El PP declara a CyL "libre de sanchismo" tras su pacto con Vox y el PSOE acusa a Mañueco de "comprar la doctrina fascista"

El Partido Popular ha declarado este viernes a Castilla y León "libre de sanchismo" tras su acuerdo de Gobierno con Vox mientras que el PSOE ha acusado al presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, de "comprar la doctrina fascista".

El portavoz del Grupo Socialista, Carlos Martínez, ha anunciado, además, que su formación registrará su propia Ley de Violencia de Género la próxima semana, mientras que la portavoz popular, Leticia García, ha insistido en que buscarán "el máximo consenso".

El portavoz de Vox, Carlos Pollán, por su parte, ha afirmado que nunca apoyarán una norma específica sobre esa materia.

Así se han pronunciado los dirigentes tras la reunión de la Junta de Portavoces de este viernes en la que se ha fijado la fecha de la sesión de investidura de Mañueco en la Cámara para el próximo martes, 9 de junio, como estaba previsto.

El pleno se iniciará a las 12:00 horas del mediodía con la intervención sin límite de tiempo del presidente de la Junta en funciones, después habrá un receso y a las 16:00 horas se reanudará la sesión para el debate con los grupos y la posterior votación.

"Estamos muy cómodos"

La portavoz del Grupo Popular, Leticia García, ha realizado una valoración "muy positiva" del acuerdo con Vox que, según ha afirmado, "es reflejo de lo que los castellanos y leoneses han querido en las urnas".

Además, ha cargado contra los portavoces de los grupos de la oposición por "descalificar la voluntad democrática expresada en las urnas" al cargar contra el acuerdo. "Martínez insulta a los castellanos y leoneses", ha afirmado.

García ha asegurado que Castilla y León "no quiere sanchismo ni zapaterismo". "En el PP y en el Grupo Popular estamos muy cómodos con este acuerdo, es un programa muy trabajado", ha insistido.

Y ha asegurado que los grupos de la oposición "critican el acuerdo por exigencias del guion" y que "no se lo han leído".

Además ha afirmado que "produce sonrojo escuchar a un miembro del PSOE hablar de Estado de Derecho, democracia y cumplimiento de la ley".

"Un PSOE que ataca a los jueces, a la prensa, que tiene una absoluta desidia y absolutamente dedicado a defender al 'One' atrincherado en la Moncloa. Martínez como siempre con sus chácharas, intentando tapar las vergüenzas sanchistas y zapateristas", ha señalado.

García ha asegurado que van a concurrir al debate del próximo martes "con orgullo y afán" y "con la seguridad de saber que Mañueco va a explicar un proyecto de futuro para Castilla y León".

Y ha apuntado que el PSOE "va a tener la oportunidad de apartarse de la línea destructiva y optar por una línea constructiva". "Este acuerdo va a suponer declarar a Castilla y León libre de sanchismo", ha señalado.

Sobre la Ley de Violencia de Género, ha asegurado que van a trabajar en "una línea de unanimidad". "Vamos a ir paso a paso", ha señalado.

Y se ha pronunciado acerca de la reducción de las subvenciones a sindicatos y patronal contemplada en el acuerdo, asegurando que "se reducirán las ayudas siempre que se demuestre que no tienen utilidad pública".

"Lo que se pide en el pacto es acreditar que las ayudas estén sujetas a la utilidad pública, es algo básico en el derecho administrativo y no tiene mayor importancia ni trascendencia", ha apuntado.

En cuanto a la Ley de Concordia, ha señalado que tienen "todas las opciones encima de la mesa". "Para nosotros es un tema importante, vamos paso a paso, vamos a configurar el Gobierno y a trabajar a partir de ahí e iremos informando cumplidamente", ha zanjado.

"Compra la doctrina fascista"

El portavoz del Grupo Socialista, Carlos Martínez, ha acusado a Mañueco de "comprar toda la doctrina fascista y xenófoba de la extrema derecha" en el acuerdo.

Además, ha anunciado que los socialistas registrarán su propia Ley de Violencia de Género la próxima semana en las Cortes. "Van a tener la primera piedra de toque de este Gobierno de confluencia de intereses personales y partidistas", ha afirmado.

Martínez ha apuntado que "no va a ser una ley del PSOE" y que "es un documento que está siendo trabajado por todos los colectivos feministas y agentes sociales y que ya tiene reflejo en un borrador que será registrado la próxima semana en las Cortes".

"Esto ha sido un ejercicio de coordinación, reuniones virtuales y presenciales, recogida de aportaciones, debate y consenso con todo los colectivos a los que tengo que agradecer la rapidez con la que se han puesto a trabajar", ha añadido.

Martínez ha denunciado que el documento del pacto "no habla de los problemas reales de Castilla y León" y que "incorpora una clarísima agenda regresiva".

"Es un modelo de Gobierno que está al margen del Estatuto, que entra en conflicto con la Constitución y que entra en conflicto con la Carta de Derechos Humanos", ha añadido.

Y ha afirmado que "pone en entredicho a muchos de los colectivos de la Comunidad que llegan a donde no llegan las administraciones" y que "permanentemente quiere confrontar a los integrantes de nuestra sociedad".

"Está amenazando el estado del bienestar y la convivencia en la Comunidad", ha zanjado.

Un acuerdo "beneficioso"

El portavoz de Vox, Carlos Pollán, ha confiado en que los grupos de la oposición "se lean el pacto" antes del debate de investidura del próximo martes para poder "argumentar y discutir sobre los temas que están ahí".

Pollán ha insistido en que el pacto "habla de muchos puntos y plazos".

"Tenemos claro que nosotros vamos a luchar frontalmente contra la inmigración ilegal y que todo lo que hay en ese acuerdo se va a enfocar desde la lucha contra la inmigración ilegal, se irá desarrollando y se irán viendo los casos", ha señalado.

En cuanto a las ONG ha asegurado que no han "señalado a nadie". "Lo que hemos dicho es que no queremos que reciban subvenciones ONG que participen de ese efecto llamada a la inmigración ilegal", ha afirmado.

Y ha asegurado que "las ONG que cumplan la ley no tienen por qué temer nada".

"Me siento conforme con el acuerdo programático que hemos acordado con el PP, hemos trabajado por un acuerdo común beneficioso para los ciudadanos", ha apuntado.

Y ha asegurado que el Ejecutivo autonómico será "alternativa" al Gobierno de España que está llevando el país a una situación "absolutamente infame".

En cuanto a la Ley de Concordia ha señalado no poder garantizar que vaya a ser la misma de la pasada legislatura o que vaya a haber modificaciones.

Y en lo referente a la Ley de Violencia de Género ha asegurado que Vox no apoyará ninguna norma específica en esa materia.