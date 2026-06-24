Redada por blanqueo en el Ayuntamiento de Soria que el líder del PSOE en CyL Carlos Martínez presidió 20 años

Cuando ni tan siquiera habían transcurrido 24 horas de la sentencia del caso Ábalos, el PSOE vuelve a sufrir un duro golpe, esta vez en uno de los pocos feudos que los socialistas conservan tras los sucesivos declives electorales: el Ayuntamiento de Soria, gobernado durante dos décadas por Carlos Martínez, el elegido para liderar el nuevo PSOECyL tras la defenestración de Tudanca.

Agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil irrumpían este martes a las 9 de la mañana en el Consistorio soriano, del que se llevaron equipos y diversa documentación, tanto de la Alcaldía como de la Concejalía de Comercio. Registraron las dependencias municipales y varias viviendas particulares.

La operación se ha saldado con seis detenidos, cuatro en Soria y dos en la Comunidad de Madrid, entre ellos la propia concejala de Comercio, Yolanda Santos, y su marido.

Han pasado solo dos meses desde que Martínez renunciara, muy a su pesar, al tranquilo sillón de la alcaldía soriana para ocupar otro más incómodo en la oposición de las Cortes de Castilla y León, tras no lograr su objetivo en las elecciones del 15-M.

Y aunque ahora el alcalde es su amigo Javier Antón, a quien colocó en el cargo a costa de la renuncia de otros 11 concejales, la gestión que está en el ojo del huracán judicial no es otra que la de Martínez.

Las diligencias, ordenadas por el Tribunal de Primera Instancia de Soria número 3 y de la Fiscalía Provincial, han sido declaradas secretas.

Esa reserva impide conocer todavía el detalle completo de las actuaciones, pero la Guardia Civil sí ha confirmado el marco penal de la investigación: posibles delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal.

Biosfera Soria

Biosfera Soria S.L. es ahora mismo una de las claves de la investigación judicial que ha sacudido el Ayuntamiento de Soria.

Se trata de una empresa dedicada a la consultoría y la educación ambiental y el turismo activo de la que participó en el pasado la concejala detenida, Yolanda Santos, quien poseía un 33% de las participaciones sociales. Un porcentaje al que renunció cuando tomó posesión de su acta como edil.

Según distintas fuentes, una parte relevante de la investigación gira en torno a la adjudicación de contratos públicos a esta mercantil desde el Ayuntamiento soriano.

Los agentes habrían requerido en las dependencias municipales documentación específica relacionada con la empresa, que en los últimos años acumuló varios expedientes de contratación pública adjudicados por la Junta de Gobierno Local.

El rastro conduce a servicios vinculados con la educación ambiental, la movilidad sostenible, las actividades medioambientales y distintas propuestas conectadas con el entorno natural de Soria.

Entre los expedientes señalados figuran contratos para la realización de actividades en materia de educación ambiental y movilidad sostenible, así como iniciativas como Arqueopeques y Valonsadero Aventura.

En conjunto, entre 2023 y 2025, con Carlos Martínez todavía como alcalde, Biosfera Soria habría recibido contratos por una cantidad cercana a los 55.000 euros.

La cuestión que ahora deberá aclarar la autoridad judicial es si en esas adjudicaciones pudo existir algún tipo de irregularidad o conflicto de intereses.

Consultora ambiental y turismo activo

Biosfera Soria desarrolla su actividad en el ámbito de la consultoría y educación ambiental y turismo activo.

Una parte destacada de la sociedad es la dedicada a la consultoría, con proyectos orientados a la gestión de los recursos naturales, la conservación del patrimonio natural y el desarrollo rural sostenible.

Con sede en Soria, Biosfera Soria se presenta como una firma especializada en soluciones técnicas para la planificación, interpretación y gestión del medio natural, en un territorio donde la biodiversidad, los montes y los espacios naturales forman parte esencial de su identidad y de sus oportunidades de futuro.

Entre sus líneas de actuación figuran los estudios de biodiversidad, la ordenación de montes, los planes técnicos de gestión forestal, cinegética y de espacios naturales, así como la cartografía ambiental y el análisis espacial del territorio.

Para ello emplea herramientas como los Sistemas de Información Geográfica y técnicas de teledetección ambiental, que permiten integrar datos procedentes de distintas fuentes y mejorar el conocimiento del territorio.

La compañía también desarrolla labores de formación y divulgación medioambiental, con el objetivo de acercar el conocimiento del entorno natural tanto al público general como a perfiles especializados.

Precisamente, en una de las imágenes que ilustran la página web de Biosfera Soria puede verse a Yolanda Santos, la concejala detenida, impartiendo una de estas jornadas formativas.

Yolanda Santos imparte una de las acciones formativas de Biosfera Soria web biosferasoria.com

El vínculo de Yolanda Santos

La figura de Yolanda Santos aparece en el punto más delicado del caso. La actual concejala de Comercio, Turismo y Medio Ambiente poseyó en su día un 33% del capital de Biosfera Soria y ejerció como administradora solidaria de la sociedad.

Su salida formal de la dirección de la empresa se produjo en 2019, coincidiendo con su incorporación al equipo de gobierno municipal durante el mandato del entonces alcalde socialista Carlos Martínez.

La sociedad fue registrada el 9 de octubre de 2007. Su administradora única es Ángela Blázquez Casado, aunque a lo largo de los años se fueron incorporando otros nombres a la estructura de administración.

Entre ellos figuran Marta Viu Cuerda, como administradora solidaria en 2010; Yolanda Santos Grande, en junio de 2019; y Araceli Soler Garijo y María Cristina Martínez Narro, también como administradoras solidarias, en agosto de 2020.

Posteriormente, la administración de la sociedad pasó a manos de otra de las detenidas en la operación y, desde agosto de 2020, figura como administradora única Ángela Blázquez.

La investigación deberá aclarar ahora si la desvinculación formal de Santos respecto de la empresa fue suficiente para cumplir las exigencias legales en materia de incompatibilidades. Dicho de otro modo: si una concejala que había sido administradora y accionista de una sociedad podía formar parte de un Gobierno municipal que adjudicaba contratos a esa misma empresa.

Todos los expedientes se habrían tramitado mediante procesos abiertos, pero la cuestión es si existía o no una relación previa capaz de comprometer la apariencia de neutralidad o generar un posible conflicto de intereses.

La legislación sobre incompatibilidades de los cargos públicos establece restricciones para evitar que responsables políticos mantengan posiciones de dirección o participaciones significativas en empresas contratistas o vinculadas al sector público.

En Soria, sin embargo, este tipo de controversias siempre ha encontrado una explicación recurrente en el tamaño de la ciudad.

El Consistorio se ha defendido en ocasiones alegando que, en una capital pequeña, los contratos acaban recayendo muchas veces en las mismas empresas. Una frase que ahora, a la luz de la operación judicial, adquiere otra dimensión.

Ingeniera técnica agrícola

Santos es ingeniera técnica agrícola y educadora ambiental, profesión que ha orientado su trayectoria hacia la divulgación y la gestión sostenible del territorio.

Según explican desde la Concejalía de Turismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Soria "impulsa proyectos que vinculan la conservación de los recursos naturales con el desarrollo económico y social del municipio, apostando por un modelo de turismo responsable, ligado a la identidad local y al equilibrio ecológico".

Bajo su responsabilidad se han puesto en marcha iniciativas innovadoras en el ámbito del turismo sostenible, la movilidad verde o la valorización de los recursos micológicos, consolidando a Soria como destino de referencia en micoturismo.

"Su trabajo se centra en reforzar la conexión entre la naturaleza, la gastronomía y la cultura, situando el producto local y la experiencia auténtica en el centro de la estrategia turística".

La sombra sobre la etapa de Carlos Martínez

La operación golpea también en plena línea de flotación al nuevo liderazgo autonómico del PSOE en Castilla y León. Carlos Martínez fue alcalde de Soria durante casi dos décadas y dejó el cargo hace solo unos meses para asumir su escaño en las Cortes y la portavocía socialista.

Martínez renunció a la Alcaldía el pasado 13 de abril, tras las elecciones autonómicas celebradas el 15 de marzo. Su salida abrió la puerta a Javier Antón Cacho, que asumió el bastón de mando para dar continuidad al proyecto socialista en la capital soriana.

El problema político para Martínez es evidente. Los contratos ahora bajo la lupa pertenecen a una etapa en la que él dirigía el Ayuntamiento y presidía la Junta de Gobierno Local que aprobaba buena parte de la acción municipal ordinaria.

La investigación, por fechas, salpica de lleno al hoy secretario autonómico del PSOE y portavoz del Grupo Socialista en las Cortes. No porque figure formalmente como investigado, algo que no consta, sino porque el caso afecta al núcleo de gestión del Ayuntamiento que gobernó hasta hace apenas dos meses.

Este martes, mientras la Guardia Civil registraba el Consistorio soriano, Martínez se encontraba en Tánger, en Marruecos, participando en el Foro de Ciudades Intermedias. El dirigente socialista no quiso hacer declaraciones a este medio, aunque sí atendió a uno nacional, donde aseguró que era consciente del registro judicial, pero “no de estas dimensiones”.

La imagen política no podía ser más elocuente: el hombre que convirtió Soria en su principal carta de presentación institucional, fuera de España mientras su Ayuntamiento quedaba tomado por la Guardia Civil.

Un golpe al relato socialista en Soria

La ciudad de Soria ha sido durante años uno de los grandes bastiones municipales del PSOE en Castilla y León. Un territorio políticamente estable para los socialistas, gobernado con mayoría absoluta y convertido por Carlos Martínez en escaparate de gestión local.

El caso llega, además, en un momento delicado para el PSOE autonómico. Martínez acaba de aterrizar en las Cortes como secretario general y portavoz socialista, con la intención de abrir una nueva etapa política frente al PP y Vox.

Ahora tendrá que convivir con una investigación judicial que mira hacia su anterior etapa municipal y que amenaza con erosionar uno de sus principales activos: la imagen de gestión construida durante años al frente del Ayuntamiento de Soria.

Más polémicas: la hermana y la prima

No es la primera vez que la polémica se asocia a los casi 20 años de mando del alcalde Carlos Martínez en Soria. Contrató en 2023 a su hermana, María del Carmen Martínez Mínguez, para un puesto técnico vinculado al proyecto medioambiental Brera del Ayuntamiento soriano, financiado con fondos Next Generation.

La resolución oficial del proceso selectivo la situó en primer lugar y el tribunal propuso su contratación por unanimidad.

La controversia estalló porque las bases de la convocatoria dejaban claro que se trataba de un contrato laboral temporal, de duración determinada y a tiempo completo, con fecha de finalización el 31 de diciembre de 2025.

Sin embargo, la hermana del dirigente socialista continúa en el puesto, pese a que ese plazo ya ha vencido.

A ello se suma, según la información recabada por este periódico, que además dispone de tarjeta de ORA gratuita, un privilegio todavía más difícil de justificar si se tiene en cuenta que, sobre el papel, la relación contractual vinculada a esa plaza ya habría expirado.

La plaza estaba adscrita al proyecto Brera, dotado con una subvención de algo más de 3 millones de euros dentro de la convocatoria de ayudas para actuaciones de renaturalización y resiliencia urbana.

Las bases, aprobadas por la Junta de Gobierno Local y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria el 15 de marzo de 2023, regulaban la selección de un ingeniero técnico para el desarrollo de ese programa municipal.

También adjudicó contratos municipales a una empresa vinculada a un familiar.

Según la documentación recabada y las denuncias públicas realizadas por el grupo popular en el Ayuntamiento soriano, el Consistorio habría adjudicado en los últimos años cerca de 287.000 euros a la mercantil Mis Flores S.L., administrada por una prima carnal del regidor y su marido, según ha podido confirmar este medio.