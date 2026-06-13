Los empresarios celebran los nombramientos de Quiñones, Carriedo y Blanco para crear empleo y por el Diálogo Social

La Confederación de Empresarios en Castilla y León (CEOE) es la principal organización empresarial de la Comunidad.

La organización ha “respetado plenamente” la decisión adoptada por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en la configuración de su nuevo Gobierno.

“Se trata de una competencia exclusiva del presidente, y nuestra voluntad es seguir colaborando lealmente con el Ejecutivo autonómico en defensa de los intereses económicos y sociales de Castilla y León”, han apuntado en un comunicado.

“Valoramos positivamente tanto el nombramiento de Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández como la continuidad de Carlos Fernández Carriedo e Isabel Blanco Llamas”, añaden.

Son tres perfiles “con una amplia experiencia de gestión, un profundo conocimiento de la Comunidad y con los que hemos mantenido una interlocución fluida y constructiva durante los últimos años”.

CEOE Castilla y León, sobre el equipo de Mañueco y los consejeros ha asegurado que “asumen una gran responsabilidad en un momento decisivo para la Comunidad, marcado por retos como el crecimiento económico, la competitividad empresarial, el empleo, la innovación, la cohesión territorial y la prestación de servicios públicos de calidad”.

Desde CEOE Castilla y León “tendemos la mano a todos los miembros del Ejecutivo para trabajar desde el diálogo, la colaboración y el consenso en favor del progreso de Castilla y León y con este objetivo, solicitaremos reuniones con los nuevos consejeros una vez tomen posesión para empezar a trabajar en los aspectos que más preocupan al tejido empresarial de nuestra comunidad”.

“La estabilidad, el conocimiento de los asuntos económicos y la capacidad de diálogo son elementos especialmente importantes en el actual contexto”, han añadido.

Y han confiado “en seguir trabajando conjuntamente para impulsar la competitividad de nuestras empresas, la creación de empleo y el fortalecimiento del diálogo social en Castilla y León”.

La industria, el empleo, el comercio y la relación con las universidades son ámbitos decisivos para la competitividad de nuestra Comunidad. “Esperamos seguir avanzando desde el diálogo social, una herramienta que ha demostrado su utilidad para alcanzar acuerdos y afrontar los retos económicos de Castilla y León”, finalizan.