Soria en el marco de una investigación que se ha saldado con seis detenciones.

Martínez ha señalado su "total tranquilidad" ante las pesquisas judiciales en torno a la actividad de la Concejalía de Turismo y Medio Ambiente, que han llevado a la detención de la concejala del ramo, Yolanda Santos, y de su marido.

Debido a su asistencia en Tánger con motivo del Foro de Ciudades intermedias, Martínez ha asegurado estar al tanto de la investigación iniciada ya que se lo comunicaron desde el Ayuntamiento esta mañana, y no ayer.

Martínez ha sostenido que a la vuelta de su viaje tiene previsto continuar con su actividad ordinaria que le llevará a asistir el próximo jueves a la Junta de Portavoces.

Mientras tanto, ha reclamado "respeto y prudencia ante las noticias confusas que se han trasladado en algún momento del día a la prensa dado que está decretado el secreto de sumario".